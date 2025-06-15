Полевому игроку кировского «Динамо» пришлось встать в ворота

Ворота «Динамо» из Кирова во время матча заключительного тура группы «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги с «Сибирью» занял полевой игрок.
Дело в том, что на 79-й минуте красную карточку получил вратарь хозяев поля Денис Еремеев. Однако замен у кировчан больше не осталось, в связи с чем в ворота пришлось встать защитнику Артему Пасько, которой вскоре пропустил гол после прямого удара со штрафного, счёт стал 0:2. В итоге новосибирцы одержали победу 2:1.
Из последнего, Жиру на ум приходит, который в матче с Дженоа встал в ворота, после удаления Меньяна. И даже один раз спас ворота. В итоге Милан отстоял победу 1-0.
Из последнего, Жиру на ум приходит, который в матче с Дженоа встал в ворота, после удаления Меньяна. И даже один раз спас ворота. В итоге Милан отстоял победу 1-0.