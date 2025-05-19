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«Брайтон» выиграл у «Ливерпуля»

вчера, 23:59
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Брайтон» обыграл «Ливерпуль» в матче 37-го тура АПЛ (3:2).

На 9-й минуте мерсисайдцы вышли вперёд усилиями Харви Эллиотта. На 32-й Ясин Айяри сравнял счёт. На 45+1-й гости снова повели — голом отметился Доминик Собослаи. На 69-й «чайки» отыгрались — мяч забил Каору Митома. Джек Хиншелвуд на 85-й забил третий мяч у хозяев поля.

«Брайтон» занимает 8-е место (58 очков). «Ливерпуль» идёт первым с 83 баллами.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 04:31
Похоже хозяевам просто нужнее было
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:21
и еще один рекорд красных - Ливерпуль впервые в своей истории забил в каждом гостевом матчев рамках чемпионата!!!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:19
Ливерпуль - первая команда в истории АПЛ, забившая 2+ гола в 31 матче за сезон!
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 01:33, ред.
при определенных раскладах чайки с 8 места попадут в еврокубки.
так что Брайтону в отличие от чемпиона очки нужны
протон
протон
сегодня в 00:53
Жесть конечно
Этот Ливерпуль с 83 очками(максимум 86 если КП не сольют) стал чемпионом
А Ливерпуль Клоппа с 92 очками и 97 был вторым.
Арсенал Артеты в том году набрал 89 очков и стал вторым
pc23dhmq5rkn
pc23dhmq5rkn
сегодня в 00:19
Ливерпуль раздаёт очки..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:07
Казалось бы, что нужно середняку таблицы?...
Гость
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