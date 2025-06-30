РФС проведёт расследование по поводу ставки Писарского на матч «Сочи»

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сегодня, 12:08

Нападающий «Сочи» подозревается в ставке на матч со своим участием.

По информации источника, букмекеры дали сигнал в РФС о том, что Писарский через посредника сделал выигрышную ставку на игру своей команды. КДК РФС запросил комментарий по этому делу в сочинском клубе. Скорее всего, речь идёт о первой переходной встрече сочинцев с «Пари НН» (1:2), в которой Писарский при счёте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жёсткий фол в центре поля.

Несмотря на поражение в первом стыковом матче со счётом 1:2, «Сочи» выиграл вторую встречу (3:1) и вышел в Премьер-Лигу.