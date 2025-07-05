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«Челси» обыграл «Палмейрас» и вышел в полуфинал Клубного чемпионата мира

сегодня, 07:58
ПалмейрасЛоготип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)1 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» победил «Палмейрас» со счётом 2:1 в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира.

На 16-й минуте первый гол забил игрок англичан Коул Палмер. На 53-й Эстевао счёт сравнял. Но из-за автогола игрока бразильской команды Вевертона на 83-й минуте «Челси» удалось одержать победу.

В полуфинале турнира «синие» сыграют с «Флуминенсе».

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Все комментарии
catal
catal
сегодня в 12:34
Челси по игре - ниочем. Вылетит как пробка в следующем раунде.
Nifan
Nifan
сегодня в 11:11
Всех причастных с победой. Матч посмотрел в записи.
Очень понравились Сантос и Педро.
В целом вся команда молодцы, но все таки играли с запасом что было видно.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 09:25
Важная победа для пенсионеров, поскольку синие обыграли сильный бразильский клуб и вышли уже аж в полуфинал Клубного Чемпионата Мира, далее их ждёт другой сильный бразильский клуб, пройти который будет не сверх легко, но всё же вполне возможно, а в случае выхода в финал уже один матч решит сколь много денег клуб сможет получить, как и то будет ли добыт достаточно важный и почётный трофей.

Думаю, в финал Челси выйдет, а вот выиграет ли по итогу - это большой вопрос, хотя шансы неплохие кто бы не повстречался там.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:09
Уже даже микро рикошеты записывают, как автоголы.
Но если даже и автогол, то точно не от вратаря Вевертона, как в новости, который мяча даже коснулся 🙃 там был защитник
rd7f2smur286
rd7f2smur286
сегодня в 08:59
Челси с нужной победой, молодцы!
4zbjp7mc7r5v
4zbjp7mc7r5v
сегодня в 08:51
Синих с победой, согласен что неожиданно далеко прошли,в число фаворитов они явно не входили
shlomo
shlomo
сегодня в 08:28
Не ожидал от Челси.... но как говорится смотри на табло.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:28
Так и должно было быть, Челси все же явно посильнее
Comentarios
Comentarios ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 08:27
Матч смотрел норм сыграли . На удивление желание рубиться было
azkan
azkan
сегодня в 08:23
Поздравляю Челси с победой и с выходом в полуфинал! Не смотрел матч, но матч был интересным судья по обзорам.
Задача минимум по Мареске выполнена.
Челси только бразильские клубы и выбивает. Надеюсь тренд останется))
Палмер забил, тихо возвращается, будущий игрок синих Эстевао тоже забил. И главное можно играть и доминировать без Кайседо. Молодцы!
Ждем полуфинал и снова там игрок, уже бывшийТьяго Сильва!
Удачи и победы Челси!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:18, ред.
Три европейские команды и одна бразильская....
Нормальный расклад для полуфинала.....наверно справедливый по соотношению сил....

Осадок от вылета отличного Аль Хилаля остался небольшой....видно парни все силы и эмоции на ушатывание Гвардиолы положили....
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