Сайт GiveMeSport показал рейтинг лучших игроков мира

Сайт GiveMeSport опубликовал рейтинг лучших футболистов мира. В списке 25 имен, топ-10 выглядит следующим образом:
1. Ламин Ямаль, «Барселона».
2. Усман Дембеле, ПСЖ.
3. Мохамед Салах, «Ливерпуль».
4. Килиан Мбаппе, «Реал».
5. Рафинья, «Барселона».
6. Харри Кейн, «Бавария».
7. Роберт Левандовски, «Барселона».
8. Винисиус Жуниор, «Реал».
9. Педри, «Барселона».
10. Джуд Беллингем, «Реал».
а так конечно все это спорно. С чего вдруг именно так расставили игроков?
а так конечно все это спорно. С чего вдруг именно так расставили игроков?