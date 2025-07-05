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У Мусиалы подозрение на перелом малоберцовой кости

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:24
жаль Джамала. здоровья и надеюсь, вернется сильным и еще порадует нас.
для Баварии этот матч стал какой то матч-катастрофа:
жуткая травма Мусиала, + Станишич, сам проигрыш.
отмененные два гола из-за офсайда и отмененный пенальти.
собрали фулл-хаус неприятностей.
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:50
Да в точку!
Да они в АПЛ постоянно чудят
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:40
Достаточно вспомнить игру Германия-Испания.
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:36
Да, судейство англичан часто вызывает вопросы....
Capral
Capral
вчера в 22:12
А подонок судья, даже не посмотрел "кино"!!! Я не уверен, что пенальти помог бы Баварии победить, но так омерзительно и беспринципно судить- недопустимо!!!
Гость
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