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Клопп — о переходе Вирца в «Ливерпуль»: «Я в восторге»

вчера, 23:07

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу трансфера полузащитника Флориана Вирца в состав «красных».

Все будут в восторге от его игры, я в этом уверен. «Ливерпуль» – фантастическая команда, которая уже в прошлом сезоне была великолепна. Усилить такой состав очень трудно, особенно когда ты чемпион. Но «Ливерпулю» это удалось. Они подписали Флориана Вирца – по-настоящему выдающегося игрока. С нетерпением жду, чтобы увидеть его на поле. Это будет круто.

Вчера было официально объявлено о переходе 22-летнего футболиста в клуб. Кстати, на нашем сайте можно пройти тест о биографии Вирца по этой ссылке.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 14:22
ожидание большие от прихода немца, а вот как сложится будем посмотреть..
Главное без травм! а так коллектив дружный у красных, помогут-подскажут что и как.
Побед и трофеев Вирцу с красными!
Тень 20
Тень 20
сегодня в 12:57
    Good_Boy
    Good_Boy
    сегодня в 12:31, ред.
      Capral
      Capral ответ Good_Boy (раскрыть)
      сегодня в 12:28
      С одной стороны это так, вы правы. С другой, отсутствие конкуренции во внутреннем чемпионате расхолаживает, что может сказаться на результате в ЛЧ. В данном случае, с ПСЖ этого не случилось.
      Good_Boy
      Good_Boy ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 12:22
      Ну дак ещё бы, когда в лягушатии одна команда и по факту конкуренции нет никакой, чего бы ПСЖ не играть так, как они играют, и не выигрывать ЛЧ
      Capral
      Capral
      сегодня в 10:09
      Чтоб ты знал, что я не болельщик Баварии, а симпатизирующий Компани. Что касается Вирца, то о его переоценённости писали даже видные немецкие журналисты. Он туповат, как и весь немецкий футбол, а в его игре нет лоска. Но в Ливер, он может неплохо вписаться, поскольку Ливер, тоже, особой красотой игры не отличается и там нет большого изыска.
      Тень 20
      Тень 20
      сегодня в 07:08
      Видимо, обидно, что Вирц Баварию послал. Иначе не объяснить его "переоцененность"!
      Игрок шикарный.
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      сегодня в 00:18
      всю АПЛу уронит Вирц))) а Ливерпуль наконец заберет квадрупл)))
      Capral
      Capral ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      сегодня в 00:09, ред.
      Полностью согласен, и считаю АПЛ- сильнейшей лигой Европы, как минимум. Но я привел пример только двух игр Ливера, первая из которых, в Париже, была очень неубедительной, и только случай или везение помогли Ливерпулю победить. А так, полностью согласен.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 00:05
      апл один из самых энергозатратных чемпионатов,поэтому неудивительно что у команды случаются провалы, а если спад,так это даже ещё и ничего. А Лига1 конечно значительна легче,тем более для ПСЖ,там наверное 5-7 команд могут дать бой и то зависит от их настроя.
      Пройти АПЛ и Еврозону на одном вздохе,сейчас не под силу никому.
      Да и в принципе Ливерпуль сыграл с ПСЖ вполне нормально,как впрочем и Виланы,да и канониры,на фоне Интера.
      Capral
      Capral
      вчера в 23:55, ред.
      Специально для тебя нашел статистику Беллингема, по отборам на ЧЕ. Так вот, в семи матчах, 9 удачных отборов и 15 неудачных. И это образцовая статистика? Ну тогда я Наполеон.
      Зимой, я не припомню, чтобы восторгался Ливером. Осенью, да, был в восторге, когда Ливер размазал Байер-4:0!!!
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 23:49
      Его игрой все будут восторгаться, если заиграет.,.
      Evgen_86
      Evgen_86
      вчера в 23:34
      А кто-то зимой продолжал называть Ливерпуль лучшей командой по игре, хотя там уже ничего и не было, что было осенью.
      YNWA
      YNWA
      вчера в 23:34
      Я тоже!
      Capral
      Capral
      вчера в 23:20
      Вирц игрок переоцененный, но для Ливера вполне может подойти- по стилю много общего. Что касается того, что Клопп в восторге от игры Ливерпуля, то здесь можно поспорить, после невыразительных матчей с ПСЖ... Да, осенний отрезок команда выдала яркий, но по весеннему были вопросы...
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