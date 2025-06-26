Генеральный директор «Ахмата»: «Мы готовы отпустить Садулаева»

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал слухи насчёт трансфера полузащитника Лечи Садулаева в московский ЦСКА.
Садулаев тренируется в общей группе команды. Сегодня ни подтверждать, ни опровергать я ничего не буду. Лечи сейчас с командой. Будут предложения, мы рассмотрим любое из них. Если оно устроит и футболиста, и клуб, тогда трансфер состоится.
В прошедшем сезоне игрок провёл 35 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.
Взаимно выгодно, тем более, что Ахмату нужен хороший защитник.
Взаимно выгодно, тем более, что Ахмату нужен хороший защитник.