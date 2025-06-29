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В «Оренбурге» заявили, что клуб готов заменить «Торпедо» в РПЛ

вчера, 14:12

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин заявил, что его команда готова заменить «Торпедо» в Российской Премьер-Лиге.

Давайте дождёмся официальной информации, пока это (исключение московского клуба из Премьер-Лиги — прим.) только домыслы. Но мы готовы к РПЛ и по составу, и по инфраструктуре хоть завтра. Естественно, мы хотим играть там.

В самом «Торпедо» ранее заявляли о финансовой стабильности и готовности к сезону.

Напомним, что недавно стало известно о задержании совладельца клуба Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова. В отношении функционеров возбуждено уголовное дело, так как их подозревают в попытке незаконного воздействия на результаты спортивного соревнования.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:36
А что ещё они могли заявить?
djhjfzk92zmj
djhjfzk92zmj
вчера в 16:45
Интересно, кто из РФС за снятие Торпедо ответит? Ведь все благополучно проверки были.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:22
Приветствую, Маэстро!!!
Сразу вспомнилась советская Бессмертная Классика:"Джентльмены удачи", и слова Э.Гарина:"Какая отвратительная рожа".
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Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:07
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️
Futurista
Futurista
вчера в 15:43
"Президент Оренбурга Кирилл Волженкин заявил, что его команда готова заменить Торпедо в Российской Премьер-Лиге"...
5qhs7dbfqdct
5qhs7dbfqdct
вчера в 15:22
В РПЛ очень много московских команд, Москва убивает футбол в провинциях России.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:39
И правда, дождёмся официальной информации о Торпедо. В таких случаях порядок замены клубов должен быть известен заранее, всё определяется установленными правилами. Если таких правил нет, то возникают вопросы к РФС, например: "Чем вы там занимаетесь?" Неужели опять голосование? Тогда можно утверждать, что в деятельности футбольного ведомства присутствуют признаки коррупции.
Capral
Capral
вчера в 14:33
Не было бы в Оренбурге, многоУважаемого мной Слишковича, я бы ответил- а болт вам, а не замена Торпедо!!! Поэтому, говорить не буду, а только подумаю...
И вообще, что за мерзость делать подобные заявления?! Торпедо честно и по игре вернулось в вышку, команда боролась весь сезон. Да, возможно и были подозрительные игры, но это еще надо доказать. А предлагать себя, после своего вылета- это неприлично.
Хотя, о каком приличии может говорить руководство Оренбурга, если они, открыто, в прошлом сезоне отдали кубковый матч пивному чеху- своему бывшему тренеру...
8rxnqswt5as8
8rxnqswt5as8
вчера в 14:16
Это было бы справедливо, нечего мошенникам делать в РПЛ.
Гость
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