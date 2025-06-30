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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Эванс получил должность в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 18:57

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс назначен главой отдела аренд и развития в клубе.

Он будет заниматься арендами молодых футболистов, а также тесно работать с директором Джейсоном Уилкоксом и главой академии для дальнейшего улучшения процессов, которые максимально способствуют индивидуальному развитию игроков и подготовке талантов к выступлению в первой команде.

В настоящее время Эванс находится на завершающей стадии получения лицензии «А-УЕФА».

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:25
Протон я добавил вас в игнор и не могу отвечать на ваши коменты! И я не могу обижаться на вас так как вы меня не обидели!
Обида есть неблагородный поступок, или неблагородное слово человека неприязненного ! Это вроде Иоанн Златоуст сказал!
протон
протон
вчера в 19:21
Байкал-38 Соглашусь. ))) Становится интересно что из этого выйдет
протон
протон
вчера в 19:19
sv_1969 Возможно, мои действия Вам не нравятся, Тогда и соизвольте не отвечать под каждый мой комментарий. Может, у Вас осталась некая обида на мои действия? которые работают только во благо общего дела. Такие демовиаторы не несут положительный знак.
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:18
У Вас хорошо получается, продолжайте радовать многочисленных пользователей сайта.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:59
Протон А я разве нарушил правила сайта? Задевает? Тогда не читайте мои посты с этими демовиаторами))))
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