Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Анчелотти в сборной Бразилии

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вчера, 21:53

Новый главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти будет жить в Рио-де-Жанейро и привезёт с собой четырёх специалистов. Сообщается, что в тренерский штаб итальянца войдут Франческо Мауро (ассистент), Беньямино Фулко (ассистент и тренер по физподготовке), Симоне Монтанауро (аналитик), а также сын и помощник тренера Давиде Анчелотти.