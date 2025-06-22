«Урарту» расстался с воспитанником «Спартака» Пуцко

«Урарту» объявил об уходе защитника Александра Пуцко. Стороны решили не продлевать истекающий контракт.
Игрок выступал за команду с зимы 2024 года. В её составе он провёл 30 матчей, забив три гола и сделав два ассиста.
«Урарту» объявил об уходе защитника Александра Пуцко. Стороны решили не продлевать истекающий контракт.
Игрок выступал за команду с зимы 2024 года. В её составе он провёл 30 матчей, забив три гола и сделав два ассиста.
А всё по арендам бегает...
Помню его молоденького, выходившим на замену в Спартаке: общей картины игры не испортил, но и ничем не выделялся.
А всё по арендам бегает...
Помню его молоденького, выходившим на замену в Спартаке: общей картины игры не испортил, но и ничем не выделялся.