40-летний Касорла помог «Овьедо» вернуться в Ла Лигу спустя 24 года

1750571961

вчера, 08:59

«Реал Овьедо» в следующем сезоне выступит в Ла Лиге.

Команда в ответном финальном матче плей-офф Сегунды одержала победу над «Мирандесом» (3:1 по итогам дополнительного времени, общий счёт противостояния — 3:2). В решающей игре счёт с пенальти на 39-й минуте открыл бывший полузащитник «Арсенала» .

Коллектив выступит в высшем дивизионе испанского футбола впервые с сезона 2000/01. С 1996 по 2002 год за этот клуб играл экс-защитник московского «Спартака» и сборной России Виктор Онопко.