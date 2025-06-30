«Ботафого» уволил главного тренера после вылета с Клубного чемпионата мира

«Ботафого» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Ренату Пайвой.
Специалист возглавлял команду с февраля. Под его руководством она смогла выйти в плей-офф Клубного чемпионата мира в США, обыграв на групповом этапе ПСЖ (1:0). В 1/8 финала клуб уступил «Палмейрасу» (0:1 по итогам дополнительного времени).
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Байкал протону точно нет интереса до призов. Это касаемо любви к призам. Каждый проводит свой отдых, свой досуг так, как он считает нужным на сайте Но КФХ перебор считаю.
Вот когда заявляете что: "Для меня такая философия точно не приемлема."Сколько игроков, столько мнений. Байкал. Вы ведь не можете свое нам навязывать.
Вы очень часто активно выкладывали новости, что бы заработать 700 очковые для побед в КП, когда играли по другой тактике с кефом ниже 2-х. Сейчас вы играете по схеме три аккаунта и на точный счет под гр. Заболотного, и активность, естественно у вас снизилась на линии по комментариям возможно работа занятость.
Вот вы тоже отметили что "А побеждал очень много раз, даже считать нет смысла." Побеждайте и радуйтесь. Были те игроки которые высказывались по поводу ухода возможно им не нравилась система в КП , это нормальная ситуация кто то возвращался, а кто то нет. Но и вы тоже говорили неоднократно, что можете покинуть сайт и много раз в архивах есть. Примерно 2 года назад.
От себя лично хочу пожелать всем участникам это уважать мнение игроков, не нарушать правил по отношению к ним. Приятно, когда участник, игрок выкладывает содержательные комментарии, радует всех нас новостями и обсуждением новостей. И бывает что мнение с игроком не совпадает и неприятен можно просто игнорировать, не искать причин что же сказать. Есть на сайте игроки, которые импонируют лично мне, как ведут диалог. Читаешь и наслаждаешься созидательностью, озвучивать игровые номера не стану. Да, на счет правил и диктовки. Никто на сайте не диктует свои мнения всего лишь ждут поправок по отношению к фермерству. Если игроки хотят перемен в большинстве, то, думаю, этот вопрос можно рассмотреть. Я по отношению численности фермеров. Многовато их стало очень .
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Байкал протону точно нет интереса до призов. Это касаемо любви к призам. Каждый проводит свой отдых, свой досуг так, как он считает нужным на сайте Но КФХ перебор считаю.
Вот когда заявляете что: "Для меня такая философия точно не приемлема."Сколько игроков, столько мнений. Байкал. Вы ведь не можете свое нам навязывать.
Вы очень часто активно выкладывали новости, что бы заработать 700 очковые для побед в КП, когда играли по другой тактике с кефом ниже 2-х. Сейчас вы играете по схеме три аккаунта и на точный счет под гр. Заболотного, и активность, естественно у вас снизилась на линии по комментариям возможно работа занятость.
Вот вы тоже отметили что "А побеждал очень много раз, даже считать нет смысла." Побеждайте и радуйтесь. Были те игроки которые высказывались по поводу ухода возможно им не нравилась система в КП , это нормальная ситуация кто то возвращался, а кто то нет. Но и вы тоже говорили неоднократно, что можете покинуть сайт и много раз в архивах есть. Примерно 2 года назад.
От себя лично хочу пожелать всем участникам это уважать мнение игроков, не нарушать правил по отношению к ним. Приятно, когда участник, игрок выкладывает содержательные комментарии, радует всех нас новостями и обсуждением новостей. И бывает что мнение с игроком не совпадает и неприятен можно просто игнорировать, не искать причин что же сказать. Есть на сайте игроки, которые импонируют лично мне, как ведут диалог. Читаешь и наслаждаешься созидательностью, озвучивать игровые номера не стану. Да, на счет правил и диктовки. Никто на сайте не диктует свои мнения всего лишь ждут поправок по отношению к фермерству. Если игроки хотят перемен в большинстве, то, думаю, этот вопрос можно рассмотреть. Я по отношению численности фермеров. Многовато их стало очень .