«Челси» обыграл «Палмейрас» и вышел в полуфинал Клубного чемпионата мира

«Челси» победил «Палмейрас» со счётом 2:1 в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира.
На 16-й минуте первый гол забил игрок англичан Коул Палмер. На 53-й Эстевао счёт сравнял. Но из-за автогола игрока бразильской команды Вевертона на 83-й минуте «Челси» удалось одержать победу.
В полуфинале турнира «синие» сыграют с «Флуминенсе».
Задача минимум по Мареске выполнена.
Челси только бразильские клубы и выбивает. Надеюсь тренд останется))
Палмер забил, тихо возвращается, будущий игрок синих Эстевао тоже забил. И главное можно играть и доминировать без Кайседо. Молодцы!
Ждем полуфинал и снова там игрок, уже бывшийТьяго Сильва!
Удачи и победы Челси!
Задача минимум по Мареске выполнена.
Челси только бразильские клубы и выбивает. Надеюсь тренд останется))
Палмер забил, тихо возвращается, будущий игрок синих Эстевао тоже забил. И главное можно играть и доминировать без Кайседо. Молодцы!
Ждем полуфинал и снова там игрок, уже бывшийТьяго Сильва!
Удачи и победы Челси!