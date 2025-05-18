«Интер» упустил победу над «Лацио»

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вчера, 23:52

«Интер» сыграл вничью с «Лацио» (2:2) в матче 37-го тура Серии А.

Первый гол в игре в дополнительное к первому тайму время забил защитник «Интера» Ян Биссек. На 72-й минуте Педро сравнял счёт. На 80-й минуте Дензел Думфрис принёс победу «Интеру». На 90-й минуте Педро реализовал пенальти и сравнял счёт.

«Интер» идёт на 2-м месте (78 очков), «Лацио» занимает 6-е место (65 очков).