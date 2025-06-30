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РФС проведёт расследование по поводу ставки Писарского на матч «Сочи»

сегодня, 12:08

Нападающий «Сочи» Владимир Писарский подозревается в ставке на матч со своим участием.

По информации источника, букмекеры дали сигнал в РФС о том, что Писарский через посредника сделал выигрышную ставку на игру своей команды. КДК РФС запросил комментарий по этому делу в сочинском клубе. Скорее всего, речь идёт о первой переходной встрече сочинцев с «Пари НН» (1:2), в которой Писарский при счёте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жёсткий фол в центре поля.

Несмотря на поражение в первом стыковом матче со счётом 1:2, «Сочи» выиграл вторую встречу (3:1) и вышел в Премьер-Лигу.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
сегодня в 15:25
"...Писарский через посредника сделал выигрышную ставку на игру своей команды..."
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Вы не поняли смысла. Писарский сделал ставку на ПРОИГРЫШ Сочи. Поэтому он и удалился на 35 минуте.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 14:47
Смешно, однако. Футболист сделал ставку на выигрыш своей команды. И пришлось парню весь матч бегать, стараться, быть в мыле, как загнанная лошадь на скачках, подгонять своих партнёров, поднимать их с травки, когда они хотели полежать... Я бы мог понять его ставку на проигрыш "Сочи", за которое играет, что он всю игру волынил, не забил пять пенальти, не отдавал мяч партнёрам, когда они находились в голевых ситуациях, - тогда подозрения налицо, но здесь... на выигрыш... право, парадокс.
протон
протон
сегодня в 14:35
Видимо, выиграл, раз после игры всю зарплату команде принёс))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:20
Очень сложный вопрос...
Сколько поставил Писарский?
А как вычислили "Посредника"?)
5q4v4y62am3m
5q4v4y62am3m
сегодня в 13:49
Писарский делал ставки через посредника Сычевого и думал, что он хитрее одесского раввина
derrik2000
derrik2000
сегодня в 13:45
"Футбольный агент Алексей Бобырь, представляющий интересы нападающего "Сочи" Владимира Писарского, прокомментировал обвинения футболиста в ставке на свой матч.

"Пишут, якобы он специально удалился. Ну так давайте в каждой красной карточке подозревать попытку сдачи матча. Это футбол, он состоит из разных моментов. Как по мне, странно преподносить удаление Владимира таким образом. В целом всё немного не так, как преподносится в СМИ" "
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:21
"...сделал выигрышную ставку на игру своей команды".
А это как?
Сделал ставку на победу Сочи или на победу НН?

И опять же, что будут обсуждать то, сплетни или есть конкретные доказательства?
Это даже не новость, это какой-то слух непонятно от кого.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:08
Одни понты от этого пассажира....
lotsman
lotsman
сегодня в 13:04
Если докажут, ему светит пожизненное.)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:41
Влип очкарик))
Nipper
Nipper
сегодня в 12:38
Не зря он мне с самого начала не понравился))
112910415
112910415
сегодня в 12:28
влип Сычевой ... кончилась карьера !
pfxxz8rz6gyb
pfxxz8rz6gyb ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 12:17
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