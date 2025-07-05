«Челси» обыграл «Палмейрас» и вышел в полуфинал Клубного чемпионата мира

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сегодня, 07:58

«Челси» победил «Палмейрас» со счётом 2:1 в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира.

На 16-й минуте первый гол забил игрок англичан Коул Палмер. На 53-й Эстевао счёт сравнял. Но из-за автогола игрока бразильской команды Вевертона на 83-й минуте «Челси» удалось одержать победу.

В полуфинале турнира «синие» сыграют с «Флуминенсе».