Полевому игроку кировского «Динамо» пришлось встать в ворота

1749990062

вчера, 15:21

Ворота «Динамо» из Кирова во время матча заключительного тура группы «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги с «Сибирью» занял полевой игрок.

Дело в том, что на 79-й минуте красную карточку получил вратарь хозяев поля . Однако замен у кировчан больше не осталось, в связи с чем в ворота пришлось встать защитнику , которой вскоре пропустил гол после прямого удара со штрафного, счёт стал 0:2. В итоге новосибирцы одержали победу 2:1.