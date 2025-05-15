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Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Анчелотти в сборной Бразилии

вчера, 21:53

Новый главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти будет жить в Рио-де-Жанейро и привезёт с собой четырёх специалистов. Сообщается, что в тренерский штаб итальянца войдут Франческо Мауро (ассистент), Беньямино Фулко (ассистент и тренер по физподготовке), Симоне Монтанауро (аналитик), а также сын и помощник тренера Давиде Анчелотти.

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Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:02
Сыночка всё за собой таскает!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:10
А зачем сына то...
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:59
Карло про сына не забывает , а может пора уже отпустить на "вольные хлеба"?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:58
Достойные специалисты, пожелаем удачи и возрождение бразильской команды!
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