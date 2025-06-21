Джоб Беллингем забил свой первый гол за «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Мамелоди Сандаунс» из ЮАР со счётом 4:3 в матче группового этапа Клубного чемпионата мира.
Один из мячей забил Джоб Беллингем, младший брат Джуда Беллингема, звезды мадридского «Реала». Для Джоба этот гол стал дебютным за немецкую команду.
Напомним, что младший Беллингем перешёл в «Боруссию» из «Сандерленда» 10 июня. Дортмундцы заплатили за 19-летнего хавбека около 30 млн евро.
С другой- средний туповатый немецкий клуб, с кучей проблем в организации игры, с игровой дисциплиной, с дырявой обороной и типичной игрой Ковача. Не случайно же, в первые месяцы работы этого тренера ему в помощь попросили мудрого Ф.Магата... Настреляли кучу мячей, при полном несоответствии организационным правилам футбола. Даже не хочется разбирать такой футбол.
С другой- средний туповатый немецкий клуб, с кучей проблем в организации игры, с игровой дисциплиной, с дырявой обороной и типичной игрой Ковача. Не случайно же, в первые месяцы работы этого тренера ему в помощь попросили мудрого Ф.Магата... Настреляли кучу мячей, при полном несоответствии организационным правилам футбола. Даже не хочется разбирать такой футбол.