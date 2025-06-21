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Бразилия собирается провести у себя следующий Клубный чемпионат мира

вчера, 09:24

Бразильская конфедерация футбола (CBF) намерена провести в стране Клубный чемпионат мира в 2029 году.

С соответствующим предложением в пятницу выступил президент организации Самир Хауд на встрече с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в рамках саммита руководителей, который проходит в Майами с 19 по 21 июня. Как сообщил Хауд, Инфантино был очень рад инициативе и сказал, что это вполне возможно.

Теперь CBF начнёт работу над тем, чтобы проведение турнира в Бразилии стало возможным. Клубный ЧМ-2025, который впервые проходит в обновлённом формате с 32 участниками, принимает США.

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Все комментарии
upghu2qswkc6
upghu2qswkc6
вчера в 12:03
Стадионы есть, только с безопасностью большие проблемы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ q49z8kw9a8yb (раскрыть)
вчера в 10:42
Кубок конфедераций упразднен лет 10 назад...клубный чемпионат мира можно проводить в любой стране... Текущий проводится только в США, а не Мексике и Канаде.
q49z8kw9a8yb
q49z8kw9a8yb
вчера в 10:31
А разве он не в связке с ЧМ идёт?
7tgf64vvmcgu
7tgf64vvmcgu
вчера в 10:04
Да пусть проведут, в Бразилии хоть зрителей будет больше
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:38
Папуа-Новая Гвинея тоже выступили с инициативой проведения КЧМ, только сначала попросили объяснить им что такое футбол.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:30
Ну а почему бы и не провести
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:27
Это уже прерогатива руководства ФИФА .
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