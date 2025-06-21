Клопп — о переходе Вирца в «Ливерпуль»: «Я в восторге»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» высказался по поводу трансфера полузащитника в состав «красных».

Все будут в восторге от его игры, я в этом уверен. «Ливерпуль» – фантастическая команда, которая уже в прошлом сезоне была великолепна. Усилить такой состав очень трудно, особенно когда ты чемпион. Но «Ливерпулю» это удалось. Они подписали Флориана Вирца – по-настоящему выдающегося игрока. С нетерпением жду, чтобы увидеть его на поле. Это будет круто.