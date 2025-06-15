Глава делегации сборной Италии Джанлуиджи Буффон сообщил, что в итальянской федерации почти договорились с Дженнаро Гаттузо о назначении на пост главного тренера команды.
Мы работаем и ждём последних деталей. В федерации у нас были насыщенные дни. Я верю, что в итоге мы сделали лучший выбор. Мы начинаем с того, с чего всегда начинали после тёмных времен. Что действительно важно – это избежать позора, недостойного Италии. Обыграть теперь сложно любого соперника, но есть разница между поражением и поражением в определённой манере.
О начале переговоров между Гаттузо и федерацией футбола Италии стало известно ещё в начале текущей недели.
протон на это указывает в своих таблицах, призывая исправить это досадное недорозумение.
Думаю "солдаты удачи" прислушаются, присмотрятся и сделают как надо.
протон на это указывает в своих таблицах, призывая исправить это досадное недорозумение.
Думаю "солдаты удачи" прислушаются, присмотрятся и сделают как надо.