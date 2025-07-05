«Флуминенсе» переиграл «Аль-Хиляль» и вышел в полуфинал Клубного ЧМ

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сегодня, 00:08

«Флуминенсе» одержал победу над «Аль-Хилялем» в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира (2:1).

На 40-й минуте полузащитник бразильского клуба Матеус Мартинелли открыл счет. Гол Маркоса Леонардо на 51-й минуте восстановил равновесие в счёте. На 70-й Эркулес снова вывел «Флуминенсе» вперед.

В 1/2 финала бразильский клуб сыграет с победителем пары «Палмейрас» — «Челси».