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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИспания. Сегунда 2024/2025

40-летний Касорла помог «Овьедо» вернуться в Ла Лигу спустя 24 года

вчера, 08:59

«Реал Овьедо» в следующем сезоне выступит в Ла Лиге.

Команда в ответном финальном матче плей-офф Сегунды одержала победу над «Мирандесом» (3:1 по итогам дополнительного времени, общий счёт противостояния — 3:2). В решающей игре счёт с пенальти на 39-й минуте открыл бывший полузащитник «Арсенала» Санти Касорла.

Коллектив выступит в высшем дивизионе испанского футбола впервые с сезона 2000/01. С 1996 по 2002 год за этот клуб играл экс-защитник московского «Спартака» и сборной России Виктор Онопко.

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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 12:12
Санти не просто играет, но и приносит большую пользу своей скромной команде. При чём заявил желание играть бесплатно!
Шуnя771
Шуnя771 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 09:28
Зачет!
Со следующего месяца включаюсь "по-взрослому" в борьбу КП!
ka2ahbsfjjc4
ka2ahbsfjjc4
вчера в 09:24
Старый конь борозды не испортит.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 09:16
Buzz Lightyear, Joseph Dredd и Аlexgurzan 🤔
sth9c9j55z4w
sth9c9j55z4w
вчера в 09:10
Теперь нужно не вылететь ещё на 24 года.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:08, ред.
Онопко погрузил Овьедо в пучину, Касорла вытянул.
Гость
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