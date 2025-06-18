Ассистент Артеты близок к назначению в «Парму»

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вчера, 08:23

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Парма» решила назначить на пост главного тренера 29-летнего помощника в «Арсенале» Карлоса Куэсту.

Переговоры с «канонирами» близки к завершению. Куэста отметит свое 30-летие 29 июля.

Он может стать самым молодым главным тренером в истории Серии А.