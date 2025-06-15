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Некоторые игроки соперника «Баварии» не сыграют на Клубном ЧМ из-за работы

вчера, 09:43
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)10 : 0Логотип футбольный клуб Окленд СитиОкленд СитиМатч завершен

«Окленд Сити» не смог собрать всех футболистов для участия в Клубном чемпионате мира.

Дело в том, что игроки команды не являются профессионалами и также трудятся в других сферах деятельности. Исполняющий обязанности главного тренера Пол Поса отметил:

У всех игроков есть и другая работа, помимо футбольных обязательств. Однако они невероятно преданы футболу вне рабочего времени.

Игрокам пришлось взять ежегодный отпуск на работе, но некоторые игроки не смогли найти время, чтобы посетить как соревнования Лиги чемпионов ОФК, так и Клубный чемпионат мира.

В составе новозеландского клуба выступают водители погрузчиков, продавец газированных напитков, агенты по недвижимости и управляющий складом.

«Окленд» выступит на турнире в Группе C с «Баварией», «Бока Хуниорс» и «Бенфикой».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:12
уважение энтузиастам !
phcmnvuf64ux
phcmnvuf64ux
вчера в 15:10
Разгромы этого клуба похоже неизбежны.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 12:45
Странный клубный чемпионат. Это больше похоже на товарищеский турнир. Даже в товарищеских матчах играют профессионалы.
jepnnz2bjss5
jepnnz2bjss5
вчера в 11:37
Проходной матч для Баварии, вот и клубный ЧМ
Capral
Capral
вчера в 10:31
В МЛС та же история. Многие клубы собраны по тому же принципу- из акушеров, токарей и слесарей-геникологов...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:22
Зачем они вообще заявлялись?
AleS
AleS
вчера в 09:56
Окленд Сити - круто. Так и должно быть, спорт в свободное от работы время. А не как сейчас, миллионеры бегающие за мячиком получают миллионые зряплаты, жесть полная.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:51
Работа прежде всего ибо шансов нет итак
Гость
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