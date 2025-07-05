Ливай Гарсия: «Отпуск был не самым длинным»

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вчера, 16:35

Нападающий «Спартака» ответил, успел ли он отдохнуть, несмотря на непродолжительный отпуск.

Да, отпуск был не самым длинным. Тренер позвонил, сказал, что я должен быть здесь. Я переключился, настроился и тренируюсь. Понимаю, что необходимо сделать, над чем нужно работать. Думаю, что всё в этом сезоне должно быть хорошо.

Гарсия перешёл в московский клуб из АЕКа в феврале 2025 года. За этот период он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

Недавно стал известен следующий соперник «красно-белых» на тренировочных сборах.