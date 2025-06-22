Спортивный директор «Барсы» сообщил, что Щесны продлевает контракт

Спортивный директор «Барселоны» в интервью источнику рассказал, будет ли проводить беседу с вратарём после подписания из «Эспаньола».

Мне не нужно с ним разговаривать. Моя обязанность — собрать для тренера лучшую команду. Это не зависит от меня. Кроме того, в контракте не прописано, что ты будешь играть. Дальше решения принимает тренер, а у каждого игрока свои амбиции.

Когда игрок действительно хочет уйти, его очень сложно остановить. Но в данный момент это не проблема. Мы приняли решение подписать молодого вратаря, а это значит, что он может играть завтра, быть на скамейке запасных или играть через год-два. У нас есть ожидания от Жоана, которые должны быть оправданы. Каждый, кто присоединяется к нам, начинает с нуля, никто не приходит с преимуществом перед другими. Я очень уважаю Марка, но с Жоаном мы должны были принять решение о настоящем и будущем. Решение должен принять тренер.