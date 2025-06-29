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Сайт GiveMeSport показал рейтинг лучших игроков мира

вчера, 22:54

Сайт GiveMeSport опубликовал рейтинг лучших футболистов мира. В списке 25 имен, топ-10 выглядит следующим образом:

1. Ламин Ямаль, «Барселона».

2. Усман Дембеле, ПСЖ.

3. Мохамед Салах, «Ливерпуль».

4. Килиан Мбаппе, «Реал».

5. Рафинья, «Барселона».

6. Харри Кейн, «Бавария».

7. Роберт Левандовски, «Барселона».

8. Винисиус Жуниор, «Реал».

9. Педри, «Барселона».

10. Джуд Беллингем, «Реал».

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Все комментарии
AKH
AKH
вчера в 23:43
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 23:13
    Шас и нету таких ярких футболистов кого можно было выделить
    YNWA
    YNWA
    вчера в 23:05
    Лет 30 назад, они бы и в 20 ку не попали!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 23:00
    И все нападающие, ну или атакующие игроки....
    а так конечно все это спорно. С чего вдруг именно так расставили игроков?
    Гость
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