Канчельскис: «Хорошо, что Тикнизян перешёл в другой чемпионат»

Бывший футболист отреагировал на подписание контракта форварда «Локомотива» с сербской «Црвеной Звездой».

Переход Наира в «Црвену Звезду» радует. Он всё сделал правильно! Пожелаю ему удачи, чтобы играл без травм и закрепился в основном составе. Наир поехал в хороший клуб. Будет играть в еврокубках. Это другой уровень, посмотрит Европу. Для «Локомотива» тоже плюс, что Тикнизян перешёл в хороший чемпионат. Надеюсь, оттуда поедет дальше — в Испанию или Германию.