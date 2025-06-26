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«Ахмат» хочет снова арендовать полузащитника «Спартака» Зорина

вчера, 11:34

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что команда из Грозного хочет снова арендовать полузащитника «Спартака» Даниила Зорина. Игрок выступал за «Ахмат» на правах аренды в прошлом сезоне.

Даниил понравился. Хороший футболист, хороший парень. Будем после первого сбора общаться со «Спартаком». Если будет возможность, возьмем его еще раз в аренду. Продажу «Спартак» не рассматривает. Будем разговаривать по аренде. Проходит сборы со «Спартаком»? Это их решение.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:43
Да правильно все. Ему игровое время нужно самоутвердиться, забивать ..все верно...
derrik2000
derrik2000 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:13
А чё, его АДИЛЬ после обрезания обозвали???
Ёксель-моксель...
nrcjynu3mbr7
nrcjynu3mbr7
вчера в 12:44
Скорее всего, Зорин в Ахмате найдет свое игру.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 12:29
Адиль по своей воле принял ислам)) сначала ислам принял его разум, затем и сердце. Так что это его осознанный шаг.
И хорошо что ушел в Балтику. Талалаев знает его лучшие качества как никто другой.
derrik2000
derrik2000
вчера в 12:25
В аренду-то берите, раз борову не нужен.
Игрок-то весьма неплохой.
Тока обрезание, как Уткину, не делайте!
))
Шуnя771
Шуnя771 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 12:15
Полностью согласен и поддерживаю.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:10
А в защите и опорной кто будет играть?? Переизбыток атакующих игроков.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:00
Парень перспективный,считаю что у него должно быть игрового времени по максимуму.В Спартаке вряд ли у него оно будет.,задачи на сезон там максимальные.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:53
Пусть набирается опыта.
Надеюсь "Ахмат" в этом сезоне не допустит путешествия по низине турнирной таблицы РПЛ.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 11:41
Может постараться выкупить.
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