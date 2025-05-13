Стало известно имя возможного нового главного тренера «Урала»

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вчера, 15:42

Новым наставником «Урала» должен стать .

Инсайдер Иван Карпов сообщает:

Евгений прилетал в Екатеринбург и встречался с Ивановым (глава клуба — прим.) — там стороны обсуждали детали соглашения. Оно вступит в силу после окончания сезона вне зависимости от того, где откажутся «шмели»: в РПЛ или ФНЛ .

«Урал» за два тура до конца сезона занимает 5-е место и отстает от зоны переходных матчей на 4 очка. Сейчас главным тренером «Урала» является Сергей Томаров.