ПСЖ вдевятером удержал победу в матче против «Баварии»

«Пари Сен-Жермен» выиграл у «Баварии» в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира (2:0).
На 78-й минуте гол забил Дезире Дуэ. На 83-й минуте с поля был удалён защитник ПСЖ Уилльям Пачо, а на 90+2-й парижане остались вдевятером — красную карточку получил Люка Эрнандес. На 90+7-й Усман Дембеле удвоил преимущество своей команды.
В 1/2 финала французский клуб сыграет с победителем пары «Реал» — «Боруссия» Дортмунд.
Ну и конечно же здоровья Мусиале!!! Травма тяжелая, надеюсь вернется лучшей версией себя!
Ну и конечно же здоровья Мусиале!!! Травма тяжелая, надеюсь вернется лучшей версией себя!
что такое должно произойти, чтобы в Баварии взялись за голову, нет никаких предпосылок, чтобы Бавария могла выигрывать серьёзные матчи.
что такое должно произойти, чтобы в Баварии взялись за голову, нет никаких предпосылок, чтобы Бавария могла выигрывать серьёзные матчи.