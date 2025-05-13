Стало известно имя возможного нового главного тренера «Урала»

Новым наставником «Урала» должен стать Евгений Калешин.
Инсайдер Иван Карпов сообщает:
Евгений прилетал в Екатеринбург и встречался с Ивановым (глава клуба — прим.) — там стороны обсуждали детали соглашения. Оно вступит в силу после окончания сезона вне зависимости от того, где откажутся «шмели»: в РПЛ или ФНЛ.
«Урал» за два тура до конца сезона занимает 5-е место и отстает от зоны переходных матчей на 4 очка. Сейчас главным тренером «Урала» является Сергей Томаров.
Калешин...
Насколько я помню его тренерскую деятельность в Акроне, характер команды и БЕЗ полена был очень боевой.
Неуступчивый такой характер.
И физподготовка была на уровне.
После непонятного лично для меня его увольнения ни в Алании, ни в песчаноперекопской Чайке особых лавров тне снискал.
А, может, просто руководство названных команд хотело иметь "ручного" тренера?
Так "РУЧНЫЕ" ПОБЕДИТЕЛЯМИ НЕ БЫВАЮТ!
Пожелаю Евгению успехов в Урале.
Калешин...
Насколько я помню его тренерскую деятельность в Акроне, характер команды и БЕЗ полена был очень боевой.
Неуступчивый такой характер.
И физподготовка была на уровне.
После непонятного лично для меня его увольнения ни в Алании, ни в песчаноперекопской Чайке особых лавров тне снискал.
А, может, просто руководство названных команд хотело иметь "ручного" тренера?
Так "РУЧНЫЕ" ПОБЕДИТЕЛЯМИ НЕ БЫВАЮТ!
Пожелаю Евгению успехов в Урале.