Мадуеке отправился в Лондон накануне финала Клубного чемпионата мира

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вчера, 16:28

Нападающий не сыграет за «Челси» в финале Клубного чемпионата мира против «Пари Сен-Жермен».

Решающий матч турнира ФИФА состоится 13 июля, однако форвард отправился из Нью-Йорка в Лондон, чтобы завершить переход в «Арсенал». Как сообщает источник, Мадуеке уже согласовал с «канонирами» личный контракт на пять лет, а сумма трансфера между двумя лондонскими клубами составит 52 миллиона фунтов (60,32 млн евро).

Форвард провел в «Челси» два с половиной года, записав на свой счет 92 матча, 20 голов и 9 результативных передач.