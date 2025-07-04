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«Динамо» обыграло «Партизан» в матче Братского Кубка

вчера, 20:59
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«Динамо» обыграло «Партизан» (3:1) в матче Братского Кубка.

На 6-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Динамо» Денис Макаров. На 20-й минуте Йован Милошевич сравнял счёт. На 60-й минуте голом отметился Даниил Фомин, а на 78-й минуте Владислав Степанов поставил точку в матче.

Напомним, что в прошлом году «Партизан» обыграл «Динамо» в матче Братского Кубка в серии пенальти.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:22, ред.
Одоевки, Занчич,Ятимов этот триумвират Кафанова, привозилы, один краше другого, они троём одного и половины Плетикосы не стоят тот уверенно в раме стоял, отбивал пенки на ура, знал когда выходить из рам, Ростовский Ван Дер Сар Хорватского разлива, не пригодиося Спартаку а зря!
Плетикоса брал кубок благодаря своей кронки -пенальти, Ятимов лишь финалист.... Это не претензия к игроку, это Факт!!!
cska1948
cska1948 ответ a-league (раскрыть)
вчера в 22:11
Основным вратарем ФК «Ростов» в 2024 году был Даниил Одоевский.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:09
Ну это тренеровка Ёпт ,так сказал Динамовский классик
a-league
a-league ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:59, ред.
Не надо соскакивать, он при Карпине год в Ростове отыграл. Или мы футбол не смотрим, а просто на сайте комментируем
cska1948
cska1948 ответ a-league (раскрыть)
вчера в 21:56
Да очень просто! Карпин ушёл из Ростова.
drug01
drug01
вчера в 21:51
Динамо находит свою игру!
a-league
a-league ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:45, ред.
Ятимов уже год в Ростове, и ТАКОЙ игры от него никто не видел.
Каким образом он избежал таких требований ?
баск
баск
вчера в 21:16, ред.
В отличие от матча с ОФК, когда вся команда у нас хорошо двигалась, сегодня динамовцы почти не бежали..

Зависли под нагрузками?
Всё может быть, зато хорошо бежал Карраскаль, оно и понятно, его нагрузить ещё не успели))

Ещё бежал Владик Степанов, снова получивший целых полчаса.
Выглядел заметно увереннее и активнее, чем в прошлый раз, отметился плотным прицельным ударом из-за штрафной, а чуть ранее и голом, обнаружившись
в нужном месте.

Что ж, будем смотреть за ним, раз Карпин так настаивает. Остаётся напомнить, что парню всего 16..
Во время матча объявили наконец Сергеева. Трансфер не то чтобы бомбический, но полезный для нас.

Хорошо, что он состоялся, несмотря на все терзания.
И Зенит претендовал, и Спартак, некоторый хруст слышался даже после того, как в конце июня Сергеев уже прошёл у нас медосмотр. Желание перейти именно к нам всё же перевесило.

Игра Сергеева способна добавить вариативности в атаке, поскольку сфера его возможных действий на поле довольно широка.
А до возвращения Тюкавина этот трансфер тем более необходим на фоне слишком медленной адаптации Маухуба.

Ивану добро пожаловать к нам и удачи.
nubom
nubom
вчера в 21:09
Ребятки, стоит ли столько лет из-за какой-то несчастной одной майки калашматить друг-друга. Это же не серьезно: если не устраивает - не играйте...
протон
протон
вчера в 21:05
Молодые бодро во втором тайме вышли. Глаза горят, приятно посмотреть
cska1948
cska1948
вчера в 21:05
В этом матче установлен рекорд! Команды пропустили ТРИ мяча при выходе от собственных ворот через мелкий пас. БРАВО!!! Браво тренерам, которые, видя это, с маниакальной навязчивостью все равно требуют от своих игроков ТАК играть. И что очень отрадно, что один из таких тренеров по совместительству тренер сборной России.
lotsman
lotsman
вчера в 21:02
Оно обыграло. Молодцы.)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:01, ред.
Молодцы Динамовцы, Карпину респект.
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