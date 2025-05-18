Стало известно будущее Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не будет уволен в случае проигрыша команды в финальном матче Лиги Европы с «Тоттенхэмом», который состоится в среду, 21 мая.
По информации The Mirror, руководство «красных дьяволов» не считает португальского специалиста главным виновником слабых результатов клуба в нынешнем сезоне. Боссы МЮ готовы предоставить Амориму следующий сезон на построение команды.
Под его руководством манкунианцы провели 40 матчей во всех турнирах, в которых 16 раз победили и 16 раз потерпели поражение.
Говорят подобных достижений у МЮ вообще еще не было.
Говорят подобных достижений у МЮ вообще еще не было.
Ну, а то что руководство МЮ не считает португальского специалиста главным виновником слабых результатов клуба в нынешнем сезоне, в этом они правы. Так как в первую очередь виновато как раз само руководство. Рыба, как говориться гниёт с головы. Если с каждым годом, независимо от тренера и игроков, результаты всё ухудшаются и ухудшаются, то дело наверное не в них, а в бездарном руководстве, которое с каждым годом всё сильнее тянет клуб на дно.
Ну, а то что руководство МЮ не считает португальского специалиста главным виновником слабых результатов клуба в нынешнем сезоне, в этом они правы. Так как в первую очередь виновато как раз само руководство. Рыба, как говориться гниёт с головы. Если с каждым годом, независимо от тренера и игроков, результаты всё ухудшаются и ухудшаются, то дело наверное не в них, а в бездарном руководстве, которое с каждым годом всё сильнее тянет клуб на дно.