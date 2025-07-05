У Мусиалы подозрение на перелом малоберцовой кости

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала получил серьёзную травму в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира против ПСЖ (0:2).
Как сообщается, футболиста доставили в больницу. У игрока подозрение на перелом малоберцовой кости.
|Пари Сен-Жермен2 : 0Бавария
|Матч завершен
Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала получил серьёзную травму в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира против ПСЖ (0:2).
Как сообщается, футболиста доставили в больницу. У игрока подозрение на перелом малоберцовой кости.
для Баварии этот матч стал какой то матч-катастрофа:
жуткая травма Мусиала, + Станишич, сам проигрыш.
отмененные два гола из-за офсайда и отмененный пенальти.
собрали фулл-хаус неприятностей.
для Баварии этот матч стал какой то матч-катастрофа:
жуткая травма Мусиала, + Станишич, сам проигрыш.
отмененные два гола из-за офсайда и отмененный пенальти.
собрали фулл-хаус неприятностей.
Да они в АПЛ постоянно чудят
Да они в АПЛ постоянно чудят