«Порту» – «Црвена Звезда»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Порту» – «Црвена Звезда» который состоится 2 октября 2025 года.
«Порту»
«Порту» идет в чемпионате без поражений и похоже всерьез намерен отвоевать чемпионство в Португалии. Кроме того, команда показала, что серьезно относится и к Лиге Европы, ведь в первом туре боролась весь поединок и вырвала заслуженную победу. В домашней игре с «Црвеной Звездой» хозяева являются большими фаворитами, но все-таки должны будут доказать свое превосходство на футбольном поле.
29 сентября «Порту» разгромил на выезде «Ароку» (4:0), а 25 числа в Лиге Европы выиграл на выезде у «Зальцбурга» (1:0).
«Црвена Звезда»
Команда из Белграда не смогла попасть в Лигу чемпионов, но и в первом туре Лиги Европы победы не добилась. Тем не менее, «Црвена Звезда» набрала один пункт и еще много матчей впереди, чтобы выиграть свое и пробиться в плей-офф турнира. Сейчас сербский коллектив ждет один из самых сложных матчей этого этапа, поэтому даже ничья с «драконами» стала бы вполне приемлемым результатом.
28 сентября «Црвена Звезда» обыграла на своем поле «Раднички» (2:1), а 24 числа команда поделила очки с «Селтиком» (1:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Порту» – 1.4
- Ничья – 4.9
- Победит «Црвена Звезда» – 7.2
Статистика
- «Порту» выиграл уже десять поединков подряд во всех турнирах
- «Црвена Звезда» не проигрывает на выезде уже деять матчей подряд во всех турнирах
- Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.83. Предполагаем, что хозяева смогут забить несколько мячей сопернику, а это приведет как минимум к одному мячу и от «Црвены Звезды».