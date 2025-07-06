 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниКлубный чемпионат мира 2025

Дуэ: «„Пари Сен-Жермен“ рад победе, но всё омрачила травма Мусиалы»

сегодня, 15:15
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ прокомментировал травму полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы во время очной встречи этих команд на Клубном чемпионате мира.

Мы рады победе, но также очень огорчены, что Мусиала получил травму. Это сильно повлияло на нас в раздевалке. Мы поддерживаем его, потому что никогда не бывает легко травмироваться в такой ситуации. Это выглядело плохо, но это футбол. Надеемся, что Джамал успешно поправится.

Напомним, что в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира ПСЖ — «Бавария» (2:0) игрок мюнхенцев Мусиала сильно повредил ногу в столкновении с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой.

Подписывайся в ВК
Все новости
У Мусиалы подозрение на перелом малоберцовой кости
Вчера, 21:45
Джамал Мусиала получил серьёзную травму в матче Клубного ЧМ против ПСЖ
Вчера, 20:14
Мбаппе восстановился и сыграет с «Ювентусом» в 1/8 финала Клубного ЧМ
01 июля
Карвахаль сообщил о готовности вернуться на поле после тяжёлой травмы
01 июля
Бекхэм перенёс операцию в связи со старой травмой
30 июня
ОфициальноЗащитник «Ювентуса» Савона выбыл минимум на месяц из-за травмы
28 июня
 
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 17:05
Мог бы и тренер ПСЖ пару слов сказать в поддержку Мусика. Так ведь нет, еще и возмущался, когда увидел вторую КК, как будто и нарушения не было, и удара локтем по лицу он не видел. Что уже говорить, парень вылетел и надолго, а какой он вернется- один БОГ знает.
А про неназначенный пенальти ни слова. И это после такого страшного нарушения... И кому нужен такой чемпионат?
shlomo
shlomo
сегодня в 16:04
неприятное столкновение... но это футбол и травмы возможны.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:00
Это хорошо, когда игроки сочувствуют травмированному сопернику. Вот только Мусиале от этого легче не станет. Как не станет легче Баварии - она потеряла своего ведущего игрока. К сожалению футбол травмоопасный вид спорта.
1 984
1 984
сегодня в 15:36
В общем, я думаю, группу без призов, стоит продлить. В ближайшее время агенты сделают необходимые квалификационные ставки. Ждём желающих, наши двери открыты для всех.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 15:29
Здравствуйте. "% УГАДАННЫХ ЗА МЕСЯЦ (ОТ 10 МАТЧЕЙ)" - Вам одного матча не хватает.
STVA 1
STVA 1 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 15:25
Учитывается! Специально ща глянул! Я там есть пока
1 984
1 984 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 15:23
Возможно. Но не переивайте, всё учитывается. Кстати, учитывая вашу тактику и осбенность начисления очков в группе Без призов, вы имеете все шансы на установление рекорда - по самому большому количеству выигрышных ставок за месяц.
Шишанутый
Шишанутый ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 15:20
В % угаданных за месяц меня нет. Может еще не обновился рейтенг??
7e8ug59zsc9u
7e8ug59zsc9u
сегодня в 15:16
Что-то разошёлся Париж последнее время не на шутку
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 