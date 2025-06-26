«Ахмат» хочет снова арендовать полузащитника «Спартака» Зорина

Генеральный директор «Ахмата» рассказал, что команда из Грозного хочет снова арендовать полузащитника «Спартака» . Игрок выступал за «Ахмат» на правах аренды в прошлом сезоне.

Даниил понравился. Хороший футболист, хороший парень. Будем после первого сбора общаться со «Спартаком». Если будет возможность, возьмем его еще раз в аренду. Продажу «Спартак» не рассматривает. Будем разговаривать по аренде. Проходит сборы со «Спартаком»? Это их решение.