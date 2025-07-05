 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Ливай Гарсия: «Отпуск был не самым длинным»

вчера, 16:35

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия ответил, успел ли он отдохнуть, несмотря на непродолжительный отпуск.

Да, отпуск был не самым длинным. Тренер позвонил, сказал, что я должен быть здесь. Я переключился, настроился и тренируюсь. Понимаю, что необходимо сделать, над чем нужно работать. Думаю, что всё в этом сезоне должно быть хорошо.

Гарсия перешёл в московский клуб из АЕКа в феврале 2025 года. За этот период он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

Недавно стал известен следующий соперник «красно-белых» на тренировочных сборах.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноСутормин проходит медосмотр с «Крыльями Советов»
04 июля
Официально«Зенит» проведёт товарищеский матч со «Сьоном» в Санкт-Петербурге
26 июня
Сторожук — об «Ахмате»: «Стратегию развития клуба определяет руководство»
26 июня
Соболев рассказал, как проходит предсезонная подготовка «Зенита»
26 июня
В «Рубине» ожидают прибытия Даку на сборы через несколько дней
25 июня
Агент Головина сообщил, когда игрок прибудет в расположение «Монако»
24 июня
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:43
Ливай - А отпуск почти всегда пролетает мгновенно...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 