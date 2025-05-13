Гусев готов возглавить «Динамо» на постоянной основе

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13 мая 2025, 10:58

Временный тренер «Динамо» заявил о готовности возглавить команду на постоянной основе. Напомним, что Гусев принял коллектив после недавней отставки Марцела Лички.

На вопрос о возможности стать полноценным главным тренером со следующего сезона наставник сказал: «Готов, если доверят».

В первом матче под руководством Гусева «Динамо» победило «Спартак» 2:0.