Швейцарская футбольная ассоциация рекомендовала «Сьону» не ехать в Россию

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вчера, 09:42

«Сьон» 9 июля проведёт в Санкт-Петербурге товарищеский матч с «Зенитом». Также на игру должен отправиться российский полузащитник , выступающий за швейцарскую команду.

Руководитель отдела коммуникаций «Сьона» Патрик Маргерон в интервью источнику отметил:

Он очень известен на местном уровне и даже был капитаном несколько раз. Поэтому мы согласились, чтобы наш российский игрок мог провести там несколько дней и сыграл перед своими болельщиками.

При этом Маргерон не подтвердил информацию о том, что клуб получит за участие бонус в несколько сотен тысяч франков, о чём ранее изданию Blick сообщил президент «Сьона» Кристиан Константин.

Насколько мне известно, мы не получим за это никаких денег, нас пригласили. Например, проживание в отеле оплачивается, но это не вопрос зарабатывания денег. Это действительно вопрос футбола.

Как объяснил директор по корпоративным коммуникациям Швейцарской футбольной ассоциации (SFV) Адриан Арнольд, денежный вопрос не является проблемой:

В футболе распространены гонорары за участие, особенно в таких предсезонных матчах.

Однако ассоциация посоветовала «Сьону» не ездить в Россию:

ФИФА и УЕФА запретили российским командам участвовать в официальных соревнованиях. Швейцарская футбольная ассоциация (SFV) уже до этого решения исключила возможность играть против России швейцарским сборным. Поэтому мы посоветовали ФК «Сьон» не принимать это приглашение. Мы не можем запретить ФК «Сьон» играть, потому что это не официальное соревнование.

В итоге клуб принял решение отправиться в Россию. Маргерон подчеркнул: