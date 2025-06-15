Буффон — о Гаттузо в сборной Италии: «Обсуждаются последние детали»

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сегодня, 01:05

Глава делегации сборной Италии сообщил, что в итальянской федерации почти договорились с о назначении на пост главного тренера команды.

Мы работаем и ждём последних деталей. В федерации у нас были насыщенные дни. Я верю, что в итоге мы сделали лучший выбор. Мы начинаем с того, с чего всегда начинали после тёмных времен. Что действительно важно – это избежать позора, недостойного Италии. Обыграть теперь сложно любого соперника, но есть разница между поражением и поражением в определённой манере.

О начале переговоров между Гаттузо и федерацией футбола Италии стало известно ещё в начале текущей недели.