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«Реал» — самый популярный клуб в соцсетях

вчера, 16:22

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил список лучших команд мира с наибольшим количеством подписчиков в главных социальных сетях.

Возглавил рейтинг «Реал» с более чем 470 миллионами подписчиков. Топ-3 команд выглядит так:

1. «Реал» – 473,7 млн подписчиков

2. «Барселона» – 427,4 млн

3. «Манчестер Юнайтед» – 233,6 млн

«Реал» — самый популярный клуб в соцсетях

Российский «Зенит» занял 68-е место (10,4 млн), став единственной командой из РПЛ в топ-100.

Ранее CIES составила список самых дорогих футболистов мира.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:17
МЮ держится на наследии Фергюсона. А этот г...н м...ь его за ногу лишил его клубной пенсии.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:23
На то он и ГАЛАКТИКОС ☝️👍✊️😉
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:42
Правильно думаете, Джек!!!)))
Тень 20
Тень 20 ответ uet8mt8wuebf (раскрыть)
вчера в 17:30
Это нормально
drug01
drug01
вчера в 17:20
Реал всегда был на слуху!!!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 17:04
Реал и Барселона понятно - мы любим футбол, яркие игры, трофеи, лучших игроков мира...
Но Манчестер Юнайтед? Только если как юмористический контент в качестве подписки.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:39
Испанский Реал и каталонская Барселона...и остальные. Барсе надо завоевать пару кубок лиги чемпионов в ближайшие три года)))
протон
протон
вчера в 16:32
Между Испанскими грандами и остальными пропасть, а потом некоторые удивляются, почему тот или иной игрок принимает предложение Барсы или Реала, заведомо зная, что не станет с ходу основным. Потому что играть за два эти клуба- вершина желаний большинства игроков, как мы с вами знаем что они лучшие, так и игроки знают. Базару ноль, многие там обжигаются , уезжают и строят успешную карьеру вне Испании, но то, что почти каждый игрок желает туда попасть- факт.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:28
Не думаю что только в соцсетях...
uet8mt8wuebf
uet8mt8wuebf
вчера в 16:25
Только на поле в этом сезоне подкачал
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