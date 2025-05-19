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«Черноморец» обыграл «Нефтехимик» в игре Первой лиги

вчера, 19:59
НефтехимикЛоготип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)0 : 2Логотип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)ЧерноморецМатч завершен

«Нефтехимик» уступил «Черноморцу» в матче 33-го тура Первой лиги (0:2).

На 70-й минуте счёт открыл Мераби Уридия, а на 82-й нападающий забил ещё один мяч.

«Нефтехимик» занимает 13-е место (35 очков). «Черноморец» идёт 3-м (61 балл).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:21
в РПЛ должны быть клубы финансово устойчивые.
Александр Гармашов
Александр Гармашов
вчера в 21:16
Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:54
Ещё ничего не понятно, кто на каком месте будет в РПЛ.
Но я по любому за ФНЛьные команды...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:11
это значит, в стыках Черноморец будет против Ахмата.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:02
Важнейшая победа для Черноморца притом в гостях.
Гость
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