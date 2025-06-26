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Стала известна зарплата, которую Перрен хочет получать в «Краснодаре»

вчера, 10:26

Полузащитник «Осера» Гаэтан Перрен может продолжить карьеру в «Краснодаре».

По данным источника, «быки» заинтересованы в подписании хавбека, а французский клуб хочет выручить с продажи своего игрока 5 млн евро.

Перрен готов перейти в чемпионат России, однако хочет получать в «Краснодаре» на уровне лидеров команды — более 1 млн евро.

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Все комментарии
Ержан Узакбаев
Ержан Узакбаев
вчера в 13:23
то что нужно Краснодару, но будет ли он эти деньги отрабатывать?
Шуnя771
Шуnя771 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 11:46
Надо брать!
TheBoLt
TheBoLt ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 11:44
Приветствую) А кто есть на Российском рынке за 5 миллионов евро? Исключаем Зенит, эти только коллекционируют, они не продают. 5 миллионов это очень низкая стоимость, хорошего игрока с Российским паспортом не купить за такие деньги.

Перрен это правый вингер, т.е. правый выдвинутый вперед полузащитник, или как говорят в последние годы безграмотные отечественные Ыксперты - правый нападающий. Кто с паспортом РФ есть на это амплуа за такие деньги, чтобы сразу выйти в основе чемпиона турнира? Смешно, за такие деньги можно только на лавку взять россиянина.


p.s. Захожу на трансфермаркет, в фильтре поиска выбираю правый вингер и Россия: Я.Гладышев (4 млн), З.Бакаев (2 млн), И.Комаров (2 млн). Все, остальные не уровень РПЛ. Гладышева Динамо не продаст, плюс уровнем для Краснодара он - на лавку, а Бакаев и Комаров по уровню - для нижней половины таблицы и даже не всегда для основы. И всё. Перед тем, как писать про очередного иностранца в РПЛ, может стоит посмотреть на общий уровень обладателей паспорта РФ? Они не дотягивают до уровня Краснодара и Зенита. Смысл их брать?
Брулин
Брулин
вчера в 11:12
Спартак со статой пониже из чемпионата греции себе «топов» выписывает за двадцатку, так что этого за 4 можно брать )
catal
catal
вчера в 10:54
Действительно странно, никто ничего не показывает, зато все требуют показывать от других... Давайте лям человеку. И все.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:52
Решать Галицкому... В конце концов на содержание Краснодара он тратит свои деньги. Но, почему снова иностранец? Почему тренеры обходят российский рынок? Зачем все эти многочисленные клубные академии, если их выпускники никому не нужны? Просто с молодыми игроками нужно продолжать работать, они должны прогрессировать. А ведь раньше так и было. Под определённую игровую модель набирались несколько человек на каждую позицию. В результате реальной жёсткой конкуренции выбирались лучшие.
adekvat
adekvat
вчера в 10:47
Краснодар это не Зенит, тут не разгонешься с кошельком.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:43
Это всё надо проговорить - будет показывать уровень лидеров Краснодара - получай лям, а если "спустя рукава"?
29 лет, жук.
zxq2ya94674g
zxq2ya94674g
вчера в 10:34
Еще ничего не показал и сразу миллион.
khb656mn6vs6
khb656mn6vs6
вчера в 10:32
Хотеть не вредно. Вопрос сколько быки смогут предложить.
Гость
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