Стала известна зарплата, которую Перрен хочет получать в «Краснодаре»

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вчера, 10:26

Полузащитник «Осера» может продолжить карьеру в «Краснодаре».

По данным источника, «быки» заинтересованы в подписании хавбека, а французский клуб хочет выручить с продажи своего игрока 5 млн евро.

Перрен готов перейти в чемпионат России, однако хочет получать в «Краснодаре» на уровне лидеров команды — более 1 млн евро.