РФС проведёт расследование по поводу ставки Писарского на матч «Сочи»

Нападающий «Сочи» Владимир Писарский подозревается в ставке на матч со своим участием.
По информации источника, букмекеры дали сигнал в РФС о том, что Писарский через посредника сделал выигрышную ставку на игру своей команды. КДК РФС запросил комментарий по этому делу в сочинском клубе. Скорее всего, речь идёт о первой переходной встрече сочинцев с «Пари НН» (1:2), в которой Писарский при счёте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жёсткий фол в центре поля.
Несмотря на поражение в первом стыковом матче со счётом 1:2, «Сочи» выиграл вторую встречу (3:1) и вышел в Премьер-Лигу.
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Вы не поняли смысла. Писарский сделал ставку на ПРОИГРЫШ Сочи. Поэтому он и удалился на 35 минуте.
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Вы не поняли смысла. Писарский сделал ставку на ПРОИГРЫШ Сочи. Поэтому он и удалился на 35 минуте.
Сколько поставил Писарский?
А как вычислили "Посредника"?)
Сколько поставил Писарский?
А как вычислили "Посредника"?)
"Пишут, якобы он специально удалился. Ну так давайте в каждой красной карточке подозревать попытку сдачи матча. Это футбол, он состоит из разных моментов. Как по мне, странно преподносить удаление Владимира таким образом. В целом всё немного не так, как преподносится в СМИ" "
"Пишут, якобы он специально удалился. Ну так давайте в каждой красной карточке подозревать попытку сдачи матча. Это футбол, он состоит из разных моментов. Как по мне, странно преподносить удаление Владимира таким образом. В целом всё немного не так, как преподносится в СМИ" "
А это как?
Сделал ставку на победу Сочи или на победу НН?
И опять же, что будут обсуждать то, сплетни или есть конкретные доказательства?
Это даже не новость, это какой-то слух непонятно от кого.
А это как?
Сделал ставку на победу Сочи или на победу НН?
И опять же, что будут обсуждать то, сплетни или есть конкретные доказательства?
Это даже не новость, это какой-то слух непонятно от кого.