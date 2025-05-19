ЦСКА отыгрался с 0:2 и сыграл вничью с «Локомотивом»

1747682903

вчера, 22:28

«Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ (2:2).

На 10-й минуте «железнодорожники» вышли вперёд усилиями Дмитрия Воробьёва. На 25-й нападающий сделал дубль. «Армейцы» на 47-й отыграли один мяч — отличился Сауль Гуарирапа, а на 80-й сравняли счёт после гола Матвея Кисляка.