«Реал» и «Манчестер Сити» усилились перед Клубным чемпионатом мира. На турнире дебютируют яркие новички

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вчера, 21:49

Клубы поспешили с трансферами.

Дебютировать в спаррингах не настолько интересно, а вот новички на Клубном ЧМ сразу окажутся в центре всемирного внимания. Многие клубы поспешили подписать футболистов быстрее к началу турнира в США , что позволяет увидеть дебютные выступления не только звёзд уровня Александера-Арнольда в «Реале», но также молодых ребят, вроде Джоба Беллингема, перешедшего в состав «Боруссии», где раньше играл его брат Джуд. Отметим самых ярких футболистов, которым надо стартовать без раскачки.

Трент Александер-Арнольд, «Реал»

Новичок сменил «торговую марку», теперь у него на спине написано Трент, чтобы испанцам не пришлось выговаривать двойную фамилию. Новичок из «Ливерпуля» взял себе 12-й номер, как был у левого латераля «Реала» Марсело. Молодые футболисты обожают отсылки к легендам из прошлого, что отражено в празднованиях, шутках и выборе игровых номеров. Поскольку Хаби Алонсо вроде бы отказался от идеи играть в три центральных защитника, то у Александер-Арнольда сразу непростое испытание. Ему нужно задвинуть в запас легенду клуба Карвахаля, который тоже есть в заявке на Клубный ЧМ . И при этом Тренту нельзя допускать заметные ошибки в защите, как этот футболист любил делать в «Ливерпуле».

Райан Шерки, «Манчестер Сити»

Атакующий хавбек «Лиона» и сборной Франции удачно вышел на замену в матче против Испании. Команда Дешама проиграла, но Шерки запомнился. Райан появился в основе против Германии в поединке за третье место, но выступил неудачно. Мбаппе спас сборную Франции, обеспечил победу над хозяевами турнира, а Шерки отправился в состав «Манчестер Сити». Холанд в самолете в США не обнаружил друга Грилиша, чему огорчился, ведь они всегда сидят рядом. Шерки и Мармуш будут напарниками Эрлинга в атаке команды, так как Гвардиола перестраивает «Манчестер Сити». И чтобы второй форвард Райан нашел место в твердой основе, французу важно удачно выступить на Клубном чемпионате мира.

Джоб Беллингем, «Боруссия» Д

Команда Нико Ковача совершила прорыв в Бундеслиге, поднялась с середины таблицы в первую четверку и сыграет в Лиге чемпионов. «Сандерленд» Беллингема одержал волевую победу над «Шеффилд Юнайтед» и вернулся в АПЛ , но Джоб перешел на другой уровень. Брат звезды «Реала» хочет сыграть в еврокубках, а дебют младшего Беллингема в составе «Боруссии» состоится в США на Клубном чемпионате мира. У немцев хорошая группа – представители Южной Кореи, ЮАР и Бразилии. Беллингем является загадочной ставкой для клуба, где в центре поля есть опытные Гросс из сборной Германии и австрийский универсал Забитцер. Сможет ли английский новичок быстро адаптироваться в новой команде?

Тиджани Рейндерс, «Манчестер Сити»

Де Брюйне в Неаполе, где пожал руку президенту местного клуба и стал участником состава Конте. Великий бельгиец оставил Англию и выбрал юг Италии, а Рейндерс променял Милан на Манчестер. У Гвардиолы на Клубном ЧМ есть важная тактическая задача – создать «коллективного Де Брюйне». Никто в одиночку не потянет игру на уровне клубной легенды, но Рейндерс и Шерки должны помогать Фодену, Холанду и Мармушу построить новый «Манчестер Сити». В заявке есть проверенные хавбеки, но Тиджани пришел играть в основе. Голландский полузащитник безумно рад, что ему предоставили шанс, но должен готовиться к конкуренции. Кроме Родри, есть другие центральные хавбеки, так что надо быстро заявить о себе.

Дин Хёйсен, «Реал»

Ещё один голландец в списке, но Дин выступает за сборную Испании. С этой командой новичок «Реала» пропустил шесть голов в двух матчах Лиги наций. Не получилось победить сборную Португалии в серии пенальти в финале. Зато Хёйсену важно сразу заявить о себе на Клубном ЧМ , поскольку конкуренты не допустят юнца к основе, если Дин не вольется в коллектив, поняв установки Хаби Алонсо. Молодой защитник «Борнмута» мечтал играть за «Реал», но поскольку у «сливочных» серьезные перестановки в обороне, то никто не гарантирует ему успешную адаптацию. Конкуренты не спят. Хотя трансфер Дина одобрил лично тренер Алонсо, теоретические оценки проверят на практике. Непросто стать основным в «Реале» в 20 лет.

Джонатан Та, «Бавария»

Мог играть в Эль Класико против команды Александер-Арнольда и Хёйсена, но устал ждать, когда «Барселона» найдет деньги на регистрацию новичка. Джонатан Та выбрал надежный вариант с «Баварией», ведь давно сообщил фанатам «Байера», что уйдет свободным агентом. Защитник сборной Германии пригодится в линии обороны команде Компани, но ему не будет легко. Ким и Упамекано – сильные центральные защитники. Их выступления не завели «Баварию» в финал Лиги чемпионов в Мюнхене, но немцы вернули чемпионство дома и попробуют пошуметь на Клубном ЧМ в честь Мюллера. Та сыграет вместе с легендой «Баварии», но дальше нападающий покинет состав, а Джонатан будет бороться за право защищать Нойера.

Жоржиньо, «Фламенго»

Бывший игрок «Наполи», «Челси» и «Арсенала» никогда не играл в Бразилии. Чемпион Европы в составе сборной Италии оказался за бортом корабля родной национальной команды, но теперь ветеран из «Арсенала» выбрал «Фламенго». Сможет дебютировать в составе клуба из Рио-де-Жанейро в США . Жоржиньо уже 33 года, а его подписание открыло хавбеку Жерсону путь в «Зенит». На Клубном ЧМ они сыграют вместе, а дальше центральный полузащитник Жоржиньо с хорошим пасом будет управлять игрой «Фламенго» без напарника из сборной Бразилии. Игрок «Арсенала» сделал предсказуемый выбор, а его новый клуб надеется, что опыт победы в Лиге чемпионов поможет центральному хавбеку на американских полях.

Лиам Делап, «Челси»

Поскольку форварды дорогие, торги за новичков этого амплуа редко завершаются быстро. Но «Челси» не стал тянуть, пытаясь заманить опытных Осимхена и Дьёкереша, тренер Мареска одобрил трансфер молодого форварда Делапа. Сын знаменитого мастера ввода мяча из аутов понравился в составе вылетевшего «Ипсвича». Лиам – умная ставка «Челси». Делап пришел всего за 35 млн евро, для двадцатидвухлетнего английского нападающего это нормальная стоимость трансфера. У «Челси» были проблемы с сенегальцем Джексоном в атаке, Мареска добавил в состав ещё одного центрального нападающего. Лиам является воспитанником школы «Манчестер Сити», где у него нет шансов на основу, а в «Челси» поборется.