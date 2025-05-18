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Стало известно будущее Аморима в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 16:18

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не будет уволен в случае проигрыша команды в финальном матче Лиги Европы с «Тоттенхэмом», который состоится в среду, 21 мая.

По информации The Mirror, руководство «красных дьяволов» не считает португальского специалиста главным виновником слабых результатов клуба в нынешнем сезоне. Боссы МЮ готовы предоставить Амориму следующий сезон на построение команды.

Под его руководством манкунианцы провели 40 матчей во всех турнирах, в которых 16 раз победили и 16 раз потерпели поражение.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:38
Жадность тут не причем. кто в деле тот поймет.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:53
16 матчей победа vs 16 матчей поражений, остальное ничья, в общем 50%- 50%. В общем пока результат нейтральный, можно дальше работать))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:41
Давно уже неважно, кто тренирует МЮ.
catal
catal
вчера в 20:40
В любом случае этот сезон манки могут считать феноменальным.
Говорят подобных достижений у МЮ вообще еще не было.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:13
Так выбор кандидатов невелик, на кого менять-то? Кто пойдёт на баррикады? Все любят на готовое, а здесь руины разгребать под давлением! И ещё: а в чем , собственно, виновато, руководство? Здесь много прозвучало критики, но в чем вина менеджмента МЮ непонятно!
75g7fpqy8ppr
75g7fpqy8ppr
вчера в 18:19
Это правильно,в следующем сезоне можно попробовать побить свой же рекорд по поражениям
youtomee
youtomee ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:43
Не слишком слежу за игрой МЮ, но в данном случае нельзя вешать все на Аморима. Нельзя обвинять тренера в результатах, если он пришел в команду уже по ходу сезона, не готовил ее к сезону, не занимался трансферами. Как минимум еще сезон его трогать не надо. Да, бывает, что новый тренер приходит в команду и сразу дает какой-то результат, но это относится наверное скорее к ситуациям, когда проблема у предыдущего тренера с коллективом, и нет больших проблем в клубе. В МЮ все гораздо серьезнее
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:29
Ну и правильно, а за что увольнять-то Аморима. Из АПЛ не вылетели, - чем не результат.

Ну, а то что руководство МЮ не считает португальского специалиста главным виновником слабых результатов клуба в нынешнем сезоне, в этом они правы. Так как в первую очередь виновато как раз само руководство. Рыба, как говориться гниёт с головы. Если с каждым годом, независимо от тренера и игроков, результаты всё ухудшаются и ухудшаются, то дело наверное не в них, а в бездарном руководстве, которое с каждым годом всё сильнее тянет клуб на дно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:21
Ну что. Поспешные решения до добра не доводят. Боссы МЮ уже сделали глупость, продлив контракт Тен Хага. Теперь Аморима верят. Посмотрим, какие изменения будут в новом сезоне
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