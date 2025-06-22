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«Урарту» расстался с воспитанником «Спартака» Пуцко

вчера, 13:59

«Урарту» объявил об уходе защитника Александра Пуцко. Стороны решили не продлевать истекающий контракт.

Игрок выступал за команду с зимы 2024 года. В её составе он провёл 30 матчей, забив три гола и сделав два ассиста.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:17
А кто из КБ молодежи добился бОльшего? Такая школа. Хотя нет. Денисов феерит
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:40
Надо же - ему уже 32...
А всё по арендам бегает...
Помню его молоденького, выходившим на замену в Спартаке: общей картины игры не испортил, но и ничем не выделялся.
bq5jsurncpu9
bq5jsurncpu9
вчера в 14:36
Игрок из спартака даже в Урарту не способен играть.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:14
Наверное не оправдал надежд!Да и 32 года
Гость
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