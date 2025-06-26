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Генеральный директор «Ахмата»: «Мы готовы отпустить Садулаева»

вчера, 11:30

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал слухи насчёт трансфера полузащитника Лечи Садулаева в московский ЦСКА.

Садулаев тренируется в общей группе команды. Сегодня ни подтверждать, ни опровергать я ничего не буду. Лечи сейчас с командой. Будут предложения, мы рассмотрим любое из них. Если оно устроит и футболиста, и клуб, тогда трансфер состоится.

В прошедшем сезоне игрок провёл 35 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 12:05, ред.
Ахмат и ЦСКА соседи на сборах и их поля отделяет только металлическая сетка,а в ней дыра,я серьезно),пусть через нее пролезут и трансферы состоялись.)))) А пока это только намерения и время,которого нет для вливания в состав новичков уходит,не в пользу команд.Тем более у команд новые тренера.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:59
Похоже намечается сделка Садулаев в ЦСКА, а Лукин в Ахмат.
Взаимно выгодно, тем более, что Ахмату нужен хороший защитник.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:58
В любом случае ему пора выходить на новый уровень . Думаю что ЦСКА хороший вариант. Удачи.
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:42
Может и стоит попробовать у коней... мяч погонять...
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:41
Садулаев хороший игрок, а ЦСКА достаточно экономный клуб. Армейская бухгалтерия не любит много платить, но это рынок, значит надо договариваться. Правда получается так, что слухи о трансфере Лечи есть, а конкретного коммерческого предложения нет.
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