«Динамо» обыграло «Партизан» в матче Братского Кубка

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вчера, 20:59

«Динамо» обыграло «Партизан» (3:1) в матче Братского Кубка.

На 6-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Динамо» Денис Макаров. На 20-й минуте Йован Милошевич сравнял счёт. На 60-й минуте голом отметился Даниил Фомин, а на 78-й минуте Владислав Степанов поставил точку в матче.

Напомним, что в прошлом году «Партизан» обыграл «Динамо» в матче Братского Кубка в серии пенальти.