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«Флуминенсе» переиграл «Аль-Хиляль» и вышел в полуфинал Клубного ЧМ

сегодня, 00:08
ФлуминенсеЛоготип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)2 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-ХиляльМатч завершен

«Флуминенсе» одержал победу над «Аль-Хилялем» в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира (2:1).

На 40-й минуте полузащитник бразильского клуба Матеус Мартинелли открыл счет. Гол Маркоса Леонардо на 51-й минуте восстановил равновесие в счёте. На 70-й Эркулес снова вывел «Флуминенсе» вперед.

В 1/2 финала бразильский клуб сыграет с победителем пары «Палмейрас» — «Челси».

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:04
Конечно, бразильцы гораздо сильнее, по определению.
протон
протон
сегодня в 02:37
Бразильцы рвутся в полуфинал
СА хорошо конкурируют с сильным чемпионатом из Бразилии.
говорили что СА мыльный пузырь аналогией из Китая.
Аль-Хиляль на второй строчке своего чемпионата. 34 игры.
Флуминенсе на 6-й при 12 играх своего чемпионата.
Заметил, хорошее новшество от сайта, где вопросительный знак, где отображает ведущих футболистов клуба по фотографиям , достоточно подвести курсор.
Bombon
Bombon
сегодня в 02:08
А разговоров-то было. Верблюд-лига входит в топ-5. Аж смешно. Сити они обыграли. В этом сезоне только ленивый не обыгрывал МС. И мотивации никакой не было. Все в отпуск хотели.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:34
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:30
    Эх, допустили фатальные ошибки. Моменты были и у Аль-Хиляля, но Флуминенсе был более точен в завершении своих моментов. Серый гол красивый вышел. Теперь Аль-Хиляль ещё больше будет тратить, наверное. Да и игроки из Европы тоже, я думаю, пойдут туда. Аль-Хиляль, второй клуб Саудовской Аравии показал хороший уровень на новом клубном чемпионате мира. Ждём остальные матчи, посмотрим, кто будет соперником Флуминенсе в полуфинале.
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