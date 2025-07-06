Дуэ: «„Пари Сен-Жермен“ рад победе, но всё омрачила травма Мусиалы»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ прокомментировал травму полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы во время очной встречи этих команд на Клубном чемпионате мира.
Мы рады победе, но также очень огорчены, что Мусиала получил травму. Это сильно повлияло на нас в раздевалке. Мы поддерживаем его, потому что никогда не бывает легко травмироваться в такой ситуации. Это выглядело плохо, но это футбол. Надеемся, что Джамал успешно поправится.
Напомним, что в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира ПСЖ — «Бавария» (2:0) игрок мюнхенцев Мусиала сильно повредил ногу в столкновении с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой.
А про неназначенный пенальти ни слова. И это после такого страшного нарушения... И кому нужен такой чемпионат?
А про неназначенный пенальти ни слова. И это после такого страшного нарушения... И кому нужен такой чемпионат?