«Ахмат» хочет снова арендовать полузащитника «Спартака» Зорина

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что команда из Грозного хочет снова арендовать полузащитника «Спартака» Даниила Зорина. Игрок выступал за «Ахмат» на правах аренды в прошлом сезоне.
Даниил понравился. Хороший футболист, хороший парень. Будем после первого сбора общаться со «Спартаком». Если будет возможность, возьмем его еще раз в аренду. Продажу «Спартак» не рассматривает. Будем разговаривать по аренде. Проходит сборы со «Спартаком»? Это их решение.
Ёксель-моксель...
Ёксель-моксель...
И хорошо что ушел в Балтику. Талалаев знает его лучшие качества как никто другой.
И хорошо что ушел в Балтику. Талалаев знает его лучшие качества как никто другой.
Игрок-то весьма неплохой.
Тока обрезание, как Уткину, не делайте!
))
Игрок-то весьма неплохой.
Тока обрезание, как Уткину, не делайте!
))
Надеюсь "Ахмат" в этом сезоне не допустит путешествия по низине турнирной таблицы РПЛ.
Надеюсь "Ахмат" в этом сезоне не допустит путешествия по низине турнирной таблицы РПЛ.