«Интер» упустил победу над «Лацио»

«Интер» сыграл вничью с «Лацио» (2:2) в матче 37-го тура Серии А.
Первый гол в игре в дополнительное к первому тайму время забил защитник «Интера» Ян Биссек. На 72-й минуте Педро сравнял счёт. На 80-й минуте Дензел Думфрис принёс победу «Интеру». На 90-й минуте Педро реализовал пенальти и сравнял счёт.
«Интер» идёт на 2-м месте (78 очков), «Лацио» занимает 6-е место (65 очков).
Ну, а для Лацио ничья в гостях у Интера - это вполне достойный результат. Отдельно хочется отметить Педро, старичок по футбольным меркам просто решил исход этого поединка. И теперь, перед последним туром Лацио продолжает бороться за место в Еврокубках. Причём это место может оказаться в любом из трех европейских турниров, включая и ЛЧ. Тут уже будет зависеть как от самих игроков Лацио, так и от их соперников в других матчах. Тем интереснее будет последний тур в Серии А.
Ну, а для Лацио ничья в гостях у Интера - это вполне достойный результат. Отдельно хочется отметить Педро, старичок по футбольным меркам просто решил исход этого поединка. И теперь, перед последним туром Лацио продолжает бороться за место в Еврокубках. Причём это место может оказаться в любом из трех европейских турниров, включая и ЛЧ. Тут уже будет зависеть как от самих игроков Лацио, так и от их соперников в других матчах. Тем интереснее будет последний тур в Серии А.
Всё по делу, быть чемпионом мертвому Наполи в этом году, слишком много теряли очков, надеюсь Индзаги даст отдохнуть основе с Комо, очевидно, что Наполи с немотивированным Кальяри разберется при домашних трибунах, слишком многое на кону.
Всё по делу, быть чемпионом мертвому Наполи в этом году, слишком много теряли очков, надеюсь Индзаги даст отдохнуть основе с Комо, очевидно, что Наполи с немотивированным Кальяри разберется при домашних трибунах, слишком многое на кону.