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Хаби Алонсо должен будет принять решение по Модричу

вчера, 12:27

Приход Хаби Алонсо в «Реал Мадрид» может быть не таким гладким, как кажется на первый взгляд. Несмотря на оптимизм болельщиков и уверенность клуба, что он вернёт команду на путь побед, Алонсо предстоит принимать непростые решения. Одно из них — судьба Луки Модрича.

Контракт Модрича истекает 30 июня, и хотя обсуждается возможность его краткосрочного продления ещё на 15 дней ради участия в Клубном чемпионате мира, его будущее в команде на следующий сезон пока под вопросом.

Несмотря на возраст — ему 39 — хорват по-прежнему демонстрирует высокий уровень игры, и в нынешнем сезоне неоднократно доказывал, что всё ещё может приносить пользу команде.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:18
Вкупе да, согласен.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:55
Защитники, даже профильные, помогают тогда, когда поставлена игра, и вся команда помогает обороняться. Одних классных защитников мало. С ними конечно лучше, но не только они обеспечивают надёжную оборону...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:46
Игроки работают. К ним вопросов, по большому счёту, нет.
Читать соперника ? Ну да..., только этого недостаточно. Без профильных защитников от этого чтения мало толку..., нужно и умение.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:26
любой топ-клубе нужны достаточно молодые игроки лет 24-27.
такие всегда голодны, им есть к чему стремиться.
а такие, как Алаба или Модрич, доигрывают конец своей карьеры.
Лапорта вовремя расстался с Гюндоганом.
Гвардиола зачем то согласился на его переход в МС.
и что?
надо уметь расставаться с стареющими звездами, без разницы, Модрич это или Левандовски.
не до сентаментальностей было, когда убирали из состава Рауля, Гути, Иньесты, Пуйоля, Роберто Баджо или Дель Пьеро.
всему свое время.
если все достоверно, Реал уже подписал Дина Хенсена и Каррераса из Бенфики.
и это правильная политика клуба.
посмотрим, как ответит Барселона )))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:20
Дилемма у Алонсо- как заставить вальяжных игроков Реала работать на поле, а самому- научиться читать соперника...
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 13:16
посидит на скамейке старичок
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:01, ред.
30 минут со старта, либо за 20 минут до конца основного времени Лука могет делать разницу. Проверено. Поэтому никакой дилеммы у Алонсо по нему нет. Дилемма у Алонсо по линии защиты..., вот там пусть башку и ломает.
Capral
Capral
вчера в 12:35
Оптимизм болельщиков и уверенность клуба? Хотелось бы знать, на чем основано всё это... А на счёт Модрича, если нет равноценной замены, надо оставлять.
Гость
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