Тренер Гаттузо добьёт сборную Италии. Вряд ли станет для команды новым Манчини

Выбрали невезучего наставника.
Молодой Гаттузо – средний тренер
Чемпион мира в составе Липпи и победитель Лиги чемпионов в составе «Милана» Анчелотти был более сильным игроком, чем считали в прошлом. Гаттузо недооценивали из-за Пирло, Зеедорфа и Кака рядом, ведь эти футболисты в лучших матчах играли как обладатели «Золотого мяча». Гаттузо не был настолько хорош, но в окружении легенд – Дида, Кафу, Мальдини, Несты и Шевченко, тоже стал особенным человеком для «Милана». Гаттузо был душой компании, а его эмоциональность выделяла итальянского хавбека.
«Храброе сердце» был футбольным хулиганом. Гаттузо справился с конкуренцией в сборной Италии, провел 73 поединка. Вот только заслуги футболисты не мешают назвать Дженнаро Ивана слабым тренером. Он ещё хуже, чем Манчини, а силу этого наставника видели в РПЛ после пятого места с «Зенитом». Итальянец выиграл Евро-2020, ведь собрал уникальный по гармоничности и силе тренерский штаб. Сейчас тоже набирают в команду федерации Буффона, Пранделли и других звезд, но это реплика оригинальной тактики.
Перед Евро-2020 заманили ассистентом Де Росси, чемпиона мира 2006 года. В штабе был ветеран Габриэле Ориали, победитель ЧМ-1982. Виалли, невзирая на борьбу со смертельной болезнью, поддержал друга Манчини. Джанлука выигрывал Лигу чемпионов с «Ювентусом», а ещё один участник штаба на Евро-2020 Эвани побеждал с «Миланом». Манчини, который как игрок не выигрывал турниры такого уровня, окружил себя прекрасными помощниками, а консультировал Италию угрюмый старик Джованни Вио.
Бывший банкир, хоть и работает в небольших клубах, является гуру стандартов. Вио проанализировал за карьеру более 4 300 уловок при стандартах, а штаб Манчини пользовался его консультациями во время Евро-2020. Вся страна работала на первую победу Италии на континентальном первенстве с 1968 года, а штаб Спаллетти выступил намного хуже. Помощники Гаттузо, который до сборной Италии работал с «Валенсией», «Марселем» и «Хайдуком», тоже слабее. Решение поставить на Дженнаро вызывает сомнения.
У Италии есть проблемы с составом
Гаттузо за 12 лет работал в девяти клубах, причем в «Милане» тренировал и молодежный состав, и первую команду. Кубок Италии с «Наполи» – единственное достижение тренера, но это слабый результат, ведь позже эту команду дважды сделали первой в Серии А более опытные наставники Спаллетти и Конте. Достанься Скуадре тренер уровня Симоне Индзаги, то могли мечтать об успехе вопреки непростой ситуации. Но бывший наставник «Интера» возглавил «Аль-Хиляль», а Спаллетти теперь сватают в клуб с Роналду.
Манчини со скандалами покидал сборные Италии и Саудовской Аравии, а перепуганные чиновники из Рима предлагают контракт Гаттузо, ведь Раньери отказался. Ветеран, успешно поработавший с «Ромой», хочет играть с внуком и время от времени заниматься делами римского клуба, ведь Клаудио выделили должность в руководстве. Гаттузо намного моложе, но 47-летний наставник отличается полным неумением выстраивать умные стратегии. А для национальной сборной это даже важнее, чем для клубных команд.
В клубах из Швейцарии, Греции, Испании, Франции и Хорватии не увидели в Гаттузо тренера, который просчитает на два шага наперед. Дженнаро слаб для сборной Италии, особенно если учитывать задачу команды. После разгрома от Норвегии в матче отбора ЧМ-2026 надо собрать серию побед, опередить Холанда и Эдегора в таблице и сделать это на фоне проблем с составом. У Италии намного меньше суперзвезд, чем было в прошлом. Доннарумма, Бастони и Барелла выделяются, но их коллеги не настолько крутые.
Сборная Италии уступила команде из Швейцарии на Евро-2024. У них не всегда слабый футбол, но Спаллетти не смог создать и развить команду. Итальянцы рискуют в третий раз подряд не попасть на мундиаль, а это позор. Если учесть, что на предыдущих турнирах переживали жуткие разочарования, то можно назвать Скуадру самой солидной сборной мира, которая не умеет выступать на мундиалях в последнее время. Превзойти в этом сборную Англии было сложно, но итальянцы опустились на дно, забыв о своих чемпионствах.
