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В РФС высказались о попытках Украины сорвать матч сборной России

вчера, 13:59

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о попытках Украины сорвать товарищеский матч сборной России с национальной командой Чили.

Ранее сообщалось, что новость о возможной игре в ноябре 2025 года вызвала обеспокоенность украинского консульства в Сантьяго.

Не понимаю, как консульство Украины может что-то рекомендовать федерации футбола Чили. Они постоянно занимаются тем, что рекомендуют той или иной стране с нами не играть. Несмотря на это, вы же видите, что матчи проводятся, причём с разными интересными и сильными сборными. Конкретной ситуации, когда украинцы помешали проведению матча сборной России, не было.

Есть и давление на отдельных игроков из европейских клубов. Их команды иногда давят на футболистов, чтобы они в составе сборной сюда не ехали. Часть в итоге едет, часть — нет.

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