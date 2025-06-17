Недопонятый гений без работы. Провалился в масштабном проекте, в топ-клубах ему не доверяют

1750186747

вчера, 21:59

Было два варианта – оба клуба предпочли альтернативу.

Весеннее прощание – тяжёлая тема

«Ювентус» был потенциально главным проектом в карьере Тиаго Мотты. Специалист сделал себе имя в качестве менеджера «Болоньи» и в итоге вывел «красно-синих» в Лигу чемпионов. «Старой синьоре» был нужен наставник, который перезапустит проект, вдохнёт новые смыслы и сформирует актуальную времени философию. Итог сотрудничества – весенняя отставка тренера. При этом оценивать этот период работы сейчас сложно.

Аргументы со стороны клуба понятны. Туринцы не привыкли к изоляции от чемпионской гонки – а тут, вдобавок к этому, команда не могла показать и намёка на содержательную игру. И кроме того, «бьянконери» получили достаточно пощёчин за короткий срок. На старте сезона случилось поражение от «Штутгарта», в следующем же туре ЛЧ – ничья с «Лиллем». Постепенно к этому добавились поражения от «Милана», «Наполи», «Бенфики», вылет из ЛЧ от ПСВ . При этом у команды были огромные проблемы с игрой в атаке, Мотта так их и не решил (этим разочаровал руководство клуба).

С другой, все аргументы разбиваются об один факт – туринцы должны были знать, на что идут. На место Аллегри они привели специалиста, система которого не имеет ничего общего с философией предшественника. Чтобы «Юве» заиграл в футбол Мотты, ему нужна была глобальная перестройка – множество трансферов (метод проб и ошибок), преданность игроков, доверие руководства и время.

Работу Тиаго сложно назвать провалом. Специалист работал так, как того требовала ситуация – просто боссы, видимо, решили, что это слишком дорого им обходится.

Почувствовал вкус

«Болонья» – великолепный проект для тренера, который только формирует свой имидж. Мотте доверились, начали приводить игроков под его требования, всегда искали усиление – даже если оно точечное. Но всё же этот проект – местечковый. «Ювентус» – это размах, о котором молодые специалисты могут только мечтать. У туринцев достаточно денег на футболистов, поэтому у наставника будет куда меньше ограничений. Вдобавок к этому на специалиста играет имя проекта – о «Юве» знают гораздо больше, для большего числа игроков эта команда – уже знак качества. В общем, бороться за футболистов проще.

Мотта проработал в Турине чуть больше половины сезона. Да, его отправили в отставку – но сам Тиаго этот опыт провальным не считает:

Я, конечно, разочарован, потому что все прошло не так, как мы надеялись, особенно в Кубке Италии и Лиге чемпионов. Однако я не согласен, когда говорят о провале: работа была прервана, когда мы находились в одном очке от четвертого места в таблице, которое в начале сезона было приоритетной целью. Когда я согласился на работу, знал, что это будет трехлетний проект. Его основа – глубокие перемены и радикальное омоложение. Я прекрасно знаю, что в командах уровня «Юве» нужно побеждать. Тем более после нескольких лет, в течение которых этого не происходило.

Это, если тренер вошёл во вкус, значит, что на прежний уровень он вернуться уже не согласен. Тиаго знает, что уже прошлым летом на него был спрос среди топ-клубов, «Ювентусу» пришлось бороться. И сейчас он будет искать команду сопоставимого уровня – вернуться на шаг назад менеджер вряд ли согласится.

«Аталанта» была последней надеждой

Когда клубы доиграли сезон, на Мотту вышли два кандидата: «Милан» и «Аталанта». Что касается первых, «россонери» продолжают попытки перезапустить проект. С Пиоли не получилось длительного сотрудничества, а резкий переход к новому специалисту оказался ошибкой. Назначение Фонсеки оказалось провалом, с Консейсау тоже не добились гармонии. Миланцы остались на тех же позициях, что и в прошлом году.

У бергамасков сложилась другая ситуация – они свою перестройку только начинают. У клуба завершилась масштабная эпоха с Джан Пьеро Гасперини. Тренер даже принёс команде из скромного городка победу в Лиге Европы – и наверняка уже стал для фанатов легендой. При этом от сотрудничества наверняка накопилась феноменальная усталость. Так что сейчас всё приходится начинать с чистого листа.

К сожалению для Мотты, «Милан» в итоге предпочёл Аллегри, Массимилиано уже возглавил команду. «Аталанта» же назначила Ивана Юрича. Тут выбор ещё менее очевидный, у Ивана послужной список в разы скромнее, плюс, когда специалисту выпал шанс в «Роме», он его провалил. Для бергамасков важнее стала преемственность – Юрич играет по той же схеме и продвигает те же принципы, что Гасперини. Его назначение позволяет свести перемены к минимуму.

Перед клубами всегда будет стоять дилемма

Вроде Тиаго и пора двинуться за пределы Серии А – середняки он перерос, а топ-клубы предпочли других специалистов. Но при выборе проекта всегда будут определённые ограничения. Прежде всего из-за специфической стилистики. Клубы, как показывает практика, стараются обойтись минимумом изменений, чтобы сэкономить ( МЮ и ПСЖ не в счёт). Но для этого нужно сохранять тактическую целостность, при этом у менеджера довольно специфический стиль. Он мало кому может подойти как замена – и мало кто может стать альтернативой для него. Для «Болоньи» качество, которое давал тренер, оказалось дороже, ему доверились. С другими такого не будет.

Тем более после случился противоречивый этап в «Ювентусе», который накладывает определённые сомнения. Мотте придётся довольно тяжело при поиске работы.