Дженнаро вернет коллективу драйв
Гаттузо слабый тренер, если сравнивать с Нагельсманном, Дешамом, Тухелем, де ла Фуэнте и Анчелотти. То есть оценка прямо связана с именами конкурентов на чемпионате мира в Северной Америке через год, куда ещё нужно попасть. Но Гаттузо не ужасный наставник, если говорим о задаче настроить на короткую серию успехов. Тем более футболисты сборной Италии на словах патриоты, а на деле умеют сыграть на характере, что показали мастера из «Интера» в плей-офф Лиги чемпионов. На финал сил не хватило, но ПСЖ – сильный соперник.
Новый наставник нужен сборной Италии, ведь Спаллетти потерял контроль над командой. У Лучано такое случалось в Серии А и в «Зените». Гаттузо может оказаться слишком агрессивным в общении с некоторыми футболистами. Позже соберется коалиция тех, кого наставник ранил словом и делом. А на стартовом этапе, когда экстренно нужны победы, ставка должна сработать. Гаттузо – амбициозный человек, поэтому для него работа на сборную Италии является честью. Анчелотти, Конте и Индзаги на эту должность не рвались, как и Массимо Аллегри.
Хитрые опытные наставники понимают, что у сборной Италии нет чемпионского состава. Даже нападающий Ретеги – подарок аргентинской школы футбола. Через год результативный форварда «Аталанты» может оказаться в худшей форме. Итальянцам надо думать о реформах в системе подготовки футболистов, но среди чиновников нет великих стратегов. Победа на Евро-2020 была случайной, как показал пропуск чемпионата мира в Катаре и среднее выступление на Евро-2024. Новые поражения и увольнение Спаллетти – ещё два доказательства.
Никто в Италии не завидует Гаттузо, разве что слабые тренеры, которые переоценивают себя. Но даже Сильвио Пиоли после приключений в пустыне отказался, так что Дженнаро просто самый смелый из кандидатов. Но не факт, что самый умный из них. В случае неудачи со сборной никто из грандов Серии А не поверит молодому тренеру в будущем. Гаттузо и так работал в Хорватии, то есть представители клубов топ-5 пока невысокого мнения о наставнике. Но итальянцы нужны на чемпионате мира, так что желаем Дженнаро честных побед в отборе.
Если точнее - маловероятны...
Если точнее - маловероятны...
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1409910/gattuzo-dzhennaro-italiya 14.06.2025
Не знаю..., то ли смеяться, то ли возмущаться от подобного ...
После этого дальше читать не стал.
Для кого пишет ТАКОЕ автор ? Для тех, кто родился после 2000-го ?
Гаттузо всегда был ценным, а порой незаменимым хавом в амплуа-дестроера средней линии что в сборной, что в Милане, по типу Каземиро, Эдгара Давидса, Артуро Видаля и нынешнего - распрекрасного Феди Вальверде из Реала.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1409910/gattuzo-dzhennaro-italiya 14.06.2025
Не знаю..., то ли смеяться, то ли возмущаться от подобного ...
После этого дальше читать не стал.
Для кого пишет ТАКОЕ автор ? Для тех, кто родился после 2000-го ?
Гаттузо всегда был ценным, а порой незаменимым хавом в амплуа-дестроера средней линии что в сборной, что в Милане, по типу Каземиро, Эдгара Давидса, Артуро Видаля и нынешнего - распрекрасного Феди Вальверде из Реала.
Гаттузо пока не тренировал команду, которую собирал сам. В «Милане» он построил отличную оборону и имел лучшую статистику пропущенных в Европе, но атаку наладить не смог. Хотя кем там атаковать? Сусо? «Наполи» при нем имел в составе только двух игроков младше 30 лет, да и то один был голкипер.
Гаттузо пока не тренировал команду, которую собирал сам. В «Милане» он построил отличную оборону и имел лучшую статистику пропущенных в Европе, но атаку наладить не смог. Хотя кем там атаковать? Сусо? «Наполи» при нем имел в составе только двух игроков младше 30 лет, да и то один был голкипер.
Дженнаро в принципе ничего не потеряет если провалится, а если что-то покажет, то на него могут обратить внимание
Всё-таки характер у него есть и собраться в нужный момент сможет
Дженнаро в принципе ничего не потеряет если провалится, а если что-то покажет, то на него могут обратить внимание
Всё-таки характер у него есть и собраться в нужный момент сможет
Спаллетти поспешил уйти из Наполи и провалился ожидаемо у руля сборной.......а заменили на Гаттузо, видимо поставили тренером чтобы просто был.............
Спаллетти поспешил уйти из Наполи и провалился ожидаемо у руля сборной.......а заменили на Гаттузо, видимо поставили тренером чтобы просто был.............