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Стало известно имя возможного нового главного тренера «Урала»

вчера, 15:42

Новым наставником «Урала» должен стать Евгений Калешин.

Инсайдер Иван Карпов сообщает:

Евгений прилетал в Екатеринбург и встречался с Ивановым (глава клуба — прим.) — там стороны обсуждали детали соглашения. Оно вступит в силу после окончания сезона вне зависимости от того, где откажутся «шмели»: в РПЛ или ФНЛ.

«Урал» за два тура до конца сезона занимает 5-е место и отстает от зоны переходных матчей на 4 очка. Сейчас главным тренером «Урала» является Сергей Томаров.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:42
Карло поторопился , заключив контракт с Бразилией! Вот теперь жалеет))
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:41
Результат может дать... но экстрим...
derrik2000
derrik2000
вчера в 15:59, ред.
Хм-хм...
Калешин...
Насколько я помню его тренерскую деятельность в Акроне, характер команды и БЕЗ полена был очень боевой.
Неуступчивый такой характер.
И физподготовка была на уровне.
После непонятного лично для меня его увольнения ни в Алании, ни в песчаноперекопской Чайке особых лавров тне снискал.
А, может, просто руководство названных команд хотело иметь "ручного" тренера?
Так "РУЧНЫЕ" ПОБЕДИТЕЛЯМИ НЕ БЫВАЮТ!
Пожелаю Евгению успехов в Урале.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:57
Не вовремя Урал затеял перетурбацию
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:53
Карло Анчелотти?)
Urgalz
Urgalz
вчера в 15:48
Вряд ли это улучшит положение команды.
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