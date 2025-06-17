Сайт FourFourTwo обновил рейтинг лучших центральных нападающих мира

Авторитетный британский журнал FourFourTwo представил обновленную версию своего списка лучших центрфорвардов мира. Всего в перечень попали 10 игроков.
1. Килиан Мбаппе («Реал»).
2. Харри Кейн («Бавария»).
3. Усман Дембеле (ПСЖ).
4. Александер Исак («Ньюкасл»).
5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
6. Роберт Левандовски («Барселона»).
7. Лаутаро Мартинес («Интер»).
8. Виктор Дьёкереш («Спортинг»).
9. Омар Мармуш («Манчестер Сити»).
10. Хулиан Альварес («Атлетико»).
Кстати, а что тут забыл Роберт? Даже если и вписать его в этот список, то не выше 10 места
Кстати, а что тут забыл Роберт? Даже если и вписать его в этот список, то не выше 10 места
1. Килиан Мбаппе («Реал»).❎
2. Харри Кейн («Бавария»).❎
3. Усман Дембеле (ПСЖ). ✔️
1. Килиан Мбаппе («Реал»).❎
2. Харри Кейн («Бавария»).❎
3. Усман Дембеле (ПСЖ). ✔️