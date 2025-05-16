Анчелотти представят в качестве главного тренера сборной Бразилии 26 мая

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти возглавит национальную сборную Бразилии после последнего тура Ла Лиги.
65-летний итальянский специалист будет представлен в качестве главного тренера сборной Бразилии 26 мая, сразу после окончания чемпионата Испании.
В последнем, 38-м туре, «сливочные» проведут матч с клубом «Реал Сосьедад».
Но есть и свои минусы в работе со сборной. Во-первых, из-за меньшего количества тренировок, намного тяжелее построить нужную игру, и достучаться до футболистов. Во-вторых, учитывая, что футболисты играют в разных клубах, под разными схемами и тактиками, ещё сложнее за короткий период объеденить их под единой схемой. В-третьих, никого из игроков нельзя купить или продать, для усиления команды, а можно пользоваться лишь предоставленные ресурсом из имеющихся футболистов.
Так что быть тренером сборной, - это даже больше не про схемы и тактики, а про педагогигу и психологию. И у Анчелотти как раз есть все эти качества. А как получится или не получится их применить в сборной, скоро увидим.
Но есть и свои минусы в работе со сборной. Во-первых, из-за меньшего количества тренировок, намного тяжелее построить нужную игру, и достучаться до футболистов. Во-вторых, учитывая, что футболисты играют в разных клубах, под разными схемами и тактиками, ещё сложнее за короткий период объеденить их под единой схемой. В-третьих, никого из игроков нельзя купить или продать, для усиления команды, а можно пользоваться лишь предоставленные ресурсом из имеющихся футболистов.
Так что быть тренером сборной, - это даже больше не про схемы и тактики, а про педагогигу и психологию. И у Анчелотти как раз есть все эти качества. А как получится или не получится их применить в сборной, скоро увидим.