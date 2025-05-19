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ЦСКА отыгрался с 0:2 и сыграл вничью с «Локомотивом»

вчера, 22:28
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ (2:2).

На 10-й минуте «железнодорожники» вышли вперёд усилиями Дмитрия Воробьёва. На 25-й нападающий сделал дубль. «Армейцы» на 47-й отыграли один мяч — отличился Сауль Гуарирапа, а на 80-й сравняли счёт после гола Матвея Кисляка.

«Локомотив» занимает 6-е место в чемпионате России (50 очков). ЦСКА идёт 3-м (56 баллов).

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:43
Да даль, что Локо не удержали поледу
Red blu
Red blu
сегодня в 00:26
Игра прошла на "РЖД Арене".

"У нас было три игры за восемь дней, если считать игру с "Краснодаром", "Зенитом" и матч легенд. Видимо, слишком много эмоций потеряли в этих трех мероприятиях. Но все равно могу сказать, что молодцы, что отыгрались. Мы говорили в перерыве в раздевалке, что нужно перевернуть игру, и нам это удалось. Это очень сложно сделать на выезде. Во втором тайме мы заслужили свои голы, волнами шли атаки. Замены очень здорово сработали. Хочется сказать спасибо и болельщикам. Наша беспроигрышная серия продолжается. Остался еще один тур, хотим закончить победой. Мы и сюда приехали за победой, это было видно по нашему настрою в игре. Кто-то может держал бы в голове, что нам хватит одного очка, но со мной не так - я всегда играю на победу. Нам важно сохранить третье место, и мы будем играть только на победу. Очень хорошо, что мы завершаем сезон на своем стадионе.

Результатом я недоволен, но тем, как команда отыгралась во втором тайме, я очень доволен", - сказал Николич на пресс-конференции.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:12
Кони разыгрались...
Кисляк многим делает кислые физиономии после своих пасов и ударов, конечно сборник, видит поле, читает игру не по годам. Своих нет с искрой, порадуемся в сборной за чужих...
Локо во втором тайме..., как то бегали по полю, как куры в курятнике от петуха - куда глаза глядят... Что вспомнить..., так контратаки, игру Митрюшкина, в остальном... И это после недельной подготовки и отдыха...
Пломба на стоп-кране осталась девственной только из-за нехватки времени, ещё десять - пятнадцать минут и...

Всем мирной ночи!
Capral
Capral
вчера в 23:41
Ну что, я думаю уже сейчас можно поздравить славную команду лейтенантов с бронзовыми медалями. Особо не буду вникать в ход игры, которая, в принципе получилась весьма интригующей и напряженной. Если по игре армейцев в 1-м тайме, то конечно, очень плохо, буквально всё, но особенно в атаке. Николич никогда не был креативным тренером, не был футбольным поэтом, поэтому и футбол его не изобилует футбольной изюминкой и шармом. Отвратительный 1-й тайм от ЦСКА, без динамики, статичный футбол, никакой импровизации и надо честно сказать- фактически без мысли в атаке.

Локо откровенно отдал центр поля, в надежде на острые контры, в которых ,надо сказать и преуспел, хотя и не без помощи армейских игроков. Контры хозяев выглядели острей и продуктивней беззубых атак гостей. Но замены во 2-м тайме, можно сказать игру поменяли, армейцы прибавили в движении, появилась мысль в атаке, именно того, чего не было в 1-м тайме, и пришел результат. Как всегда, в последнее время хорош был Кисляк!!! Парень растет не по дням, а по часам, прибавляет в каждой игре, и конечно- гол забил замечательный!!! В целом, ничья вероятно по игре, хотя во 2-м тайме, ближе к победе были гости... Однако, не сомневаюсь, что и такой ничейный исход- полностью удовлетворил обе команды.

