Эванс получил должность в «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 18:57

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» назначен главой отдела аренд и развития в клубе.

Он будет заниматься арендами молодых футболистов, а также тесно работать с директором Джейсоном Уилкоксом и главой академии для дальнейшего улучшения процессов, которые максимально способствуют индивидуальному развитию игроков и подготовке талантов к выступлению в первой команде.