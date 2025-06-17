Сайт FourFourTwo обновил рейтинг лучших центральных нападающих мира

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вчера, 21:47

Авторитетный британский журнал FourFourTwo представил обновленную версию своего списка лучших центрфорвардов мира. Всего в перечень попали 10 игроков.

1. («Реал»).

2. («Бавария»).

3. ( ПСЖ ).

4. Александер Исак («Ньюкасл»).

5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

6. Роберт Левандовски («Барселона»).

7. Лаутаро Мартинес («Интер»).

8. Виктор Дьёкереш («Спортинг»).

9. Омар Мармуш («Манчестер Сити»).

10. Хулиан Альварес («Атлетико»).