«Реал» — самый популярный клуб в соцсетях

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил список лучших команд мира с наибольшим количеством подписчиков в главных социальных сетях.
Возглавил рейтинг «Реал» с более чем 470 миллионами подписчиков. Топ-3 команд выглядит так:
1. «Реал» – 473,7 млн подписчиков
2. «Барселона» – 427,4 млн
3. «Манчестер Юнайтед» – 233,6 млн
Российский «Зенит» занял 68-е место (10,4 млн), став единственной командой из РПЛ в топ-100.
Ранее CIES составила список самых дорогих футболистов мира.
Но Манчестер Юнайтед? Только если как юмористический контент в качестве подписки.
Но Манчестер Юнайтед? Только если как юмористический контент в качестве подписки.