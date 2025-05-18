Стало известно будущее Аморима в «Манчестер Юнайтед»

1747574283

вчера, 16:18

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» не будет уволен в случае проигрыша команды в финальном матче Лиги Европы с «Тоттенхэмом», который состоится в среду, 21 мая.

По информации The Mirror, руководство «красных дьяволов» не считает португальского специалиста главным виновником слабых результатов клуба в нынешнем сезоне. Боссы МЮ готовы предоставить Амориму следующий сезон на построение команды.

Под его руководством манкунианцы провели 40 матчей во всех турнирах, в которых 16 раз победили и 16 раз потерпели поражение.