У Мусиалы подозрение на перелом малоберцовой кости

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вчера, 21:45

Полузащитник «Баварии» получил серьёзную травму в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира против ПСЖ (0:2).

Как сообщается, футболиста доставили в больницу. У игрока подозрение на перелом малоберцовой кости.