Дуэ: «„Пари Сен-Жермен“ рад победе, но всё омрачила травма Мусиалы»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» прокомментировал травму полузащитника «Баварии» во время очной встречи этих команд на Клубном чемпионате мира.

Мы рады победе, но также очень огорчены, что Мусиала получил травму. Это сильно повлияло на нас в раздевалке. Мы поддерживаем его, потому что никогда не бывает легко травмироваться в такой ситуации. Это выглядело плохо, но это футбол. Надеемся, что Джамал успешно поправится.