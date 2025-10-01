«Сельта» – ПАОК: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Сельта» – ПАОК, который состоится 2 октября 2025 года.
«Сельта»
«Сельта» в первом туре не смогла набрать очков, но это не повод опускать руки, ведь впереди еще семь туров. Команда из Виго в этой игре принимает на своем поле ПАОК и постарается исправить ситуацию, набрав три очка и обойдя не только греческий клуб, но и множество других конкурентов. Встреча будет сложной и напряженной, ведь каждый из коллективов рассчитывает на эти баллы.
28 сентября «Сельта» проиграла на выезде «Эльче» (1:2), а ранее уступила в Лиге Европы и «Штутгарту» (1:2).
ПАОК
Команда из города Салоники явно рассчитывала на домашнюю победу в прошлом туре, но так и не удалось пробить соперника. Теперь в активе ПАОК есть один балл, но нужно и дальше набирать очки, чтобы иметь шансы на попадание в плей-офф. В игре с «Сельтой» на выезде будет непросто, но цель победить или свести поединок в ничью, вполне реализуемая, поэтому будет интересно наблюдать за этой встречей.
28 сентября ПАОК сыграл вничью с «Астерасом» (3:3), а 24 числа в Лиге Европы поделил очки с «Маккаби» Тель-Авив (0:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Сельта» – 1.73
- Ничья – 3.8
- Победит ПАОК – 4.7
Статистика
- «Сельта» не может выиграть уже восемь поединков подряд во всех турнирах
- Три последних выездных матча ПАОК завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Семь последних поединков испанского клуба завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. В матче с участием «Сельты» в последнее время эта ставка постоянно проходит и эта встреча вряд ли станет исключением.