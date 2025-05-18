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«Интер» упустил победу над «Лацио»

вчера, 23:52
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Интер» сыграл вничью с «Лацио» (2:2) в матче 37-го тура Серии А.

Первый гол в игре в дополнительное к первому тайму время забил защитник «Интера» Ян Биссек. На 72-й минуте Педро сравнял счёт. На 80-й минуте Дензел Думфрис принёс победу «Интеру». На 90-й минуте Педро реализовал пенальти и сравнял счёт.

«Интер» идёт на 2-м месте (78 очков), «Лацио» занимает 6-е место (65 очков).

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Все комментарии
Bombardier
Bombardier
сегодня в 11:13
Римляне молодцы! Вроде к 80-й минуте "Интер" победил, ан нет!
Василий Пупкин
Василий Пупкин
сегодня в 11:09
Лациале красавцы!!!
4b6guxudbe9x
4b6guxudbe9x
сегодня в 07:16
Да он не просто победу упустил, а вдруг падающее ему из рук Наполи чемпионство просохатил нипадеццки
Incredulous
Incredulous
сегодня в 07:15, ред.
Учитывая то, что в параллельном матче Наполи скатали ничью с Пармой, у Интера был более чем реальный шанс обогнать неаполитанцев и занять верхнюю строчку таблицы. А там всего одна игра и вполне осязаемое чемпионство... Но, видимо Интеру и на втором месте неплохо.

Ну, а для Лацио ничья в гостях у Интера - это вполне достойный результат. Отдельно хочется отметить Педро, старичок по футбольным меркам просто решил исход этого поединка. И теперь, перед последним туром Лацио продолжает бороться за место в Еврокубках. Причём это место может оказаться в любом из трех европейских турниров, включая и ЛЧ. Тут уже будет зависеть как от самих игроков Лацио, так и от их соперников в других матчах. Тем интереснее будет последний тур в Серии А.
uu838p8dyqk5
uu838p8dyqk5
сегодня в 05:37
Педро опять выручает красава
ABir
ABir
сегодня в 04:45
Сине-черные упустили реальный шанс обойти Наполи в борьбе за чемпионат. Теперь все будет решаться в последнем туре.
nikolah
nikolah ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 02:16
Педро - Джокер Лациков, 9 голов по-моему забил после замены
nikolah
nikolah
сегодня в 02:11
Это позор, так ужасно играть во 2 тайме..
Всё по делу, быть чемпионом мертвому Наполи в этом году, слишком много теряли очков, надеюсь Индзаги даст отдохнуть основе с Комо, очевидно, что Наполи с немотивированным Кальяри разберется при домашних трибунах, слишком многое на кону.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:31
Сегодня только узнал, что Педро до сих пор играет, думал на пенсии...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:14
Своими руками то бишь ногами скудетто закопали
НЕ Э Г O И СT
НЕ Э Г O И СT
сегодня в 00:06
Не хочет Интер выигрывать Скудетто.. Устали..
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:00
Интер зря это сделал
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 23:58
Прощай скудетто!
lazzioll
lazzioll
вчера в 23:57
ничего не решил в итоге 37 тур ни внизу ни вверху. вся борьба переносится на последний тур.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 23:57, ред.
Как так то Интер!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:54
Эх Интер (( а там Наполи очки теряет...не воспользовались шансом
Гость
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