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Гусев готов возглавить «Динамо» на постоянной основе

13 мая 2025, 10:58

Временный тренер «Динамо» Ролан Гусев заявил о готовности возглавить команду на постоянной основе. Напомним, что Гусев принял коллектив после недавней отставки Марцела Лички.

На вопрос о возможности стать полноценным главным тренером со следующего сезона наставник сказал: «Готов, если доверят».

В первом матче под руководством Гусева «Динамо» победило «Спартак» 2:0.

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Бот зануда
Бот зануда
14 мая в 13:20


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Бот зануда
Бот зануда
14 мая в 13:20


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Kolymchanin
Kolymchanin
14 мая в 01:28
А вдруг!!!
Ев17
Ев17
13 мая в 21:04
Ну, Гусев обратил внимание на проблему защиты, и это пока даёт результат. Как применил Кутицкого, и цз заиграл, и хавы защищаются, как положено, а не смотрят, сможет ли Скопинцев один за всю защиту сыграть или в ворота срежет
Ев17
Ев17 ответ Сенатов Юрий 1 (комментарий удален) (раскрыть)
13 мая в 21:01
Да нет, именно Гусев "каким боком" оказался, совсем недавно тому же Спартаку кубок про76и. хотя там и надо было выложиться по полной
derrik2000
derrik2000 ответ Asper (раскрыть)
13 мая в 20:42
Если ВНИМАТЕЛЬНО прочитать эту информацию, то сие означает, что неудачник чемпионата Мексики подписал на следующий год этого рыжего "спасителя".
Полагаю, что в этом назначении ("хоть куда, хоть к чёрту на рога") тренерских заслуг рыжего попрыгунчика нет ни на йоту, а всё сделал агент.
Asper
Asper ответ derrik2000 (раскрыть)
13 мая в 20:38
А причем здесь 24/25, если он только нанялся?
derrik2000
derrik2000
13 мая в 20:31
Немного не в тему, НО НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ! ))

"Гильермо Абаскаль нашел работу в Мексике.
По информации Super Deportivo, бывший главный тренер «Спартака» возглавит «Атлетико Сан-Луис». Стороны достигли устной договоренности о подписании контракта до июня 2026 года с опцией продления еще на один сезон.

В сезоне-2024/25 «Атлетико Сан-Луис» занял 15-е место в Клаусуре чемпионата Мексики и не смог пробиться в плей-ин."


