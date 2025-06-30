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«Ботафого» уволил главного тренера после вылета с Клубного чемпионата мира

вчера, 18:31

«Ботафого» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Ренату Пайвой.

Специалист возглавлял команду с февраля. Под его руководством она смогла выйти в плей-офф Клубного чемпионата мира в США, обыграв на групповом этапе ПСЖ (1:0). В 1/8 финала клуб уступил «Палмейрасу» (0:1 по итогам дополнительного времени).

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Все комментарии
протон
протон ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 20:35
что то вреде смешной картинки, ниже подписанной юмористично.
CCCP1922
CCCP1922 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:21
Простите, а что такое демовиатор?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:54
скорей всего американский босс Ботафого не простил поражение от Палмейраса.
протон
протон ответ Bator (раскрыть)
вчера в 18:51
Правила конкурса, конечно, Вы не нарушили. Но многих такая ситуация не устраивает, из числа игроков, которые играют с 1 аккаунта более 10 лет лично как меня.
протон
протон ответ 69Haya96 (раскрыть)
вчера в 18:48
А чем повезет в группе без призов?
протон
протон
вчера в 18:46
А что, Ботафого всерьёз рассчитывал выиграть это турнир?😁
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:45
Странное решение - не очень плохие результаты. Наверное всё таки из за проигрыша в своеобразном дерби. Кто то вон вообще гордится выходом в 1/8...
протон
протон
вчера в 18:40
sv_1969 Я не понимаю, что вы хотите мне доказать этими демовиаторами? Ну не нриваится мое высказывание в Кп - игнорируйте. Зачем каждый мой пост комментировать так? Вы хотите сказать что у меня отсутствует скромность? У меня разве было к вам такое обращение?
протон
протон
вчера в 18:33
Байкал: Кстати обратил внимание на интересную философию того же протона и его друзей.Мы говорят любим сайт, но писать комментарии это работа, мы зарабатываем очки. Получается нет никакой любви, а есть только любов к призам, випам и к собственному самолюбию. Для меня такая философия точно не приемлема.
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Байкал протону точно нет интереса до призов. Это касаемо любви к призам. Каждый проводит свой отдых, свой досуг так, как он считает нужным на сайте Но КФХ перебор считаю.
Вот когда заявляете что: "Для меня такая философия точно не приемлема."Сколько игроков, столько мнений. Байкал. Вы ведь не можете свое нам навязывать.
Вы очень часто активно выкладывали новости, что бы заработать 700 очковые для побед в КП, когда играли по другой тактике с кефом ниже 2-х. Сейчас вы играете по схеме три аккаунта и на точный счет под гр. Заболотного, и активность, естественно у вас снизилась на линии по комментариям возможно работа занятость.
Вот вы тоже отметили что "А побеждал очень много раз, даже считать нет смысла." Побеждайте и радуйтесь. Были те игроки которые высказывались по поводу ухода возможно им не нравилась система в КП , это нормальная ситуация кто то возвращался, а кто то нет. Но и вы тоже говорили неоднократно, что можете покинуть сайт и много раз в архивах есть. Примерно 2 года назад.
От себя лично хочу пожелать всем участникам это уважать мнение игроков, не нарушать правил по отношению к ним. Приятно, когда участник, игрок выкладывает содержательные комментарии, радует всех нас новостями и обсуждением новостей. И бывает что мнение с игроком не совпадает и неприятен можно просто игнорировать, не искать причин что же сказать. Есть на сайте игроки, которые импонируют лично мне, как ведут диалог. Читаешь и наслаждаешься созидательностью, озвучивать игровые номера не стану. Да, на счет правил и диктовки. Никто на сайте не диктует свои мнения всего лишь ждут поправок по отношению к фермерству. Если игроки хотят перемен в большинстве, то, думаю, этот вопрос можно рассмотреть. Я по отношению численности фермеров. Многовато их стало очень .
Гость
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