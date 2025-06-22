 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2025/2026

Спортивный директор «Барсы» сообщил, что Щесны продлевает контракт

вчера, 12:41

Спортивный директор «Барселоны» Деку в интервью источнику рассказал, будет ли проводить беседу с вратарём Марком-Андре тер Штегеном после подписания Хоана Гарсии из «Эспаньола».

Мне не нужно с ним разговаривать. Моя обязанность — собрать для тренера лучшую команду. Это не зависит от меня. Кроме того, в контракте не прописано, что ты будешь играть. Дальше решения принимает тренер, а у каждого игрока свои амбиции.

Когда игрок действительно хочет уйти, его очень сложно остановить. Но в данный момент это не проблема. Мы приняли решение подписать молодого вратаря, а это значит, что он может играть завтра, быть на скамейке запасных или играть через год-два. У нас есть ожидания от Жоана, которые должны быть оправданы. Каждый, кто присоединяется к нам, начинает с нуля, никто не приходит с преимуществом перед другими. Я очень уважаю Марка, но с Жоаном мы должны были принять решение о настоящем и будущем. Решение должен принять тренер.

Также португалец сказал, что Войцех Щесны продлевает контракт. Кроме того, в составе каталонцев есть ещё один голкипер — Игнасио Пенья.

Подписывайся в ВК
Все новости
Клопп — о переходе Вирца в «Ливерпуль»: «Я в восторге»
21 июня
ОфициальноСулейманов перешёл в «Ростов»
21 июня
Хёйсен: «Горжусь тем, что играю в „Реале“»
21 июня
Официально«Ахмат» покинул боснийский футболист
21 июня
ОфициальноФедерация футбола Франции продлила контракт с рулевым молодёжной сборной
21 июня
Официально«Ноттингем Форест» продлил контракт с главным тренером
21 июня
 
Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:31
Поляк ветеран, а его оставили. Вопрос: зачем?.
4kbbt9th3z3t
4kbbt9th3z3t
вчера в 13:47
Тренер определяет состав команды на игру! Так и должно быть!
Capral
Capral
вчера в 12:57
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 12:47
    "Решение должен принять тренер." - сказал он в конце и зачем тогда заумное, путанное высказывание перед этим...)
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     