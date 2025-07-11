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Мадуеке отправился в Лондон накануне финала Клубного чемпионата мира

вчера, 16:28
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗавтра в 22:00 Не начался

Нападающий Нони Мадуеке не сыграет за «Челси» в финале Клубного чемпионата мира против «Пари Сен-Жермен».

Решающий матч турнира ФИФА состоится 13 июля, однако форвард отправился из Нью-Йорка в Лондон, чтобы завершить переход в «Арсенал». Как сообщает источник, Мадуеке уже согласовал с «канонирами» личный контракт на пять лет, а сумма трансфера между двумя лондонскими клубами составит 52 миллиона фунтов (60,32 млн евро).

Форвард провел в «Челси» два с половиной года, записав на свой счет 92 матча, 20 голов и 9 результативных передач.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ azkan (раскрыть)
вчера в 20:16, ред.
Да, он может и заиграть, молод, но зачастую он выбирал тусовки, чем тренировки.
В Челси у Мадуэке ЗП всего лишь 50 тыс.фунтов, я бы его оставил на сезончик. Ещё не понятно, как себя покажут в Англии Гиттенс и Эстевао. И Кудуса не захотели брать, отдав Тоттенхэму.
azkan
azkan ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 18:52
Ну да, покупали за 30 фунтолямов. Прибыльно так сказать.
Хорошо начинал, но потом как и Джексон прицел сбил.
Плохо то, что прямому конкуренту продают. А вдруг там начнет феерить?
Вот если и Джексона бы кому из итальянских клубов. вот за такие деньги продать...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:47
Он бы все равно не играл в финале.
Если это правда и Арсенал заплатит 52 млн.фунтов, то это просто прекрасная сделка для Челси.
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