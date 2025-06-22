40-летний Касорла помог «Овьедо» вернуться в Ла Лигу спустя 24 года

«Реал Овьедо» в следующем сезоне выступит в Ла Лиге.
Команда в ответном финальном матче плей-офф Сегунды одержала победу над «Мирандесом» (3:1 по итогам дополнительного времени, общий счёт противостояния — 3:2). В решающей игре счёт с пенальти на 39-й минуте открыл бывший полузащитник «Арсенала» Санти Касорла.
Коллектив выступит в высшем дивизионе испанского футбола впервые с сезона 2000/01. С 1996 по 2002 год за этот клуб играл экс-защитник московского «Спартака» и сборной России Виктор Онопко.
Со следующего месяца включаюсь "по-взрослому" в борьбу КП!
Со следующего месяца включаюсь "по-взрослому" в борьбу КП!