«Динамо» обыграло «Партизан» в матче Братского Кубка

«Динамо» обыграло «Партизан» (3:1) в матче Братского Кубка.
На 6-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Динамо» Денис Макаров. На 20-й минуте Йован Милошевич сравнял счёт. На 60-й минуте голом отметился Даниил Фомин, а на 78-й минуте Владислав Степанов поставил точку в матче.
Напомним, что в прошлом году «Партизан» обыграл «Динамо» в матче Братского Кубка в серии пенальти.
Зависли под нагрузками?
Всё может быть, зато хорошо бежал Карраскаль, оно и понятно, его нагрузить ещё не успели))
Ещё бежал Владик Степанов, снова получивший целых полчаса.
Выглядел заметно увереннее и активнее, чем в прошлый раз, отметился плотным прицельным ударом из-за штрафной, а чуть ранее и голом, обнаружившись
в нужном месте.
Что ж, будем смотреть за ним, раз Карпин так настаивает. Остаётся напомнить, что парню всего 16..
Во время матча объявили наконец Сергеева. Трансфер не то чтобы бомбический, но полезный для нас.
Хорошо, что он состоялся, несмотря на все терзания.
И Зенит претендовал, и Спартак, некоторый хруст слышался даже после того, как в конце июня Сергеев уже прошёл у нас медосмотр. Желание перейти именно к нам всё же перевесило.
Игра Сергеева способна добавить вариативности в атаке, поскольку сфера его возможных действий на поле довольно широка.
А до возвращения Тюкавина этот трансфер тем более необходим на фоне слишком медленной адаптации Маухуба.
Ивану добро пожаловать к нам и удачи.
Зависли под нагрузками?
Всё может быть, зато хорошо бежал Карраскаль, оно и понятно, его нагрузить ещё не успели))
Ещё бежал Владик Степанов, снова получивший целых полчаса.
Выглядел заметно увереннее и активнее, чем в прошлый раз, отметился плотным прицельным ударом из-за штрафной, а чуть ранее и голом, обнаружившись
в нужном месте.
Что ж, будем смотреть за ним, раз Карпин так настаивает. Остаётся напомнить, что парню всего 16..
Во время матча объявили наконец Сергеева. Трансфер не то чтобы бомбический, но полезный для нас.
Хорошо, что он состоялся, несмотря на все терзания.
И Зенит претендовал, и Спартак, некоторый хруст слышался даже после того, как в конце июня Сергеев уже прошёл у нас медосмотр. Желание перейти именно к нам всё же перевесило.
Игра Сергеева способна добавить вариативности в атаке, поскольку сфера его возможных действий на поле довольно широка.
А до возвращения Тюкавина этот трансфер тем более необходим на фоне слишком медленной адаптации Маухуба.
Ивану добро пожаловать к нам и удачи.
Плетикоса брал кубок благодаря своей кронки -пенальти, Ятимов лишь финалист.... Это не претензия к игроку, это Факт!!!
Плетикоса брал кубок благодаря своей кронки -пенальти, Ятимов лишь финалист.... Это не претензия к игроку, это Факт!!!