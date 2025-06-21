Джоб Беллингем забил свой первый гол за «Боруссию»

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вчера, 21:18

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Мамелоди Сандаунс» из ЮАР со счётом 4:3 в матче группового этапа Клубного чемпионата мира.

Один из мячей забил , младший брат , звезды мадридского «Реала». Для Джоба этот гол стал дебютным за немецкую команду.

Напомним, что младший Беллингем перешёл в «Боруссию» из «Сандерленда» 10 июня. Дортмундцы заплатили за 19-летнего хавбека около 30 млн евро.