«Реал» — самый популярный клуб в соцсетях

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вчера, 16:22

Международный центр спортивных исследований ( CIES ) составил список лучших команд мира с наибольшим количеством подписчиков в главных социальных сетях.

Возглавил рейтинг «Реал» с более чем 470 миллионами подписчиков. Топ-3 команд выглядит так:

1. «Реал» – 473,7 млн подписчиков

2. «Барселона» – 427,4 млн

3. «Манчестер Юнайтед» – 233,6 млн

Российский «Зенит» занял 68-е место (10,4 млн), став единственной командой из РПЛ в топ-100.