ПСЖ вдевятером удержал победу в матче против «Баварии»

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вчера, 21:05

«Пари Сен-Жермен» выиграл у «Баварии» в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира (2:0).

На 78-й минуте гол забил Дезире Дуэ. На 83-й минуте с поля был удалён защитник ПСЖ Уилльям Пачо, а на 90+2-й парижане остались вдевятером — красную карточку получил Люка Эрнандес. На 90+7-й Усман Дембеле удвоил преимущество своей команды.

В 1/2 финала французский клуб сыграет с победителем пары «Реал» — «Боруссия» Дортмунд.