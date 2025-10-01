«Порту» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759306077

сегодня, 11:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Порту» – «Црвена Звезда» который состоится 2 октября 2025 года.

«Порту»

«Порту» идет в чемпионате без поражений и похоже всерьез намерен отвоевать чемпионство в Португалии. Кроме того, команда показала, что серьезно относится и к Лиге Европы, ведь в первом туре боролась весь поединок и вырвала заслуженную победу. В домашней игре с «Црвеной Звездой» хозяева являются большими фаворитами, но все-таки должны будут доказать свое превосходство на футбольном поле.

29 сентября «Порту» разгромил на выезде «Ароку» (4:0), а 25 числа в Лиге Европы выиграл на выезде у «Зальцбурга» (1:0).

«Црвена Звезда»

Команда из Белграда не смогла попасть в Лигу чемпионов, но и в первом туре Лиги Европы победы не добилась. Тем не менее, «Црвена Звезда» набрала один пункт и еще много матчей впереди, чтобы выиграть свое и пробиться в плей-офф турнира. Сейчас сербский коллектив ждет один из самых сложных матчей этого этапа, поэтому даже ничья с «драконами» стала бы вполне приемлемым результатом.

28 сентября «Црвена Звезда» обыграла на своем поле «Раднички» (2:1), а 24 числа команда поделила очки с «Селтиком» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Порту» – 1.4

Ничья – 4.9

Победит «Црвена Звезда» – 7.2

Статистика

«Порту» выиграл уже десять поединков подряд во всех турнирах

«Црвена Звезда» не проигрывает на выезде уже деять матчей подряд во всех турнирах

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.83. Предполагаем, что хозяева смогут забить несколько мячей сопернику, а это приведет как минимум к одному мячу и от «Црвены Звезды».