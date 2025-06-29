В «Оренбурге» заявили, что клуб готов заменить «Торпедо» в РПЛ

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин заявил, что его команда готова заменить «Торпедо» в Российской Премьер-Лиге.
Давайте дождёмся официальной информации, пока это (исключение московского клуба из Премьер-Лиги — прим.) только домыслы. Но мы готовы к РПЛ и по составу, и по инфраструктуре хоть завтра. Естественно, мы хотим играть там.
В самом «Торпедо» ранее заявляли о финансовой стабильности и готовности к сезону.
Напомним, что недавно стало известно о задержании совладельца клуба Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова. В отношении функционеров возбуждено уголовное дело, так как их подозревают в попытке незаконного воздействия на результаты спортивного соревнования.
Сразу вспомнилась советская Бессмертная Классика:"Джентльмены удачи", и слова Э.Гарина:"Какая отвратительная рожа".
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Сразу вспомнилась советская Бессмертная Классика:"Джентльмены удачи", и слова Э.Гарина:"Какая отвратительная рожа".
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
И вообще, что за мерзость делать подобные заявления?! Торпедо честно и по игре вернулось в вышку, команда боролась весь сезон. Да, возможно и были подозрительные игры, но это еще надо доказать. А предлагать себя, после своего вылета- это неприлично.
Хотя, о каком приличии может говорить руководство Оренбурга, если они, открыто, в прошлом сезоне отдали кубковый матч пивному чеху- своему бывшему тренеру...
И вообще, что за мерзость делать подобные заявления?! Торпедо честно и по игре вернулось в вышку, команда боролась весь сезон. Да, возможно и были подозрительные игры, но это еще надо доказать. А предлагать себя, после своего вылета- это неприлично.
Хотя, о каком приличии может говорить руководство Оренбурга, если они, открыто, в прошлом сезоне отдали кубковый матч пивному чеху- своему бывшему тренеру...