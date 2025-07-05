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ПСЖ вдевятером удержал победу в матче против «Баварии»

вчера, 21:05
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Пари Сен-Жермен» выиграл у «Баварии» в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира (2:0).

На 78-й минуте гол забил Дезире Дуэ. На 83-й минуте с поля был удалён защитник ПСЖ Уилльям Пачо, а на 90+2-й парижане остались вдевятером — красную карточку получил Люка Эрнандес. На 90+7-й Усман Дембеле удвоил преимущество своей команды.

В 1/2 финала французский клуб сыграет с победителем пары «Реал» — «Боруссия» Дортмунд.

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04 июля
 
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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:35
ПСЖ заслужили победу, были лучше Баварии
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 22:59
Бавария была мощной силой при Флике, громили всех подряд. Оставил "умников", которые как они думают лучше разбираются в игре, теперь получайте.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:33, ред.
Жаль нет премии Золотая Скамейка где Томас Вермален и Матвей Сафонов
в противостоянии были бы круче КриРр и Месси
Sergo81
Sergo81 ответ Niagara (раскрыть)
вчера в 22:08
Ему осталось только растоптать Реал с Мбаппе. Вот это будет представление
lobsterdam
lobsterdam ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:04
"Мы сидим (на лавке), а трофеи капают..."
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 22:00
Я понимаю куда направлен твой комментарий, поэтому отвечу максимально корректно. В прошлом сезоне, весь центр обороны держал на себе Упомекано, который точно не немец, а креатив и темп в атаке задавал Мусиала, который тоже далеко не ариец. Неопытный Компани, в первый же свой сезон выиграл чемпионство и поднял команду, хотя на немца он тоже не очень похож. Ну и многое другое. Как видишь, дело не в национальности, и не надо западать на политику...
112910415
112910415
вчера в 21:59
Итак, ПСЖ сильнее Баварии!
Нынче так.
Niagara
Niagara
вчера в 21:56
что творит луис энрике...охренеть просто
ХУБУЛ
ХУБУЛ
вчера в 21:48
Боже как же тяжело смотреть Баварию последные годы, не игра а тягомотина. А без Джамала вообще днище.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:46
Бавария сейчас ни на что не способна. Нынешняя особенность главного немецкого клуба в том, что ничего немецкого в нём не осталось. Флагман превратился в сборище дорогих гастарбайтеров с непомерным аппетитом. Во главе этого вечно голодного образования стоит несостоявшийся тренер, которому самое время играть в куклы. Жаль Баварию, я видел её гораздо более сильной.
Sergo81
Sergo81 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:46
Дембеле в ПСЖ сейчас, как Роналду в Реале был. Только забивай. А мощнейшая звёздная команда тебе поможет. Достоин ЗМ
Lobo77
Lobo77
вчера в 21:32
Алисе?
Чего?
Скажи "триста"
Ну триста.
Того самого, у ПэСэЖиста:)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:31
Сафонов приблизился на шаг ещё к одному трофею...
Правда там скорее всего придется потеть на лавке против Реал М.))
Кто топит за ПСЖ - с победой!
Передайте пивоварам пусть не спешат домой, через пару часов освободятся земляки и хором поковыляете восвояси...))
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:29
Собакин в своем репертуаре::заковырялся в центре поля и как результат - привез гол в лице Дуэ. Нойер тоже начудил: едва Дембель не закатил. Короче, мобилизация на низком уровне . Неудивительно, что ПСЖ победил.
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:28, ред.
Ну и ладно!! Если что не буду играть! Свет клином не сошелся на сайте , где плевать на большинство пользователей! А мож и буду! Хотя играть в основной группе это перевод времени!
Ну а что касается фермеров то это их дело и они не нарушают "правил"! И еще разве Flag7 обязан вам что то показывать!? Как сказал Бендер))))
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:27
Кто-то ещё сомневается в том, что Усман Дембеле заслужил персональный Золотой Мяч?
catal
catal ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:25
Что мог Компани? Хотя бы играть как со всеми престарелыми нападающими, давать и давать им бить, выводить их пасами на удар. Один да залетит.
Lobo77
Lobo77
вчера в 21:25, ред.
Как старый симпозиант ПСЖ, посвящаю песенку команде Баерн из города Мюнхена. В качестве оценки их сегодняшнего выступления.

