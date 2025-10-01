«Сельта» – ПАОК: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759306797

сегодня, 11:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Сельта» – ПАОК , который состоится 2 октября 2025 года.

«Сельта»

«Сельта» в первом туре не смогла набрать очков, но это не повод опускать руки, ведь впереди еще семь туров. Команда из Виго в этой игре принимает на своем поле ПАОК и постарается исправить ситуацию, набрав три очка и обойдя не только греческий клуб, но и множество других конкурентов. Встреча будет сложной и напряженной, ведь каждый из коллективов рассчитывает на эти баллы.

28 сентября «Сельта» проиграла на выезде «Эльче» (1:2), а ранее уступила в Лиге Европы и «Штутгарту» (1:2).

ПАОК

Команда из города Салоники явно рассчитывала на домашнюю победу в прошлом туре, но так и не удалось пробить соперника. Теперь в активе ПАОК есть один балл, но нужно и дальше набирать очки, чтобы иметь шансы на попадание в плей-офф. В игре с «Сельтой» на выезде будет непросто, но цель победить или свести поединок в ничью, вполне реализуемая, поэтому будет интересно наблюдать за этой встречей.

28 сентября ПАОК сыграл вничью с «Астерасом» (3:3), а 24 числа в Лиге Европы поделил очки с «Маккаби» Тель-Авив (0:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Сельта» – 1.73

Ничья – 3.8

Победит ПАОК – 4.7

Статистика

«Сельта» не может выиграть уже восемь поединков подряд во всех турнирах

Три последних выездных матча ПАОК завершились тоталом больше 2.5 мячей

завершились тоталом больше 2.5 мячей Семь последних поединков испанского клуба завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. В матче с участием «Сельты» в последнее время эта ставка постоянно проходит и эта встреча вряд ли станет исключением.