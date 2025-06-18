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Ассистент Артеты близок к назначению в «Парму»

вчера, 08:23

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Парма» решила назначить на пост главного тренера 29-летнего помощника Микеля Артеты в «Арсенале» Карлоса Куэсту.

Переговоры с «канонирами» близки к завершению. Куэста отметит свое 30-летие 29 июля.

Он может стать самым молодым главным тренером в истории Серии А.

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Incredulous
Incredulous ответ 9n45qtwy5mr9 (раскрыть)
вчера в 09:26
Послушайте, сказка о несчастных работягах с многодетными семьями, которые с утра до вечера вкалывают, не видя белый свет, уже закзженна и не актуальна, и в данной ситуации выглядит даже смешной. Хватит считать, что у кого-то лучше, а у кого-то хуже, что только у вас есть жизненные заботы, быт и семья. Большинство здесь уже давно не дети.

Теперь по поводу, как вы говорите писателей, которые по вашему мнению состоят из пенсионеров, школьников и тунеядцев. Вы не знаете этих людей, поэтому не нужно навешивать на них ярлыки. И как я уже писал ранее, содержать армию клонов, намного затратнее по времени, чем написать несколько комментариев за сутки. Приведу пример: допустим у вас 100 клонов, каждому из них нужно заходить на сайт ежедневно. Помимо этого, с каждого аккаунта нужно зайти в КП, выбрать нужный матч, открыть все ставки, выбрать нужную ставку и поставить на неё соответственно. И так с каждого из 100 аккаунтов. Интересно, сколько времени это займет? Если прикинуть даже по паре минут на каждый аккаунт, то выходит больше трёх часов в день. А если этих аккаунтов не 100, а больше... Но написать пару, тройку комментариев у них нет времени. И Вы мне после этого будете рассказывать, что "футболочники" - это несчастные работяги, пашущие с утра до вечера, и практически не имеющие свободного времени. Самим не смешно.

Всё это отговорки, и попытки хоть как-то оправдать систему мультиаккаунтов, и не больше. А вот одним из способов решить эту проблему, это не запрет клонов, или разделение по группам "писателей" и "футболочников", а просто ввести правило, что в КП могут участвовать пользователи, у которых есть определенное колличество комментариев, определенное количество лайков (и поставленных, и полученных), определенное количество часов нахождения на сайте. То есть прежде чем иметь возможность играть в КП, пользователь должен показать, что он является активным участником сайта, а не клоном-однодневкой, созданным лишь с одной целью - выиграть кому-то вип и футболочку. И тогда армии клонов исчезнут сами по себе.
Гость
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