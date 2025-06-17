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Сайт FourFourTwo обновил рейтинг лучших центральных нападающих мира

вчера, 21:47

Авторитетный британский журнал FourFourTwo представил обновленную версию своего списка лучших центрфорвардов мира. Всего в перечень попали 10 игроков.

1. Килиан Мбаппе («Реал»).

2. Харри Кейн («Бавария»).

3. Усман Дембеле (ПСЖ).

4. Александер Исак («Ньюкасл»).

5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

6. Роберт Левандовски («Барселона»).

7. Лаутаро Мартинес («Интер»).

8. Виктор Дьёкереш («Спортинг»).

9. Омар Мармуш («Манчестер Сити»).

10. Хулиан Альварес («Атлетико»).

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 08:52
Кейн на втором месте? Вероятно за былые заслуги, сейчас он не впечатляет...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 05:27
Усман и Омар ЦН?
Кстати, а что тут забыл Роберт? Даже если и вписать его в этот список, то не выше 10 места
Тень 20
Тень 20
сегодня в 03:18
Лëва в этой компании лишний.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:34
Мармуш выше Альвареса ... ))) Полицейская Академия отдыхает.
YNWA
YNWA
вчера в 22:12
Футбол деградирует!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:56, ред.
А кто обладатель ЛЧ?!

1. Килиан Мбаппе («Реал»).❎

2. Харри Кейн («Бавария»).❎

3. Усман Дембеле (ПСЖ). ✔️
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