Тренер Гаттузо добьёт сборную Италии. Вряд ли станет для команды новым Манчини

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вчера, 11:48

Выбрали невезучего наставника.

Молодой Гаттузо – средний тренер

Чемпион мира в составе Липпи и победитель Лиги чемпионов в составе «Милана» Анчелотти был более сильным игроком, чем считали в прошлом. Гаттузо недооценивали из-за Пирло, Зеедорфа и Кака рядом, ведь эти футболисты в лучших матчах играли как обладатели «Золотого мяча». Гаттузо не был настолько хорош, но в окружении легенд – Дида, Кафу, Мальдини, Несты и Шевченко, тоже стал особенным человеком для «Милана». Гаттузо был душой компании, а его эмоциональность выделяла итальянского хавбека.

«Храброе сердце» был футбольным хулиганом. Гаттузо справился с конкуренцией в сборной Италии, провел 73 поединка. Вот только заслуги футболисты не мешают назвать Дженнаро Ивана слабым тренером. Он ещё хуже, чем Манчини, а силу этого наставника видели в РПЛ после пятого места с «Зенитом». Итальянец выиграл Евро-2020, ведь собрал уникальный по гармоничности и силе тренерский штаб. Сейчас тоже набирают в команду федерации Буффона, Пранделли и других звезд, но это реплика оригинальной тактики.

Перед Евро-2020 заманили ассистентом Де Росси, чемпиона мира 2006 года. В штабе был ветеран Габриэле Ориали, победитель ЧМ -1982. Виалли, невзирая на борьбу со смертельной болезнью, поддержал друга Манчини. Джанлука выигрывал Лигу чемпионов с «Ювентусом», а ещё один участник штаба на Евро-2020 Эвани побеждал с «Миланом». Манчини, который как игрок не выигрывал турниры такого уровня, окружил себя прекрасными помощниками, а консультировал Италию угрюмый старик Джованни Вио.

Бывший банкир, хоть и работает в небольших клубах, является гуру стандартов. Вио проанализировал за карьеру более 4 300 уловок при стандартах, а штаб Манчини пользовался его консультациями во время Евро-2020. Вся страна работала на первую победу Италии на континентальном первенстве с 1968 года, а штаб Спаллетти выступил намного хуже. Помощники Гаттузо, который до сборной Италии работал с «Валенсией», «Марселем» и «Хайдуком», тоже слабее. Решение поставить на Дженнаро вызывает сомнения.

У Италии есть проблемы с составом

Гаттузо за 12 лет работал в девяти клубах, причем в «Милане» тренировал и молодежный состав, и первую команду. Кубок Италии с «Наполи» – единственное достижение тренера, но это слабый результат, ведь позже эту команду дважды сделали первой в Серии А более опытные наставники Спаллетти и Конте. Достанься Скуадре тренер уровня Симоне Индзаги, то могли мечтать об успехе вопреки непростой ситуации. Но бывший наставник «Интера» возглавил «Аль-Хиляль», а Спаллетти теперь сватают в клуб с Роналду.

Манчини со скандалами покидал сборные Италии и Саудовской Аравии, а перепуганные чиновники из Рима предлагают контракт Гаттузо, ведь Раньери отказался. Ветеран, успешно поработавший с «Ромой», хочет играть с внуком и время от времени заниматься делами римского клуба, ведь Клаудио выделили должность в руководстве. Гаттузо намного моложе, но 47-летний наставник отличается полным неумением выстраивать умные стратегии. А для национальной сборной это даже важнее, чем для клубных команд.

В клубах из Швейцарии, Греции, Испании, Франции и Хорватии не увидели в Гаттузо тренера, который просчитает на два шага наперед. Дженнаро слаб для сборной Италии, особенно если учитывать задачу команды. После разгрома от Норвегии в матче отбора ЧМ -2026 надо собрать серию побед, опередить Холанда и Эдегора в таблице и сделать это на фоне проблем с составом. У Италии намного меньше суперзвезд, чем было в прошлом. Доннарумма, Бастони и Барелла выделяются, но их коллеги не настолько крутые.

Сборная Италии уступила команде из Швейцарии на Евро-2024. У них не всегда слабый футбол, но Спаллетти не смог создать и развить команду. Итальянцы рискуют в третий раз подряд не попасть на мундиаль, а это позор. Если учесть, что на предыдущих турнирах переживали жуткие разочарования, то можно назвать Скуадру самой солидной сборной мира, которая не умеет выступать на мундиалях в последнее время. Превзойти в этом сборную Англии было сложно, но итальянцы опустились на дно, забыв о своих чемпионствах.

Дженнаро вернет коллективу драйв

Гаттузо слабый тренер, если сравнивать с Нагельсманном, Дешамом, Тухелем, де ла Фуэнте и Анчелотти. То есть оценка прямо связана с именами конкурентов на чемпионате мира в Северной Америке через год, куда ещё нужно попасть. Но Гаттузо не ужасный наставник, если говорим о задаче настроить на короткую серию успехов. Тем более футболисты сборной Италии на словах патриоты, а на деле умеют сыграть на характере, что показали мастера из «Интера» в плей-офф Лиги чемпионов. На финал сил не хватило, но ПСЖ – сильный соперник.

Новый наставник нужен сборной Италии, ведь Спаллетти потерял контроль над командой. У Лучано такое случалось в Серии А и в «Зените». Гаттузо может оказаться слишком агрессивным в общении с некоторыми футболистами. Позже соберется коалиция тех, кого наставник ранил словом и делом. А на стартовом этапе, когда экстренно нужны победы, ставка должна сработать. Гаттузо – амбициозный человек, поэтому для него работа на сборную Италии является честью. Анчелотти, Конте и Индзаги на эту должность не рвались, как и Массимо Аллегри.

Хитрые опытные наставники понимают, что у сборной Италии нет чемпионского состава. Даже нападающий Ретеги – подарок аргентинской школы футбола. Через год результативный форварда «Аталанты» может оказаться в худшей форме. Итальянцам надо думать о реформах в системе подготовки футболистов, но среди чиновников нет великих стратегов. Победа на Евро-2020 была случайной, как показал пропуск чемпионата мира в Катаре и среднее выступление на Евро-2024. Новые поражения и увольнение Спаллетти – ещё два доказательства.

Никто в Италии не завидует Гаттузо, разве что слабые тренеры, которые переоценивают себя. Но даже Сильвио Пиоли после приключений в пустыне отказался, так что Дженнаро просто самый смелый из кандидатов. Но не факт, что самый умный из них. В случае неудачи со сборной никто из грандов Серии А не поверит молодому тренеру в будущем. Гаттузо и так работал в Хорватии, то есть представители клубов топ-5 пока невысокого мнения о наставнике. Но итальянцы нужны на чемпионате мира, так что желаем Дженнаро честных побед в отборе.