А чё так?
"Тренер"-то КЛАССНЫЙ! )))
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
13 мая в 19:28
Говоря о поддержке, я исходил из этих твоих слов: "Просто команда может в силу своих внутренних договоренностей поддержать или нет тренера, но его заслуга в ближайших играх минимальная..." По игре Динамо видно, что команда Гусева поддержала.
Шуnя771
Шуnя771
13 мая в 18:34
В добрый путь Товарищ Гусев!
Нам КБ разницы никакой, а динамовским болельщикам...
"Какой поп, такой и приход" (Прости мя грешного...)
Время с математической точностью, всё нам расчертит и покажет...
(Чуть не ляпнул - "Как ВАР в руках Кукуяна"!))
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
13 мая в 18:14
Что то не припомню, чтобы мну такое говорил))
Хотя вполне возможно, после селёдочки с картошечкой и пятой... вся домашняя гвардия собирается слушать мои мирные послания...)
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
13 мая в 18:09
Безусловно, а мну и третий уже фантазирует, основной так сказать...)
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
13 мая в 17:32, ред.
Заслуга Гусева хотя бы в том, что как ты свм говоришь, команда решила его поддержать. Значит есть за что.
Gotlib
Gotlib ответ Шуnя771 (раскрыть)
13 мая в 17:20, ред.
Я и не говорю, что вклад Гусева максимальный, но свою лепту в победы команды в двух играх он тоже внёс. Во всяком случае есть улучшение в защите, как сам Ролан говорил: провёл там кое-какие перестроения. Результат уже виден: в двух играх пропустили всего один мяч, и тот Скопинцев забил в свои ворота. А так Лунëв готов был перехватить и этот мяч. Время покажет, на что годится Гусев, но пока впечатление хорошее, особенно, после сосисочного чеха.
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
13 мая в 16:59
Если помнишь, мы с тобой рассуждали о чемпионстве Краснодара, и ты сказал, что у ДМ будет мотивация вернуть должок за прошлогодний сезон. Так вот, я тебе, как вариант, говорю, что у ДМ может быть ещё один повод для мотивации в Краснодаре.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Gotlib (раскрыть)
13 мая в 16:46
Вообще Вы правы, но лично мну всегда подвергал сомнению, супер "талантов", которые за пару - тройку игр, тренировок, переворачивали все вверх дном и волшебным образом из тыквы делали карету...
Просто команда может в силу своих внутренних договоренностей поддержать или нет тренера, но его заслуга в ближайших играх минимальная.... Нет?
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
13 мая в 16:40
И тебе Володя хорошего продолжения суток!)
Как вариант вполне жизнеспособен, но вдруг какие то "темные силы" шепнут на ушную раковину:
- Обыграете, каждому по "Золотой Антилопе", нет - аренда в холодные, темные, с комарами места.... И без баб)))
Gotlib
Gotlib
13 мая в 16:28
"В первом матче под руководством Гусева «Динамо» победило «Спартак» 2:0."
Почему в первом? А победа в матче с КС не в счёт?
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
13 мая в 16:17
Олег, привет! Если футболисты ДМ захотят поддержать решение Р. Гусева стать главным тренером, то это может создать серьёзные проблемы для «Краснодара» в последнем матче. Ну, а если нет, то у Краснодара проблем в этом матче не будет.
derrik2000
derrik2000
13 мая в 14:54
Когда на капитанский мостик в команде ВЗБИРАЕТСЯ новый человек, это всегда стресс для игроков, который в положительном смысле сказывается на играх.
ЭТО - банальная истина, т. е. истина, проверенная временем и повторением.
То, что Гусев "готов", так любой, как пионер, глядя на получку главного тренера в столичных клубах будет ВСЕГДА ГОТОВ! ))
И даже до конца чемпионата, поскольку осталось-то с гулькин нос играть, будет непонятно, можно ли его ставить главным тренером без приставки И.О.
В прочем, руководству клуба решать, а не болелам на Соккере... )))
9yb2h2egpeue
9yb2h2egpeue
13 мая в 13:33
А потянет ли? Опыта то нет.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Сп62 (раскрыть)
13 мая в 13:27
Ясный день пушистик - в Динамо, если ты не перекрасишься в черный цвет и дорогу ему не перебежишь...))
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
13 мая в 13:12
Друг мой!..мне всегда импонируют те люди, которые умеют посмеяться нал собой))))...в данном случаи я имел ввиду Марцела))))
Сп62
Сп62
13 мая в 13:08
А Черчесова куда?
25процентный клоун
25процентный клоун
13 мая в 13:02
Алексей Сухой поздравил Ролана с назначением
25процентный клоун
25процентный клоун ответ альсато (раскрыть)
13 мая в 12:58
Личка сейчас смеётся во весь рот, видя каким образом досталась не нужная победа в дерби, и какие диферамбы не туда))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
13 мая в 12:57
Спартак только за, ведь от Ролана в прошлом матче толку мало было, там рефери свистел не туда
альсато
альсато
13 мая в 12:51
Как говорила героиня , по водевилю Антона Павловича Чехова "Свадьба", Анна: "Больше всего на свете я люблю статных мужчин, пирог с яблоками и имя РОЛАН-д")))))
Тот самый чувак
Тот самый чувак
13 мая в 12:45
Гусев то может быть и готов, а вот руководство Динамо, скорее всего нет.
sv_1969
sv_1969
13 мая в 12:31
Абаскаль свободен!Возьмите его !Он профи!)))
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