ЦСКА отыгрался с 0:2 и сыграл вничью с «Локомотивом»

«Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ (2:2).
На 10-й минуте «железнодорожники» вышли вперёд усилиями Дмитрия Воробьёва. На 25-й нападающий сделал дубль. «Армейцы» на 47-й отыграли один мяч — отличился Сауль Гуарирапа, а на 80-й сравняли счёт после гола Матвея Кисляка.
«Локомотив» занимает 6-е место в чемпионате России (50 очков). ЦСКА идёт 3-м (56 баллов).
В целом норм. Забирать игру с НН и третье место за нами (кто бы мог подумать по возобновлению чемпионата)
В целом норм. Забирать игру с НН и третье место за нами (кто бы мог подумать по возобновлению чемпионата)
Локо откровенно отдал центр поля, в надежде на острые контры, в которых ,надо сказать и преуспел, хотя и не без помощи армейских игроков. Контры хозяев выглядели острей и продуктивней беззубых атак гостей. Но замены во 2-м тайме, можно сказать игру поменяли, армейцы прибавили в движении, появилась мысль в атаке, именно того, чего не было в 1-м тайме, и пришел результат. Как всегда, в последнее время хорош был Кисляк!!! Парень растет не по дням, а по часам, прибавляет в каждой игре, и конечно- гол забил замечательный!!! В целом, ничья вероятно по игре, хотя во 2-м тайме, ближе к победе были гости... Однако, не сомневаюсь, что и такой ничейный исход- полностью удовлетворил обе команды.
Ну и выскажу, своё, субъективное мнение по поводу первого гола в ворота ЦСКА. Уверен, что вратарь уровня Акинфеева, его мастерства и опыта- обязан выходить на такие мячи, обязан читать- подобные, незатейливые и предсказуемые навесы. Да, ошиблись все- защитники, вратарь, но, Игорь был последним, кто обязан был спасать... Я давно заметил, что после столконовения в давнишнем матче со Спартаком, у Акинфеева появился инстинкт самосохранения, что в принципе, свойственно многим, даже опытным вратарям. Вобщем- ничья, которая, полностью устроила ЦСКА, перед последним туром...
Локо откровенно отдал центр поля, в надежде на острые контры, в которых ,надо сказать и преуспел, хотя и не без помощи армейских игроков. Контры хозяев выглядели острей и продуктивней беззубых атак гостей. Но замены во 2-м тайме, можно сказать игру поменяли, армейцы прибавили в движении, появилась мысль в атаке, именно того, чего не было в 1-м тайме, и пришел результат. Как всегда, в последнее время хорош был Кисляк!!! Парень растет не по дням, а по часам, прибавляет в каждой игре, и конечно- гол забил замечательный!!! В целом, ничья вероятно по игре, хотя во 2-м тайме, ближе к победе были гости... Однако, не сомневаюсь, что и такой ничейный исход- полностью удовлетворил обе команды.
Ну и выскажу, своё, субъективное мнение по поводу первого гола в ворота ЦСКА. Уверен, что вратарь уровня Акинфеева, его мастерства и опыта- обязан выходить на такие мячи, обязан читать- подобные, незатейливые и предсказуемые навесы. Да, ошиблись все- защитники, вратарь, но, Игорь был последним, кто обязан был спасать... Я давно заметил, что после столконовения в давнишнем матче со Спартаком, у Акинфеева появился инстинкт самосохранения, что в принципе, свойственно многим, даже опытным вратарям. Вобщем- ничья, которая, полностью устроила ЦСКА, перед последним туром...