Ну и выскажу, своё, субъективное мнение по поводу первого гола в ворота ЦСКА. Уверен, что вратарь уровня Акинфеева, его мастерства и опыта- обязан выходить на такие мячи, обязан читать- подобные, незатейливые и предсказуемые навесы. Да, ошиблись все- защитники, вратарь, но, Игорь был последним, кто обязан был спасать... Я давно заметил, что после столконовения в давнишнем матче со Спартаком, у Акинфеева появился инстинкт самосохранения, что в принципе, свойственно многим, даже опытным вратарям. Вобщем- ничья, которая, полностью устроила ЦСКА, перед последним туром...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 23:26
ЦСКА так и остался единственной командой не проигравшей не одного матча после возобновления чемпионата после зимней паузы.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:26
Вытянули Коняшки игру!Но могли победить!
Arny
Arny ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:03
А Спартак в 2-х очках, только победа с НН
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:55
Игра понравилась. Интрига на все сто. Кисляк молодчик, паренёк что надо. Гол в его исполнении на 120 плюсов. Прибавлю ещё столько же за молодость. Что - то в нём есть, это " что-то" - впечатляет.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:54, ред.
После камбека на кубок России где выбили из турнира Зенит понятно что сил было потрачено много и физических и моральных....а Локо готовился к дерби целую неделю....после провального первого тайма армейцами можно похвалить их за то что не опустили рук проигрывая 2:0 смогли собраться проявить волю к победе и соорудили очередной камбек.....а ведь могли и ещё забивать....Келвен и Обляков.
В целом норм. Забирать игру с НН и третье место за нами (кто бы мог подумать по возобновлению чемпионата)
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 22:49
Ужасно-первый тайм,так-себе-второй.Перехвалили команду,по моему.
isamsn
isamsn
вчера в 22:45
После тяжёлого празнования сыграли относительно нормально. Планово занимают 3 строчку.
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:44
Впервые в матче РПЛ после зимней паузы "армейцы" оказались в роли отыгрывающейся команды, да еще и 0-2 горели, но выдюжили. Для "Локо" все просто чудно складывалось в тайме первом, "ЦСКА" как-то после двух пропущенных потерялся, да и в целом играл очень медленно. Но играть на удержание в тайме втором, тем более быстро пропустив один ответный, практически без контригры, такое себе занятие. А "армейцы" вполне себе качественно провели тайм второй, начали быстрее двигать мяч и вполне могли не только отыграться, но и победить. Да и плюс "Локо" в защите уже не был так хорош, как в тайме первом. В итоге боевая ничья. Как-то так на мой взгляд.
Futurista
Futurista ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 22:42, ред.
Это работа вратаря...так же как и ЦСКА может Акинфееву спасибо сказать за сезон, что сейчас на 3 месте )...по факту проигрывал ЦСКА в 2 мяча и отскочил)...
Сп62
Сп62
вчера в 22:40
Накал игры во втором тайме был как в мартеновских печах. ЦСКА давил, Локомотив огрызался, болельщики глотали валидол. Матч удался.
cska1948
cska1948
вчера в 22:40
За попытку выхода от своих ворот через мелкий пас надо выгонять тренера без выходного пособия. Сколько из-за этого уже пропущено голов в нашем чемпионате и не сосчитать. А забито всеми шестнадцатью командами НОЛЬ!
Red blu
Red blu ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:38, ред.
После того как счёт стал 2:2 ЦСКА ещё мог забить несколько раз , пусть Локо скажет спасибо своему вратарю, так что по факту отскочил Локо.
ABir
ABir
вчера в 22:37
Интрига за первое место и за третье. Все решится только в последнем туре, как в хорошем детективе.
Red blu
Red blu ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 22:36
Почему никого? ЦСКА устроила даже ничья. Опять вышли на третье место.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:36
ЦСКА заслужил победу....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:36
Ничего страшного. После игры на Кубок эмоций не хватил. Зенит вчера в Ростове тоже мучился. А теперь , чтобы третье место не потерять ЦСКА должен с НН в Москве сыграть не хуже, чем Динамо в Краснодаре. Но Динамо у быков потруднее будет. Я думаю Краснодар свое не отдаст
Red blu
Red blu ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:35, ред.
Ничья тоже вывела ЦСКА опять на третье место. Не долго Динамо побыло на нем.
Dinamo
Dinamo
вчера в 22:35
Стоит отметить, что Кисляк - редкого таланта футболист. Просто бриллиант.
112910415
112910415
вчера в 22:35
Никого не устроила эта ничья!
Red blu
Red blu
вчера в 22:34
Шикарный гол Кисляка , вот молодой игрок жжет.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:34
Оба гола ЦСКА пропустил из за элементарных ошибок.
Первый тайм провалили, второй пошла игра.. Обидная ничья.
Николай 1
Николай 1
вчера в 22:33
Вратарь у "проводниц" прям начальник поезда. Молодец!
Датак
Датак
вчера в 22:33
первые минуты если б вату не катали все хорошо бы было в это матче.а так случилось как случилось
Futurista
Futurista ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 22:33
Кто отыгрался с 0:2 тот и отскочил)...
Александр Гармашов
Александр Гармашов
вчера в 22:32
ЦСКА молодцы бьются
9vswk3xj6bpy
9vswk3xj6bpy
вчера в 22:32
Армейцы поздновато набрали ход , под самый финиш
Гость
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