Стала известна зарплата, которую Перрен хочет получать в «Краснодаре»

Полузащитник «Осера» Гаэтан Перрен может продолжить карьеру в «Краснодаре».
По данным источника, «быки» заинтересованы в подписании хавбека, а французский клуб хочет выручить с продажи своего игрока 5 млн евро.
Перрен готов перейти в чемпионат России, однако хочет получать в «Краснодаре» на уровне лидеров команды — более 1 млн евро.
Перрен это правый вингер, т.е. правый выдвинутый вперед полузащитник, или как говорят в последние годы безграмотные отечественные Ыксперты - правый нападающий. Кто с паспортом РФ есть на это амплуа за такие деньги, чтобы сразу выйти в основе чемпиона турнира? Смешно, за такие деньги можно только на лавку взять россиянина.
p.s. Захожу на трансфермаркет, в фильтре поиска выбираю правый вингер и Россия: Я.Гладышев (4 млн), З.Бакаев (2 млн), И.Комаров (2 млн). Все, остальные не уровень РПЛ. Гладышева Динамо не продаст, плюс уровнем для Краснодара он - на лавку, а Бакаев и Комаров по уровню - для нижней половины таблицы и даже не всегда для основы. И всё. Перед тем, как писать про очередного иностранца в РПЛ, может стоит посмотреть на общий уровень обладателей паспорта РФ? Они не дотягивают до уровня Краснодара и Зенита. Смысл их брать?
Перрен это правый вингер, т.е. правый выдвинутый вперед полузащитник, или как говорят в последние годы безграмотные отечественные Ыксперты - правый нападающий. Кто с паспортом РФ есть на это амплуа за такие деньги, чтобы сразу выйти в основе чемпиона турнира? Смешно, за такие деньги можно только на лавку взять россиянина.
p.s. Захожу на трансфермаркет, в фильтре поиска выбираю правый вингер и Россия: Я.Гладышев (4 млн), З.Бакаев (2 млн), И.Комаров (2 млн). Все, остальные не уровень РПЛ. Гладышева Динамо не продаст, плюс уровнем для Краснодара он - на лавку, а Бакаев и Комаров по уровню - для нижней половины таблицы и даже не всегда для основы. И всё. Перед тем, как писать про очередного иностранца в РПЛ, может стоит посмотреть на общий уровень обладателей паспорта РФ? Они не дотягивают до уровня Краснодара и Зенита. Смысл их брать?