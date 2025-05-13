Гусев готов возглавить «Динамо» на постоянной основе

Временный тренер «Динамо» Ролан Гусев заявил о готовности возглавить команду на постоянной основе. Напомним, что Гусев принял коллектив после недавней отставки Марцела Лички.
На вопрос о возможности стать полноценным главным тренером со следующего сезона наставник сказал: «Готов, если доверят».
В первом матче под руководством Гусева «Динамо» победило «Спартак» 2:0.
ЭТО - банальная истина, т. е. истина, проверенная временем и повторением.
То, что Гусев "готов", так любой, как пионер, глядя на получку главного тренера в столичных клубах будет ВСЕГДА ГОТОВ! ))
И даже до конца чемпионата, поскольку осталось-то с гулькин нос играть, будет непонятно, можно ли его ставить главным тренером без приставки И.О.
В прочем, руководству клуба решать, а не болелам на Соккере... )))
ЭТО - банальная истина, т. е. истина, проверенная временем и повторением.
То, что Гусев "готов", так любой, как пионер, глядя на получку главного тренера в столичных клубах будет ВСЕГДА ГОТОВ! ))
И даже до конца чемпионата, поскольку осталось-то с гулькин нос играть, будет непонятно, можно ли его ставить главным тренером без приставки И.О.
В прочем, руководству клуба решать, а не болелам на Соккере... )))