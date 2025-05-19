«Черноморец» обыграл «Нефтехимик» в игре Первой лиги

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вчера, 19:59

«Нефтехимик» уступил «Черноморцу» в матче 33-го тура Первой лиги (0:2).

На 70-й минуте счёт открыл Мераби Уридия, а на 82-й нападающий забил ещё один мяч.

«Нефтехимик» занимает 13-е место (35 очков). «Черноморец» идёт 3-м (61 балл).