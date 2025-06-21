Бразилия собирается провести у себя следующий Клубный чемпионат мира

Бразильская конфедерация футбола (CBF) намерена провести в стране Клубный чемпионат мира в 2029 году.
С соответствующим предложением в пятницу выступил президент организации Самир Хауд на встрече с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в рамках саммита руководителей, который проходит в Майами с 19 по 21 июня. Как сообщил Хауд, Инфантино был очень рад инициативе и сказал, что это вполне возможно.
Теперь CBF начнёт работу над тем, чтобы проведение турнира в Бразилии стало возможным. Клубный ЧМ-2025, который впервые проходит в обновлённом формате с 32 участниками, принимает США.