https://rutube.ru/video/d7cbf0c8909b0250b96e29d853fcb0a9/
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 21:24
Жаль Мусиалу, надеюсь сможет по быстрее восстановиться после такой травмы.
А ПСЖ сейчас объективно сильнее всех. Энрике красавец
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:23
В самой концовке сложилось впечатление , что ПСЖ в вдевятером было важнее забить 2 гол , чем Баварии сравнять...)))
Capral
Capral
вчера в 21:22
Вобщем ожидаемо, и если по моментам и по индивидуальному мастерству- однозначно победа ПСЖ. Пока руководство Баварии будет такими жлобами меркантильными- не видать клубу больших побед. Сколько раз говорил- купите быстрого подвижного форварда, хватит молиться на престарелого Кейна- он себя изжил!!! Выход Мюллера на решающие минуты в численном большинстве- это ПАРАДОКС, насмешка, а других у команды нет. Второй гол- это свидетельство импотенции мюнхенцев. Если кому-то показалось, что территориально и позиционно Бавария сыграла лучше, то он очень ошибается. Французы сознательно отдали инициативу, прекрасно понимая, что у соперника некем вести позиционную атаку. В контр игре ПСЖ смотрелся гораздо мощнее, чем Бавария в позиционке. Контр прессинг мюнхенцев выглядел смешным на фоне все-покрывающего прессинга соперника. Конечно, имея преимущество в два игрока, следовало сыграть умнее и острее, но кто будет это делать- Кейн и Мюллер?
Вобщем поражение по игре. Сегодня перед игрой я написал, что Бавария- обычная рабочая команда без звезд. Олисе? Да ничего особенного он сегодня не показал. Два тормоза Киммих и Коман и несыгранная пара ЦЗ- Упомекано и Та, вот итог всего происходящего на поле. Конечно, инцидент с травмой Мусиалы возмутителен сам по себе. Грубейшее нарушение правил, даже не посмотрели на VAR...
Много вопросов к игре Баварии и не только тренерских. Да и что может сделать начинающий тренер, если у него в атаке два старика, несыгранная оборона со смешным Лаймером?
catal
catal
вчера в 21:19
Луис Энрике идет прямой дорогой к званию знаменитого тренера, вроде Анчелотти или Гвардиолы.
salleeh
salleeh
вчера в 21:16
Мне жалко Мусиаллу, который может потратить свои лучшие годы в самой беспонтовый из Баварий, за все времена. Остальные игроки Баварии тихоходы, половина из которых просто откровенное дно. Вот даже не знаю,
что такое должно произойти, чтобы в Баварии взялись за голову, нет никаких предпосылок, чтобы Бавария могла выигрывать серьёзные матчи.
Sergo81
Sergo81
вчера в 21:15
Энрике какой-то бред с заменами устроил. Всё шло к нулевой ничьей, Энрике выпускает Дембеле на левый фланг, а Хвичу сдвигает в центр. И с этого момента Хвича пропал, три потери за 5 минут, с его зоны красная пришла. Неужели нельзя было просто Дембеле поменять на Хвичу? Центр это не его, он и так устал, зачем ? А Дембеле огонь, конечно, как и Хакими.
AKH
AKH
вчера в 21:13, ред.
Очень жаль Мусиалу.. Здоровья.
Эрнандес конечно дурак.. Может у него обида на Баварию, иначе не обьяснить такой глупый поступок.
Хакими монстр.. Что тут скажешь.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 21:12
ПСЖ молодцы. Надо это признать, хоть я и не люблю шейхов. Кажется кучка случайных звезд становится командой. Бавария конечно уже не та, что была при Хайнкесе.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:11
Пожалуй это первый топ матч на турнире! Игра смотрелась все 100 минут, игра с опасными моментами у обеих команд! ПСЖ сейчас действительно показывает практический лучший футбол! Судья Тейлор конечно же в очередной раз подтвердил свой низкий уровень....по красным карточкам вопросов нет, но сколько фолов оставались ненаказанными!!! Да и пенальти решил поставить в концовке, которого небыло, привык в АПЛ против Арсенала такое назначать, а тут не проканало)))
Ну и конечно же здоровья Мусиале!!! Травма тяжелая, надеюсь вернется лучшей версией себя!
протон
протон ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:11
Мотя реально лучший игрок матча, отстоял ворота ...
протон
протон
вчера в 21:10
Что за матч! Если б не голы, подумал бы, что это UFC, а не футбол. Перелом, слёзы, разбитые лица, кровище, удаления. Такую жесть даже в ЛЧ не увидишь. Ну и ПСЖ с победой! Дуэ конфетку положил. Паренёк 250 млн стоит уже. Бавария в атаке нулевая, это не любителям забивать. Мусиале здоровья, но сезон предстоящий уже завершён для него.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:08, ред.
И Сафонов!! Что же творит Матвей? Снова не пропустил))) браво!! Может ещё один трофей на халяву взять))
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