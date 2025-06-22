«Урарту» расстался с воспитанником «Спартака» Пуцко

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вчера, 13:59

«Урарту» объявил об уходе защитника . Стороны решили не продлевать истекающий контракт.

Игрок выступал за команду с зимы 2024 года. В её составе он провёл 30 матчей, забив три гола и сделав два ассиста.