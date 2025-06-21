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Джоб Беллингем забил свой первый гол за «Боруссию»

вчера, 21:18
Мамелоди СандаунсЛоготип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)3 : 4Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Мамелоди Сандаунс» из ЮАР со счётом 4:3 в матче группового этапа Клубного чемпионата мира.

Один из мячей забил Джоб Беллингем, младший брат Джуда Беллингема, звезды мадридского «Реала». Для Джоба этот гол стал дебютным за немецкую команду.

Напомним, что младший Беллингем перешёл в «Боруссию» из «Сандерленда» 10 июня. Дортмундцы заплатили за 19-летнего хавбека около 30 млн евро.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 22:41
Тоже смотрю. Интер туповато смотрится.
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вчера в 22:38
Смотрю япошки ща Интер гоняют по полю
Capral
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вчера в 22:30
Вполне допускаю)))
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вчера в 22:17
Наверное он нужен больше не европейцам показать что мы тоже могем
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:16
Брат догоняй
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:49
отличное начало в большом клубе.
Боруссия Дортмунд умеет работать
Evgen_86
Evgen_86
вчера в 21:37
Джоб такая же детина как и брат. Интересно, он тоже не пригоден для прессинга???
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:29
Мои искренние поздравления Джобу , так держать . Удачи.
Evgen_86
Evgen_86
вчера в 21:28
Нормально для дворового футбола.

Поглядим за путём Джоба.
Capral
Capral
вчера в 21:26
Эта игра еще раз подтвердила мнение, что турнир- ненужный. Две совершенно бестолковые команды. С одной стороны- пацанская команда, африканцы, очень техничные, быстые, но при этом не понимающие как играть в обороне и центре поля, играющие только в футбол ради футбола, и воспринимающие игру как средство передвижения...

С другой- средний туповатый немецкий клуб, с кучей проблем в организации игры, с игровой дисциплиной, с дырявой обороной и типичной игрой Ковача. Не случайно же, в первые месяцы работы этого тренера ему в помощь попросили мудрого Ф.Магата... Настреляли кучу мячей, при полном несоответствии организационным правилам футбола. Даже не хочется разбирать такой футбол.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:20
Поздравляем с первым мячом!!!
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