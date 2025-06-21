Бразилия собирается провести у себя следующий Клубный чемпионат мира

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вчера, 09:24

Бразильская конфедерация футбола ( CBF ) намерена провести в стране Клубный чемпионат мира в 2029 году.

С соответствующим предложением в пятницу выступил президент организации Самир Хауд на встрече с главой Международной федерации футбола ( ФИФА ) в рамках саммита руководителей, который проходит в Майами с 19 по 21 июня. Как сообщил Хауд, Инфантино был очень рад инициативе и сказал, что это вполне возможно.