Рафинья о календаре Клубного ЧМ: «Не спросили игроков, хотят ли они этого»

Нападающий «Барселоны» высказался о проходящем в США Клубном чемпионате мира.

Говоря особенно как человек, играющий за европейскую команду, мы (сейчас) были бы в отпуске.

Маркиньос и Беральдо из «Пари Сен-Жермен» выиграли Лигу чемпионов и даже не смогли как следует отпраздновать. Они приехали в национальную сборную, а затем отправились на Клубный чемпионат мира. Они до сих пор не сделали перерыв.

Многие говорят, что это оправдание. Может быть, так оно и есть, но отказываться от отпуска из-за обязательств очень сложно. Это наше право. Каждый заслуживает как минимум месяца отпуска. И многие из них этого не получат.

Если ПСЖ выйдет в финал Клубного чемпионата мира, они сразу же получат Суперкубок. Это не остановить.

Это зависит от вашей точки зрения. С моей точки зрения, очень плохо отказываться от отпуска, чтобы играть в то, во что тебя заставляют. Они ни разу не спросили игроков, хотят ли они этого.

Мы (должны) принять это. Отказываться от отпуска, чтобы играть в новом турнире, очень сложно.