«Черноморец» обыграл «Нефтехимик» в игре Первой лиги

«Нефтехимик» уступил «Черноморцу» в матче 33-го тура Первой лиги (0:2).
На 70-й минуте счёт открыл Мераби Уридия, а на 82-й нападающий забил ещё один мяч.
«Нефтехимик» занимает 13-е место (35 очков). «Черноморец» идёт 3-м (61 балл).
|Нефтехимик0 : 2Черноморец
|Матч завершен
«Нефтехимик» уступил «Черноморцу» в матче 33-го тура Первой лиги (0:2).
На 70-й минуте счёт открыл Мераби Уридия, а на 82-й нападающий забил ещё один мяч.
«Нефтехимик» занимает 13-е место (35 очков). «Черноморец» идёт 3-м (61 балл).
Но я по любому за ФНЛьные команды...
Но я по любому за ФНЛьные команды...