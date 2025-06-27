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В «Сьоне» заявили, что на турнир в Россию пригласили «Суонси» и «Лорьян»

вчера, 11:59

Президент «Сьона» Кристиан Константин в интервью источнику подтвердил, что клуб получит 300 000 франков (примерно 320 тысяч евро) за участие в товарищеском матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Это сумма такого порядка, да. Это большие деньги. К тому же, такие матчи всегда хороши со спортивной точки зрения.

У меня есть принцип, который действует и по сей день: нужно отделять спорт от политики. Могут ли товарищеские матчи с российскими командами проходить без проблем, даже на территории России? Да, мы проверяли в ФИФА и УЕФА.

Кроме того, Константин отметил, что речь идёт не об одной игре, а о мини-турнире, на который также приглашены «Суонси» и «Лорьян», однако он не знает, согласились ли они на участие. Клуб из Уэльса в прошлом сезоне занял 11-е место в английском Чемпионшипе, а французская команда выиграла Лигу 2.

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