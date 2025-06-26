Генеральный директор «Ахмата»: «Мы готовы отпустить Садулаева»

Генеральный директор грозненского «Ахмата» прокомментировал слухи насчёт трансфера полузащитника в московский ЦСКА .

Садулаев тренируется в общей группе команды. Сегодня ни подтверждать, ни опровергать я ничего не буду. Лечи сейчас с командой. Будут предложения, мы рассмотрим любое из них. Если оно устроит и футболиста, и клуб, тогда трансфер состоится.