«Фейеноорд» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 12:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Фейеноорд» – «Астон Вилла», который состоится 2 октября 2025 года.

«Фейеноорд»

Команда из Роттердама не смогла набрать очки в Португалии в первом туре Лиги Европы и теперь нуждаются в победе уже на своем поле, но «Астон Вилла» не тот соперник, который сдастся просто так, даже неудачно начав сезон. «Фейеноорд» имеет преимущество собственного стадионе и наверняка будет больше владеть мячом, поэтому остается лишь найти подходы к воротам представителя АПЛ .

28 сентября «Фейеноорд» выиграл на выезде у «Гронингена» (1:0), а 24 числа уступил минимально «Браге» в Лиге Европы (0:1).

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» в сложном поединке неделю назад смогла добыть первую победу в Лиге Европы и теперь чувствует себя более уверенно, ведь в чемпионате Англии дела складываются не лучшим образом. Во второй выездной игре с «Фейеноордом», коллективу из Бирмингема будет еще сложнее, ведь играть при чужих трибунах с соперником, который играл в плей-офф Лиги чемпионов прошлого сезона.

28 сентября «Астон Вилла» обыграла на своем поле «Фулхэм» (1:0), а 25 числа коллектив одолел «Болонью» (1:0) в Лиге Европы.

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Фейеноорд» – 2.8

Ничья – 3.5

Победит «Астон Вилла» – 2.45

Статистика

«Фейеноорд» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Астон Вилла» не может победить на выезде уже четыре встречи подряд

В единственной товарищеской игре «Фейеноорд» проиграл «Астон Вилле» (1:3)

Прогноз

Поставить на победу «Астон Виллы», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.45. Предполагаем, что гости смогут забить быстрый мяч и перечеркнут все планы хозяев в этой игре, а затем наверняка доведет поединок до победы.