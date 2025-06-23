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Канчельскис: «Хорошо, что Тикнизян перешёл в другой чемпионат»

вчера, 12:25

Бывший футболист Андрей Канчельскис отреагировал на подписание контракта форварда «Локомотива» Наира Тикнизяна с сербской «Црвеной Звездой».

Переход Наира в «Црвену Звезду» радует. Он всё сделал правильно! Пожелаю ему удачи, чтобы играл без травм и закрепился в основном составе. Наир поехал в хороший клуб. Будет играть в еврокубках. Это другой уровень, посмотрит Европу. Для «Локомотива» тоже плюс, что Тикнизян перешёл в хороший чемпионат. Надеюсь, оттуда поедет дальше — в Испанию или Германию.

Напомним, что вчера о трансфере было официально объявлено.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:36
Ааааа! Ну это таки да))) Там есть еще региональные лиги))
Gotlib
Gotlib
вчера в 14:11
Тикниз пошёл вниз... Все рвутся заграницу, как будто там мёдом намазано.
Шуnя771
Шуnя771 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:00
Сегунда например...
Бундеслига 2...
Или думаешь не потянет?))
lotsman
lotsman
вчера в 13:42
Будет играть в еврокубках - громко сказано.)
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:33
Андрюха по ходу все никак не проспится! Какая испания и германия?
112910415
112910415
вчера в 13:30
бабушка надвое сказала ...
eg3x4n8bqqpm
eg3x4n8bqqpm
вчера в 13:08
В Европу - это, конечно, хорошо. Плохо, что Сербия. Сербский чемпионат ничуть не сильнее российского. А ЛЧ? Так туда ещё пробиться нужно.
Ezhil
Ezhil
вчера в 12:44
Хорошо, если не пойдет по стопам Захаряна.
Vilar
Vilar
вчера в 12:38
Длительная экскурсионная поездка у Тикнизяна по Европе.
Гость
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