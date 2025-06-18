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Сайт FourFourTwo опубликовал список лучших правых вингеров мира

вчера, 08:35

Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших правых вингеров мирового футбола. В списке 10 позиций.

1. Ламин Ямаль («Барселона»).

2. Мохамед Салах («Ливерпуль»).

3. Майкл Олисе («Бавария»).

4. Букайо Сака («Арсенал»).

5. Дезире Дуэ (ПСЖ).

6. Родриго Силва («Реал»).

7. Брайан Мбеумо («Брентфорд»).

8. Иньяки Уильямс («Атлетик»).

9. Ферран Торрес («Барселона»).

10. Джаррод Боуэн («Вест Хэм»).

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Agamaga005
Agamaga005
вчера в 15:41
Ямаль парень вне конкуренции!

Но видимо нужно дождаться "экспертного" мнения журналистов. Они то уж точно скажут кто достоин быть в списке, а кто нет.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 09:30
Ферран Торрес, что забыл в этом списке??? Когда он последний раз играл правого вингера, тем более на продолжении сезона, что бы его оценивать именно по этой позиции???
8wwctt32s7fw
8wwctt32s7fw
вчера в 08:41, ред.
Санта-Барбара просто тупо курит в сторонке по сравнению с веткой нашего КП в последнее время)))
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