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ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Вторая лига. Дивизион «А» 2024/2025

Полевому игроку кировского «Динамо» пришлось встать в ворота

вчера, 15:21
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киров)1 : 2Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)СибирьМатч завершен

Ворота «Динамо» из Кирова во время матча заключительного тура группы «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги с «Сибирью» занял полевой игрок.

Дело в том, что на 79-й минуте красную карточку получил вратарь хозяев поля Денис Еремеев. Однако замен у кировчан больше не осталось, в связи с чем в ворота пришлось встать защитнику Артему Пасько, которой вскоре пропустил гол после прямого удара со штрафного, счёт стал 0:2. В итоге новосибирцы одержали победу 2:1.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:40
дело-то не новое ...
j3n5w5pky46e
j3n5w5pky46e
вчера в 18:19
Тренер перестарался с заменами
429xmacap459
429xmacap459
вчера в 16:26
Гол со штрафного хороший вышел.
Игорь 578
Игорь 578
вчера в 15:46
А можно узнать когда начислят очки вы сказали что будете разбираться
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 15:45
Жизнь заставит не так раскорячишься.

Из последнего, Жиру на ум приходит, который в матче с Дженоа встал в ворота, после удаления Меньяна. И даже один раз спас ворота. В итоге Милан отстоял победу 1-0.
Capral
Capral
вчера в 15:31
Не самый оригинальный эпизод. Когдато, в игре с ЦСКА, Л.И.Яшин был удален с поля, а его место в ворота занял Е.Байков, и не пропустил- ни одного мяча!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:23
Такие случаи встречаются довольно часто...
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