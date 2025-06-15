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Буффон — о Гаттузо в сборной Италии: «Обсуждаются последние детали»

сегодня, 01:05

Глава делегации сборной Италии Джанлуиджи Буффон сообщил, что в итальянской федерации почти договорились с Дженнаро Гаттузо о назначении на пост главного тренера команды.

Мы работаем и ждём последних деталей. В федерации у нас были насыщенные дни. Я верю, что в итоге мы сделали лучший выбор. Мы начинаем с того, с чего всегда начинали после тёмных времен. Что действительно важно – это избежать позора, недостойного Италии. Обыграть теперь сложно любого соперника, но есть разница между поражением и поражением в определённой манере.

О начале переговоров между Гаттузо и федерацией футбола Италии стало известно ещё в начале текущей недели.

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Все комментарии
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 05:11
Не понимаю, что Гаттузо может дать сборной Италии!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:44
Основной массе "писателей" пока везёт, их группы пока не взяли "солдаты удачи".
протон на это указывает в своих таблицах, призывая исправить это досадное недорозумение.
Думаю "солдаты удачи" прислушаются, присмотрятся и сделают как надо.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:22
Гаттузо это ошибка
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 02:11
Так он и как игрок был без мысли на поле.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:01
Чет не верится в Гаттузо. Зверь на поле был а команды под его началом слабо выступали. Играли без мысли.
протон
протон
сегодня в 01:12
Верните Манчини, он сам тоже хочет, максимум Гаттузо 1/8 ЧМ
Гость
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