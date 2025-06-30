Эванс получил должность в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс назначен главой отдела аренд и развития в клубе.
Он будет заниматься арендами молодых футболистов, а также тесно работать с директором Джейсоном Уилкоксом и главой академии для дальнейшего улучшения процессов, которые максимально способствуют индивидуальному развитию игроков и подготовке талантов к выступлению в первой команде.
В настоящее время Эванс находится на завершающей стадии получения лицензии «А-УЕФА».
Обида есть неблагородный поступок, или неблагородное слово человека неприязненного ! Это вроде Иоанн Златоуст сказал!
Обида есть неблагородный поступок, или неблагородное слово человека неприязненного ! Это вроде Иоанн Златоуст сказал!