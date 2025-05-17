Хаби Алонсо должен будет принять решение по Модричу

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вчера, 12:27

Приход в «Реал Мадрид» может быть не таким гладким, как кажется на первый взгляд. Несмотря на оптимизм болельщиков и уверенность клуба, что он вернёт команду на путь побед, Алонсо предстоит принимать непростые решения. Одно из них — судьба .

Контракт Модрича истекает 30 июня, и хотя обсуждается возможность его краткосрочного продления ещё на 15 дней ради участия в Клубном чемпионате мира, его будущее в команде на следующий сезон пока под вопросом.

Несмотря на возраст — ему 39 — хорват по-прежнему демонстрирует высокий уровень игры, и в нынешнем сезоне неоднократно доказывал, что всё ещё может приносить пользу команде.