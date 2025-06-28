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Рафинья о календаре Клубного ЧМ: «Не спросили игроков, хотят ли они этого»

вчера, 11:57

Нападающий «Барселоны» Рафинья высказался о проходящем в США Клубном чемпионате мира.

Говоря особенно как человек, играющий за европейскую команду, мы (сейчас) были бы в отпуске.

Маркиньос и Беральдо из «Пари Сен-Жермен» выиграли Лигу чемпионов и даже не смогли как следует отпраздновать. Они приехали в национальную сборную, а затем отправились на Клубный чемпионат мира. Они до сих пор не сделали перерыв.

Многие говорят, что это оправдание. Может быть, так оно и есть, но отказываться от отпуска из-за обязательств очень сложно. Это наше право. Каждый заслуживает как минимум месяца отпуска. И многие из них этого не получат.

Если ПСЖ выйдет в финал Клубного чемпионата мира, они сразу же получат Суперкубок. Это не остановить.

Это зависит от вашей точки зрения. С моей точки зрения, очень плохо отказываться от отпуска, чтобы играть в то, во что тебя заставляют. Они ни разу не спросили игроков, хотят ли они этого.

Мы (должны) принять это. Отказываться от отпуска, чтобы играть в новом турнире, очень сложно.

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Все комментарии
e7m53sy7n8f4
e7m53sy7n8f4
вчера в 16:05, ред.
Хотели это больше хозяева клубов, ради финансов,игрокам это лишняя работа вместо отдыха
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:52
А при чем тут Рафинья? Барселона без него все решила...
w2mx49wtep8s
w2mx49wtep8s
вчера в 12:50
За такую зарплату просить отпуск как-то некорректно.
AleS
AleS
вчера в 12:40
Да пусть играют, чего вы его слушаете. Сидят там на всем готовом, миллиарды получают и еще выдают претензии, что слишком много игр. Ну иди на завод тогда, к мартеновой печи встань, Рафинья.
Capral
Capral
вчера в 12:37, ред.
А что, кто-то заставлял силой ехать на этот чемпионат? Барселона и Ливерпуль не поехали. Конечно, если игроки теряют сознание на поле от жары или травятся просроченными продуктами, то к кому претензии? С одной стороны, не сказать, что чемп совсем неинтересный. Нет, были игры неплохие, во многом интригующие, но в целом, такое событие, да еще в такое время года- необязательное. Вообще не понимаю, зачем в США проводить европейский футбол? Для показухи и выставочности, в МЛС есть два человека- один как манекен- Месси, другой, как показатель деградации футбола- шварц, вот пусть u радуются... Тем более, никогда американский футбол не достигнет вершин футбола европейского, как бы там буржуины не старались!!! К тому же, сейчас, и европейский футбол далеко не на взлёте...
jRest
jRest
вчера в 12:22
Вот и начинают открыто озвучивать правду. И Мбаппе заболел, и составы не всегда боевые у топов. И так было понятно, что им турнир не нужен, но то ли ещё будет после его окончания. Все выскажутся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:07
Вопрос в том, сколько игрокам заплатят за этот турнир...
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