В «Оренбурге» заявили, что клуб готов заменить «Торпедо» в РПЛ

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вчера, 14:12

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин заявил, что его команда готова заменить «Торпедо» в Российской Премьер-Лиге.

Давайте дождёмся официальной информации, пока это (исключение московского клуба из Премьер-Лиги — прим.) только домыслы. Но мы готовы к РПЛ и по составу, и по инфраструктуре хоть завтра. Естественно, мы хотим играть там.

В самом «Торпедо» ранее заявляли о финансовой стабильности и готовности к сезону.

Напомним, что недавно стало известно о задержании совладельца клуба Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова. В отношении функционеров возбуждено уголовное дело, так как их подозревают в попытке незаконного воздействия на результаты спортивного соревнования.