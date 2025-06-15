Некоторые игроки соперника «Баварии» не сыграют на Клубном ЧМ из-за работы

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вчера, 09:43

«Окленд Сити» не смог собрать всех футболистов для участия в Клубном чемпионате мира.

Дело в том, что игроки команды не являются профессионалами и также трудятся в других сферах деятельности. Исполняющий обязанности главного тренера Пол Поса отметил:

У всех игроков есть и другая работа, помимо футбольных обязательств. Однако они невероятно преданы футболу вне рабочего времени. Игрокам пришлось взять ежегодный отпуск на работе, но некоторые игроки не смогли найти время, чтобы посетить как соревнования Лиги чемпионов ОФК, так и Клубный чемпионат мира.

В составе новозеландского клуба выступают водители погрузчиков, продавец газированных напитков, агенты по недвижимости и управляющий складом.

«Окленд» выступит на турнире в Группе C с «Баварией», «Бока Хуниорс» и «Бенфикой».