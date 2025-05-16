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Анчелотти представят в качестве главного тренера сборной Бразилии 26 мая

вчера, 23:53

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти возглавит национальную сборную Бразилии после последнего тура Ла Лиги.

65-летний итальянский специалист будет представлен в качестве главного тренера сборной Бразилии 26 мая, сразу после окончания чемпионата Испании.

В последнем, 38-м туре, «сливочные» проведут матч с клубом «Реал Сосьедад».

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 08:53, ред.
Удачи папе Карло в сборной Бразилии. Надеюсь ему удастся вернуть самую титулованную сборную в мире к её былому величию. Сборная - это не клубная команда. График тренировок и интенсивность в разы меньше, ресурс футболистов наоборот больше. А главное, что принятие решений о формировании основного и резервного состава - это полностью зона ответственности тренера, и он тут, как говорится, сам себе художник. Никакие президенты клубов больше не будут навязывать своё мнение и подсовывать игроков на свой вкус, не учитывая мнение главного тренера.

Но есть и свои минусы в работе со сборной. Во-первых, из-за меньшего количества тренировок, намного тяжелее построить нужную игру, и достучаться до футболистов. Во-вторых, учитывая, что футболисты играют в разных клубах, под разными схемами и тактиками, ещё сложнее за короткий период объеденить их под единой схемой. В-третьих, никого из игроков нельзя купить или продать, для усиления команды, а можно пользоваться лишь предоставленные ресурсом из имеющихся футболистов.

Так что быть тренером сборной, - это даже больше не про схемы и тактики, а про педагогигу и психологию. И у Анчелотти как раз есть все эти качества. А как получится или не получится их применить в сборной, скоро увидим.
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a5z73w5x2sc4
сегодня в 06:59
Есть все шансы войти в историю как неудачный тренер сборной Бразилии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 02:16
Что то это вся информация постоянно меняется, ну посмотрим что у кто возглавит на самом деле
Гость
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