«Флуминенсе» переиграл «Аль-Хиляль» и вышел в полуфинал Клубного ЧМ

«Флуминенсе» одержал победу над «Аль-Хилялем» в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира (2:1).
На 40-й минуте полузащитник бразильского клуба Матеус Мартинелли открыл счет. Гол Маркоса Леонардо на 51-й минуте восстановил равновесие в счёте. На 70-й Эркулес снова вывел «Флуминенсе» вперед.
В 1/2 финала бразильский клуб сыграет с победителем пары «Палмейрас» — «Челси».
СА хорошо конкурируют с сильным чемпионатом из Бразилии.
говорили что СА мыльный пузырь аналогией из Китая.
Аль-Хиляль на второй строчке своего чемпионата. 34 игры.
Флуминенсе на 6-й при 12 играх своего чемпионата.
Заметил, хорошее новшество от сайта, где вопросительный знак, где отображает ведущих футболистов клуба по фотографиям , достоточно подвести курсор.
СА хорошо конкурируют с сильным чемпионатом из Бразилии.
говорили что СА мыльный пузырь аналогией из Китая.
Аль-Хиляль на второй строчке своего чемпионата. 34 игры.
Флуминенсе на 6-й при 12 играх своего чемпионата.
Заметил, хорошее новшество от сайта, где вопросительный знак, где отображает ведущих футболистов клуба по фотографиям , достоточно подвести курсор.
напомню, что бразильскую лигу совсем недавно разрывал Суарес со своими больными коленями.
Футбол постоянно макает роналду в реальность.
Флуминенсе с победой!
напомню, что бразильскую лигу совсем недавно разрывал Суарес со своими больными коленями.
Футбол постоянно макает роналду в реальность.
Флуминенсе с победой!