Сайт FourFourTwo опубликовал список лучших правых вингеров мира

Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших правых вингеров мирового футбола. В списке 10 позиций.
1. Ламин Ямаль («Барселона»).
2. Мохамед Салах («Ливерпуль»).
3. Майкл Олисе («Бавария»).
4. Букайо Сака («Арсенал»).
5. Дезире Дуэ (ПСЖ).
6. Родриго Силва («Реал»).
7. Брайан Мбеумо («Брентфорд»).
8. Иньяки Уильямс («Атлетик»).
9. Ферран Торрес («Барселона»).
10. Джаррод Боуэн («Вест Хэм»).
Но видимо нужно дождаться "экспертного" мнения журналистов. Они то уж точно скажут кто достоин быть в списке, а кто нет.
Но видимо нужно дождаться "экспертного" мнения журналистов. Они то уж точно скажут кто достоин быть в списке, а кто нет.