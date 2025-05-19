«Брайтон» выиграл у «Ливерпуля»

«Брайтон» обыграл «Ливерпуль» в матче 37-го тура АПЛ (3:2).
На 9-й минуте мерсисайдцы вышли вперёд усилиями Харви Эллиотта. На 32-й Ясин Айяри сравнял счёт. На 45+1-й гости снова повели — голом отметился Доминик Собослаи. На 69-й «чайки» отыгрались — мяч забил Каору Митома. Джек Хиншелвуд на 85-й забил третий мяч у хозяев поля.
«Брайтон» занимает 8-е место (58 очков). «Ливерпуль» идёт первым с 83 баллами.
так что Брайтону в отличие от чемпиона очки нужны
так что Брайтону в отличие от чемпиона очки нужны
Этот Ливерпуль с 83 очками(максимум 86 если КП не сольют) стал чемпионом
А Ливерпуль Клоппа с 92 очками и 97 был вторым.
Арсенал Артеты в том году набрал 89 очков и стал вторым
Этот Ливерпуль с 83 очками(максимум 86 если КП не сольют) стал чемпионом
А Ливерпуль Клоппа с 92 очками и 97 был вторым.
Арсенал Артеты в том году набрал 89 очков и стал вторым